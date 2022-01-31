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https://ru.sputnik.md/20220131/panko-i-zubko-nazvany-kandidaty-na-post-narodnogo-advokata-48472354.html
Панько и Зубко: названы кандидаты на пост народного адвоката
Панько и Зубко: названы кандидаты на пост народного адвоката
Спецкомиссия завершила отбор двух кандидатур из пяти, представленных парламенту.
2022-01-31T22:31+0200
2022-01-31T22:31+0200
общество
в молдове
парламент
омбудсмен
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КИШИНЕВ, 31 янв — Sputnik. Специальная комиссия назвала двух кандидатов на пост народного адвоката — Чеслава Панько и Александра Зубко.Их кандидатуры были отобраны из пяти претендентов, представивших документы на конкурс и прошедших собеседование.По словам председателя парламентской комиссии по вопросам права, назначениям и иммунитету Олеси Стамате, оба кандидата показали хорошие результаты.Кто из них займет пост омбудсмена, решат депутаты парламента. Победителем конкурса будет объявлен претендент, набравший большинство голосов.Должность народного адвоката стала вакантной после ухода в отставку Натальи Молошаг.
https://ru.sputnik.md/20211209/parlament-otstavka-moloshag-47084875.html
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в молдове, парламент, омбудсмен

Панько и Зубко: названы кандидаты на пост народного адвоката

22:31 31.01.2022
© Sputnik / Mihai CarausПарламент Республики Молдова
Парламент Республики Молдова - Sputnik Молдова, 1920, 31.01.2022
© Sputnik / Mihai Caraus
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Александр Исаев - Sputnik Молдова
Александр Исаев
Все материалы
Спецкомиссия завершила отбор двух кандидатур из пяти, представленных парламенту.
КИШИНЕВ, 31 янв — Sputnik. Специальная комиссия назвала двух кандидатов на пост народного адвоката — Чеслава Панько и Александра Зубко.
Их кандидатуры были отобраны из пяти претендентов, представивших документы на конкурс и прошедших собеседование.
По словам председателя парламентской комиссии по вопросам права, назначениям и иммунитету Олеси Стамате, оба кандидата показали хорошие результаты.
Кто из них займет пост омбудсмена, решат депутаты парламента. Победителем конкурса будет объявлен претендент, набравший большинство голосов.
Заседание парламента Молдовы - Sputnik Молдова, 1920, 09.12.2021
Парламент отправил в отставку народного адвоката Наталью Молошаг
9 декабря 2021, 12:52
Должность народного адвоката стала вакантной после ухода в отставку Натальи Молошаг.
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