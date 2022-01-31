https://ru.sputnik.md/20220131/pogodnye-rekordy-moldovy-31-yanvarya-48444495.html

Погодные рекорды Молдовы 31 января

Погодные рекорды Молдовы 31 января

В Госгидрометеослужбе страны рассказали о самой высокой и максимально низкой температуре в этот день за всю историю наблюдений синоптиков.

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КИШИНЕВ, 31 янв – Sputnik. Самым теплым 31 января на территории Молдовы было во второй половине прошлого столетия. Об этом свидетельствуют данные Государственной гидрометеорологической службы страны.По информации синоптиков, в этот день в 1965 году году воздух прогрелся до +13 градусов по Цельсию.А температурный минимум 31 января на территории Молдовы зафиксирован в 1937 году, когда столбик термометра опустился до отметки в -25 градусов.Таким образом, разница между самым высоким и самым низким показателями составляет 38 градусов.Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся с 1886 года.

https://ru.sputnik.md/20220130/shtormovoe-preduprezhdenie-moldova-usilitsya-veter-48437809.html

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