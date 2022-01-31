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https://ru.sputnik.md/20220131/pogodnye-rekordy-moldovy-31-yanvarya-48444495.html
Погодные рекорды Молдовы 31 января
Погодные рекорды Молдовы 31 января
В Госгидрометеослужбе страны рассказали о самой высокой и максимально низкой температуре в этот день за всю историю наблюдений синоптиков.
2022-01-31T00:01+0200
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КИШИНЕВ, 31 янв – Sputnik. Самым теплым 31 января на территории Молдовы было во второй половине прошлого столетия. Об этом свидетельствуют данные Государственной гидрометеорологической службы страны.По информации синоптиков, в этот день в 1965 году году воздух прогрелся до +13 градусов по Цельсию.А температурный минимум 31 января на территории Молдовы зафиксирован в 1937 году, когда столбик термометра опустился до отметки в -25 градусов.Таким образом, разница между самым высоким и самым низким показателями составляет 38 градусов.Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся с 1886 года.
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Погодные рекорды Молдовы 31 января

00:01 31.01.2022
© Sputnik / Mihai CarausПрирода
Природа - Sputnik Молдова, 1920, 31.01.2022
© Sputnik / Mihai Caraus
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Юлия Липовая - Sputnik Молдова
Юлия Липовая
Все материалы
В Госгидрометеослужбе страны рассказали о самой высокой и максимально низкой температуре в этот день за всю историю наблюдений синоптиков.
КИШИНЕВ, 31 янв – Sputnik. Самым теплым 31 января на территории Молдовы было во второй половине прошлого столетия. Об этом свидетельствуют данные Государственной гидрометеорологической службы страны.
По информации синоптиков, в этот день в 1965 году году воздух прогрелся до +13 градусов по Цельсию.
А температурный минимум 31 января на территории Молдовы зафиксирован в 1937 году, когда столбик термометра опустился до отметки в -25 градусов.
Таким образом, разница между самым высоким и самым низким показателями составляет 38 градусов.
Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся с 1886 года.
Ветер - Sputnik Молдова, 1920, 30.01.2022
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