https://ru.sputnik.md/20220131/nebenzya-zapad-nameren-ne-dopustit-bratskogo-sosuschestvovaniya-rossii-i-ukrainy-48472656.html

Небензя: Запад намерен не допустить братского сосуществования России и Украины

Небензя: Запад намерен не допустить братского сосуществования России и Украины

Совет безопасности ООН собрался 31 января на заседание по Украине.

2022-01-31T23:01+0200

2022-01-31T23:01+0200

2022-01-31T23:01+0200

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василий небензя

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КИШИНЕВ, 31 янв - Sputnik. Запад поставил перед собой задачу не допустить братского сосуществования России и Украины, заявил постпред России при ООН Василий Небензя на заседании Совета безопасности ООН, передает РИА Новости."Происходящее сегодня – еще одна попытка вбить клин между Россией и Украиной", - добавил он. По его словам, из-за геополитических игр украинцы страдают вот уже 7 лет. Украинцам активно "промывают мозги", отметил постпред."Интересы украинского народа наши западные коллеги не учитывают. Их задача - не допустить естественного братского сосуществования наших двух стран и народов, которое разрушило бы планы по ослаблению России", - заключил Небензя.Страны Запада говорят о необходимости деэскалации, но прежде всего сами нагнетают напряженность, риторику и провоцируют эскалацию, подчеркнул он. "Наоборот, мы на всех уровнях категорически опровергали подобные обвинения. Все, кто утверждают обратное, вводят вас в заблуждение", - добавил Небензя.Он подчеркнул, что цель заседания СБ ООН Москве непонятна, при том, что Россия не отказывается от обсуждения темы Украины.Ранее он запросил проведения процедурного голосования о том, стоит ли Совбезу проводить запрошенное США заседание. Большинство членов СБ выступили за проведение заседания.Выступая на заседании СБ ООН, постпред России обратил особое внимание на то, что саботаж минских договоренностей Киевом может закончиться плачевно для этой страны."Исправить ситуацию можно исключительно через выполнение Киевом минских договоренностей, предусматривающих прямой диалог с Донецком и Луганском", - сказал Небензя.В беседе с журналистами он отметил, что Россия не исключает провокаций Украины в отношении ДНР и ЛНР."Что произойдет сейчас, я не знаю, но мы не исключаем провокаций с украинской стороны. И самопровозглашенные республики заявили, что у них есть информация, что такие провокации могут произойти", - сказал Небензя. Отвечая на вопрос, могут ли в случае агрессии Киева в отношении ДНР и ЛНР некоторые западные страны обвинить Россию во вторжении на Украину, Небензя заявил: "Я обеспокоен, что такой сценарий может быть. Даже разговор о неизбежной войне является провокацией сам по себе".США на прошлой неделе запросили проведение 31 января заседания Совбеза по ситуации вокруг Украины. Постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд заявила, что Вашингтон хочет обсудить якобы "угрожающее поведение" РФ по отношению к Украине и "наращивание" российского военного присутствия на границе.Ежегодное заседание СБ ООН по Украине намечено на 17 февраля.Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно. При этом Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.

https://ru.sputnik.md/20220128/lavrov-rasskazal-pochemu-nuzhno-zastavit-kiev-vypolnyat-minskie-dogovorennosti-48398825.html

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