https://ru.sputnik.md/20220131/nare-publikuet-tseny-na-toplivo-na-vtornik-diztoplivo-dorozhe-20-leev-48452329.html

НАРЭ публикует цены на топливо на вторник: дизтопливо дороже 20 леев

НАРЭ публикует цены на топливо на вторник: дизтопливо дороже 20 леев

Стоимость топлива меняется каждый день, НАРЭ опубликовало максимальные цены на пятницу.

2022-01-31T11:12+0200

2022-01-31T11:12+0200

2022-01-31T11:12+0200

нарэ

цены на нефтепродукты

общество

топливо

дизтопливо

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КИШИНЕВ, 31 янв – Sputnik. Национальное агентство по регулированию в энергетике (НАРЭ) опубликовало в понедельник новые максимальные цены на топливо в Молдове, действительные с 1 февраля.Так, цена на 95-й бензин повысится на шесть банов, до 23,09 лея за литр.Цена на дизтопливо вырастет на те же шесть банов, до 20,04 лея за литр.Как объяснили в НАРЭ, ускоренный рост цен на основные нефтепродукты стандартного типа продиктован общей тенденцией роста котировок на международных биржах, которые в последние дни достигли новых рекордных значений.В НАРЭ уточнили, что в связи с законом ставки акцизов постепенно повышались на период в последующие 3 года, то есть с 2021 по 2023 год, для большинства товаров, подлежащих налогообложению данного вида.

https://ru.sputnik.md/20220128/nare-obyasnilo-postoyannyy-rost-tsen-na-toplivo-48399050.html

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2022

Евгений Чебан https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/08/32811578_0:-1:863:863_100x100_80_0_0_cda4b068286e70d71fcdf8ae69795f2f.jpg

Евгений Чебан https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/08/32811578_0:-1:863:863_100x100_80_0_0_cda4b068286e70d71fcdf8ae69795f2f.jpg

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Евгений Чебан https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/08/32811578_0:-1:863:863_100x100_80_0_0_cda4b068286e70d71fcdf8ae69795f2f.jpg

нарэ, цены на нефтепродукты, топливо, дизтопливо