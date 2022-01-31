https://ru.sputnik.md/20220131/pensionery-postavleny-pered-strashnym-vyborom-48387555.html

Старыш: молдавские пенсионеры поставлены перед страшным выбором

Старыш: молдавские пенсионеры поставлены перед страшным выбором

Эксперт проанализировал ситуацию с повышением пенсий в Молдове, которое PAS считает заслугой, но все – не в пользу пенсионеров.

2022-01-31T08:00+0200

2022-01-31T08:00+0200

2022-01-31T08:00+0200

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Старыш: молдавские пенсионеры поставлены перед страшным выбором Старыш: молдавские пенсионеры поставлены перед страшным выбором

В 2021 году пенсионная система Молдовы претерпела немалое количество изменений. Сразу же после парламентских выборов новая власть поторопилась выполнить свое обещание и повысить минимальную пенсию для пенсионеров с полным трудовым стажем до двух тысяч леев. Несколько месяцев спустя, чтобы хоть как-то снизить возросшую нагрузку на бюджет, властям пришлось вернуться к постепенному повышению пенсионного возраста.Выступая в эфире радиостудии Sputnik Молдова, депутат от оппозиционного Блока коммунистов и социалистов Константин Старыш подверг критике то, как нынешняя власть записала себе в заслугу повышение пенсий для тех, у кого она не достигает минимального уровня. Парламентарий уверен, что пожилым людям добавили лишь считанные леи, а пенсии многим не хватает ни на продукты питания, ни на расчет за значительно выросшие в цене коммунальные платежи.По его словам, ситуация у подавляющего большинства пенсионеров в республике более, чем плачевная. Да, у некоторых пенсии побольше, заметил депутат, и они предпочитают не педалировать тему минимальных выплат, которые назначены другим пожилым людям."Многие пенсионеры перебиваются с хлеба на воду, и хлеб растет в цене все время. Сегодня пожилые люди стоят перед выбором: что им сделать, заплатить за тепло и свет или купить себе пакет молока? И при одном, и при другом варианте им уже точно не на что покупать лекарства", – сказал Старыш.Парламентарий назвал "бессовестными" методы политического пиара на теме людей, которые поставлены на грань выживания, и порекомендовал своим политическим оппонентам впредь не раскручивать такие заявления в медийном пространстве.Рост пенсий затронул около 180 тысяч пенсионеров, а средний размер прибавки составил в среднем 360 леев. Минимальная пенсия по возрасту в Молдове (для тех, у кого нет полного трудового стажа) по-прежнему составляет чуть больше тысячи леев, что почти в два раза ниже прожиточного минимума.

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2022

Андрей Петрик https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2066/15/20661575_338:0:1554:1215_100x100_80_0_0_420d0cf6d7b673086dadb8b2ed013281.jpg

Андрей Петрик https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2066/15/20661575_338:0:1554:1215_100x100_80_0_0_420d0cf6d7b673086dadb8b2ed013281.jpg

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