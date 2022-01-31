https://ru.sputnik.md/20220131/panko-i-zubko-nazvany-kandidaty-na-post-narodnogo-advokata-48472354.html

Панько и Зубко: названы кандидаты на пост народного адвоката

Панько и Зубко: названы кандидаты на пост народного адвоката

Спецкомиссия завершила отбор двух кандидатур из пяти, представленных парламенту.

2022-01-31T22:31+0200

2022-01-31T22:31+0200

2022-01-31T22:31+0200

общество

в молдове

парламент

омбудсмен

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КИШИНЕВ, 31 янв — Sputnik. Специальная комиссия назвала двух кандидатов на пост народного адвоката — Чеслава Панько и Александра Зубко.Их кандидатуры были отобраны из пяти претендентов, представивших документы на конкурс и прошедших собеседование.По словам председателя парламентской комиссии по вопросам права, назначениям и иммунитету Олеси Стамате, оба кандидата показали хорошие результаты.Кто из них займет пост омбудсмена, решат депутаты парламента. Победителем конкурса будет объявлен претендент, набравший большинство голосов.Должность народного адвоката стала вакантной после ухода в отставку Натальи Молошаг.

https://ru.sputnik.md/20211209/parlament-otstavka-moloshag-47084875.html

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Александр Исаев https://cdnn1.img.sputnik.md/img/1990/56/19905658_374:0:1590:1215_100x100_80_0_0_9970ac50878b113fa1d496a65a6a050f.jpg

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в молдове, парламент, омбудсмен