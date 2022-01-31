https://ru.sputnik.md/20220131/myaso-yaytsa-iz-moldovy-ne-berut-v-es-v-rossiyu-chto-budet-eksportom-48471655.html

Птицу и яйца из Молдовы не берут ни в ЕС, ни в Россию — что будет с экспортом

Птицу и яйца из Молдовы не берут ни в ЕС, ни в Россию — что будет с экспортом

Предприятия Молдовы не могут экспортировать птицеводческую продукцию ни в ЕС, ни в Россию.

2022-01-31T21:31+0200

2022-01-31T21:31+0200

2022-01-31T21:31+0200

экономика

в молдове

россельхознадзор

птичий грипп

экспорт

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КИШИНЕВ, 31 янв — Sputnik. Запрет Россельхознадзора на поставки птицы и птицеводческой продукции из Молдовы из-за вспышки птичьего гриппа еще более снижает шансы молдавских предприятий на восстановление экспорта.На одном из крупнейших молдавских комбинатов по переработке мяса птицы Sputnik Молдова сообщили, что экспорт в страны Евросоюза не ведется из-за несоответствия продукции птицеводческих предприятий Молдовы стандартам ЕС. Отсутствуют экспортные поставки и на российский рынок.В таких же условиях работают и другие предприятия отрасли. В Национальном агентстве по безопасности пищевых продуктов прессе заявили, что Молдова не экспортирует мясо птицы и яйца в Российскую Федерацию.В понедельник Россельхознадзор заявил, что с 1 февраля вводится временный запрет на поставки птицы и птицеводческой продукции из Молдовы. Решение принято из-за ухудшения эпизоотической обстановки в нашей стране.Ранее Нацагентство по безопасности пищевых продуктов сообщило о вспышке птичьего гриппа типа H5N1, которая подтверждена в Теленештском районе.

https://ru.sputnik.md/20220131/rosselkhoznadzor-zapreschaet-vvoz-ptitsevodcheskoy-produktsii-iz-moldovy-48454781.html

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2022

Александр Исаев https://cdnn1.img.sputnik.md/img/1990/56/19905658_374:0:1590:1215_100x100_80_0_0_9970ac50878b113fa1d496a65a6a050f.jpg

Александр Исаев https://cdnn1.img.sputnik.md/img/1990/56/19905658_374:0:1590:1215_100x100_80_0_0_9970ac50878b113fa1d496a65a6a050f.jpg

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Александр Исаев https://cdnn1.img.sputnik.md/img/1990/56/19905658_374:0:1590:1215_100x100_80_0_0_9970ac50878b113fa1d496a65a6a050f.jpg

в молдове, россельхознадзор, птичий грипп, экспорт