https://ru.sputnik.md/20220131/poka-vse-spali-deshevyy-benzin-protesty-kanada-covid-48447323.html
Пока все спали: самый дешевый бензин, протесты в Канаде и ситуация с COVID
Пока все спали: самый дешевый бензин, протесты в Канаде и ситуация с COVID
Пока все спали: самый дешевый бензин, протесты в Канаде и ситуация с COVID
2022-01-31T08:51+0200
2022-01-31T08:51+0200
2022-01-31T10:09+0200
канада
бензин
протест
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КИШИНЕВ, 31 янв – Sputnik. Самый дешевый бензин в Европе в абсолютных цифрах и без привязки к зарплате граждан – в Казахстане. Стоимость литра АИ-95 в стране составляет 0,45 доллара США. Данные приводит РИА Новости, рейтинг составлен из 32 стран Европы. На втором месте по дешевизне топлива находится Россия с ценой 0,65 доллара США за литр, на третьем месте – Белоруссия, где литр бензина в среднем стоит около 0,77 доллара США.Самый дорогой бензин из стран Европы продается в Нидерландах – 2,16 доллара США за литр. Далее следуют Финляндия, Дания, Норвегия и Швеция. В этих странах литр бензина обойдется почти в два доллара.Стоимость литра бензина в Молдове составляет 1,27 доллара США. Это рекордный показатель для страны.Абсолютно во всех странах, участвующих в рейтинге, цены на бензин выросли. Наиболее существенно стоимость бензина увеличилась в Литве (+31,7%), Болгарии (+31,5%) и Люксембурге (+30,6%). Всего в 14 из 32 стран рост составил более 25%. Самая низкая динамика отмечена в России (+8,6%), Португалии (+14,8%) и Белоруссии (+16,7%).Массовые протесты в КанадеВ столице Канады тысячи недовольных ковид-ограничениями, введенными в стране, вышли на улицы в знак протеста, передает РИА Новости.Масштабный протест в канадской столице проходил в субботу и воскресенье. Дальнобойщики требовали от властей снять все ограничения, связанные с пандемией и вакцинацией населения, которые, по их словам, противоречат конституции страны.Протестующие в воскресенье собрались недалеко от Парламентского холма. В результате большая часть центра Оттавы оказалась заполнена протестующими, на месте задействована полиция. Жителям столицы рекомендовано избегать центральных районов города из-за проблем с движением.Неизвестно, как долго продлится протест. В понедельник должно пройти заседание Палаты общин, об изменениях в его работе не сообщается.Премьер-министр Канады Джастин Трюдо вместе с семьей из соображений безопасности сменил резиденцию на фоне проходящих в стране протестов, передавали ранее СМИ.Ситуация с COVID-19Согласно данным американского университета Джонса Хопкинса, количество выявленных эпизодов инфицирования коронавирусом SARS-CoV-2, который является возбудителем COVID-19, по всему миру превысило 374 миллиона.К 8.30 по кишиневскому времени число случаев заражения COVID-19 в мире составляло 374 миллиона 701 тысяча 198. Из них 5 664 012 скончались. Применены свыше 9 969 340 324 дозы вакцины от коронавируса.На первой строчке по числу инфицированных остаются США (74 333 001). Следом идут Индия (41 302 440) и Бразилия (25 360 647).В Великобритании, согласно предоставленным данным, всего выявили 16 582 263 случаев заражения, в России - 11 547 333, в Турции – 11 526 621, на Украине – 4 232 143, в Румынии – 2 196 394, в Молдове – 438 249.
https://ru.sputnik.md/20220128/nare-obyasnilo-postoyannyy-rost-tsen-na-toplivo-48399050.html
https://ru.sputnik.md/20220129/passazhir-aeroporta-pytalsya-vvezti-moldova-medikamenty-anti-covid-48424613.html
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канада, бензин, протест
Пока все спали: самый дешевый бензин, протесты в Канаде и ситуация с COVID
08:51 31.01.2022 (обновлено: 10:09 31.01.2022)
Читайте в ежедневной подборке Sputnik о событиях, которые произошли минувшей ночью в Молдове и мире.
КИШИНЕВ, 31 янв – Sputnik.
Самый дешевый бензин в Европе в абсолютных цифрах и без привязки к зарплате граждан – в Казахстане. Стоимость литра АИ-95 в стране составляет 0,45 доллара США. Данные приводит РИА Новости
, рейтинг составлен из 32 стран Европы. На втором месте по дешевизне топлива находится Россия с ценой 0,65 доллара США за литр, на третьем месте – Белоруссия, где литр бензина в среднем стоит около 0,77 доллара США.
Самый дорогой бензин из стран Европы продается в Нидерландах – 2,16 доллара США за литр. Далее следуют Финляндия, Дания, Норвегия и Швеция. В этих странах литр бензина обойдется почти в два доллара.
Стоимость литра бензина в Молдове составляет 1,27 доллара США. Это рекордный показатель для страны.
Абсолютно во всех странах, участвующих в рейтинге, цены на бензин выросли. Наиболее существенно стоимость бензина увеличилась в Литве (+31,7%), Болгарии (+31,5%) и Люксембурге (+30,6%). Всего в 14 из 32 стран рост составил более 25%. Самая низкая динамика отмечена в России (+8,6%), Португалии (+14,8%) и Белоруссии (+16,7%).
Массовые протесты в Канаде
В столице Канады тысячи недовольных ковид-ограничениями, введенными в стране, вышли на улицы в знак протеста, передает РИА Новости
.
Масштабный протест в канадской столице проходил в субботу и воскресенье. Дальнобойщики требовали от властей снять все ограничения, связанные с пандемией и вакцинацией населения, которые, по их словам, противоречат конституции страны.
Протестующие в воскресенье собрались недалеко от Парламентского холма. В результате большая часть центра Оттавы оказалась заполнена протестующими, на месте задействована полиция. Жителям столицы рекомендовано избегать центральных районов города из-за проблем с движением.
Неизвестно, как долго продлится протест. В понедельник должно пройти заседание Палаты общин, об изменениях в его работе не сообщается.
Премьер-министр Канады Джастин Трюдо вместе с семьей из соображений безопасности сменил резиденцию на фоне проходящих в стране протестов, передавали ранее СМИ.
Ситуация с COVID-19
Согласно данным американского университета Джонса Хопкинса
, количество выявленных эпизодов инфицирования коронавирусом SARS-CoV-2, который является возбудителем COVID-19, по всему миру превысило 374 миллиона.
К 8.30 по кишиневскому времени число случаев заражения COVID-19 в мире составляло 374 миллиона 701 тысяча 198. Из них 5 664 012 скончались. Применены свыше 9 969 340 324 дозы вакцины от коронавируса.
На первой строчке по числу инфицированных остаются США (74 333 001). Следом идут Индия (41 302 440) и Бразилия (25 360 647).
В Великобритании, согласно предоставленным данным, всего выявили 16 582 263 случаев заражения, в России - 11 547 333, в Турции – 11 526 621, на Украине – 4 232 143, в Румынии – 2 196 394, в Молдове – 438 249.