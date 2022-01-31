https://ru.sputnik.md/20220131/pochemu-pas-zavladela-absolyutnoy-vlastyu-v-moldove-48393086.html

Дубровский: как PAS взяла власть и использовала коммунистические идеи

Дубровский: как PAS взяла власть и использовала коммунистические идеи

Эксперт проанализировал, используя какие методы и средства Партия "Действие и солидарность" пришла к управлению государством

2022-01-31T09:00+0200

2022-01-31T09:00+0200

2022-01-31T10:15+0200

контроль

молдова

власть

"партия действие и солидарность"

pas

радио

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Дубровский: как PAS взяла власть и использовала коммунистические идеи Дубровский: как PAS взяла власть и использовала коммунистические идеи

Сегодняшние крепкие позиции во власти партии "Действие и солидарность" (PAS) были предопределены несколькими факторами, поскольку это политическое формирование в период предвыборной кампании выходило к избирателю с левоцентристскими лозунгами и обещаниями социального характера, хотя, по сути, является праволиберальной силой. Об этом в эфире радиостудии Sputnik Молдова заявил политолог, доктор исторических наук Анатолий Дубровский.Дубровский подчеркнул: внутри Молдовы на выборах PAS и их контрконкурент ПСРМ получили примерно равное число голосов, но фактор диаспоры сыграл свою роль. Политолог уверен, что на Западе с молдавскими избирателями всерьез работали западные кураторы нынешней партии власти, а президент Майя Санду имела перед ними ряд обязательств. Именно поэтому, считает эксперт, после прихода к власти партия PAS напрочь забыла о социальных обязательствах, которые давала гражданам ранее."Они сейчас боятся хоть сколь-либо менять свой прозападный вектор во внешней политике, чтобы не растерять свой постоянный электорат", - сказал Дубровский.По мнению политолога, сегодня партия власти оказалась в собственноручно созданной ловушке, а именно: оправдать социальные обещания почти коммунистического характера PAS не в состоянии, а открыто декларировать праволиберальные идеи также не может потому, что это приведет к потере значительной доли электората с центристского фланга, отвернет от этого политического формирования граждан, которые поверили в обещания лучшей жизни и отдали за эту политсилу свои голоса.Напомним, что партия "Действие и солидарность", поддерживающая президента республики Майю Санду, получила на выборах в Молдове 52% голосов. В выборах приняли участие 22 партии и блока и один независимый кандидат. Основная борьба развернулась между партией "Действие и солидарность", которую до вступления в должность президента возглавляла Санду, и Блоком коммунистов и социалистов.

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Андрей Петрик https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2066/15/20661575_338:0:1554:1215_100x100_80_0_0_420d0cf6d7b673086dadb8b2ed013281.jpg

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контроль, молдова, власть, "партия действие и солидарность", pas, аудио