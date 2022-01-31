https://ru.sputnik.md/20220131/panko-i-zubko-nazvany-kandidaty-na-post-narodnogo-advokata-48472354.html
Панько и Зубко: названы кандидаты на пост народного адвоката
Панько и Зубко: названы кандидаты на пост народного адвоката
Спецкомиссия завершила отбор двух кандидатур из пяти, представленных парламенту.
2022-01-31T22:31+0200
2022-01-31T22:31+0200
2022-01-31T22:31+0200
общество
в молдове
парламент
омбудсмен
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/0c/01/46851983_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_5d9251e2779810ded8d62f2cc871f518.jpg
КИШИНЕВ, 31 янв — Sputnik. Специальная комиссия назвала двух кандидатов на пост народного адвоката — Чеслава Панько и Александра Зубко.Их кандидатуры были отобраны из пяти претендентов, представивших документы на конкурс и прошедших собеседование.По словам председателя парламентской комиссии по вопросам права, назначениям и иммунитету Олеси Стамате, оба кандидата показали хорошие результаты.Кто из них займет пост омбудсмена, решат депутаты парламента. Победителем конкурса будет объявлен претендент, набравший большинство голосов.Должность народного адвоката стала вакантной после ухода в отставку Натальи Молошаг.
https://ru.sputnik.md/20211209/parlament-otstavka-moloshag-47084875.html
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Александр Исаев
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/1990/56/19905658_374:0:1590:1215_100x100_80_0_0_9970ac50878b113fa1d496a65a6a050f.jpg
Александр Исаев
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/1990/56/19905658_374:0:1590:1215_100x100_80_0_0_9970ac50878b113fa1d496a65a6a050f.jpg
Новости
ru_MD
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/0c/01/46851983_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_aeec8a912177c4f42acbc0a01bce7f2d.jpg
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Александр Исаев
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/1990/56/19905658_374:0:1590:1215_100x100_80_0_0_9970ac50878b113fa1d496a65a6a050f.jpg
в молдове, парламент, омбудсмен
Панько и Зубко: названы кандидаты на пост народного адвоката
Спецкомиссия завершила отбор двух кандидатур из пяти, представленных парламенту.
КИШИНЕВ, 31 янв — Sputnik. Специальная комиссия назвала двух кандидатов на пост народного адвоката — Чеслава Панько и Александра Зубко.
Их кандидатуры были отобраны из пяти претендентов, представивших документы на конкурс и прошедших собеседование.
По словам председателя парламентской комиссии по вопросам права, назначениям и иммунитету Олеси Стамате, оба кандидата показали хорошие результаты.
Кто из них займет пост омбудсмена, решат депутаты парламента. Победителем конкурса будет объявлен претендент, набравший большинство голосов.
Должность народного адвоката стала вакантной после ухода в отставку Натальи Молошаг.