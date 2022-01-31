https://ru.sputnik.md/20220131/polsha-ukraina-bezvozmezdnuyu-voenno-tekhnicheskuyu-pomosch-48449135.html
Польша предложила Украине безвозмездную военно-техническую помощь
Польша предложила Украине безвозмездную военно-техническую помощь
Киев получил от польского министерства национальной обороны предложение безвозмездной военно-технической помощи
2022-01-31T09:40+0200
2022-01-31T09:40+0200
2022-01-31T10:19+0200
помощь
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КИШИНЕВ, 31 янв – Sputnik. Польша предложила передать Украине безвозмездную военно-техническую помощь, передает РИА Новости со ссылкой на польские СМИ."Украинское военное ведомство информировало Rzeczpospolita о том, что Киев получил от польского Министерства национальной обороны предложение безвозмездной военно-технической помощи", - говорится в сообщении издания Rzeczpospolita.В интервью изданию министр обороны Украины Алексей Резников открыто не подтвердил эту информацию, но заявил, что "важна любая военно-техническая помощь, которая продемонстрирует Кремлю, что агрессия будет дорого стоить".Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно.При этом Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать. Как ранее заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, Россия не создает никаких поводов для конфликтной ситуации вокруг Украины.
https://ru.sputnik.md/20220130/lavrov-bezopasnosti-evropa-otnosheniya-ssha-ukraina-48435756.html
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Польша предложила Украине безвозмездную военно-техническую помощь
09:40 31.01.2022 (обновлено: 10:19 31.01.2022)
Министр обороны Украины Алексей Резников открыто не подтвердил эту информацию.
КИШИНЕВ, 31 янв – Sputnik.
Польша предложила передать Украине безвозмездную военно-техническую помощь, передает РИА Новости
со ссылкой на польские СМИ.
"Украинское военное ведомство информировало Rzeczpospolita о том, что Киев получил от польского Министерства национальной обороны предложение безвозмездной военно-технической помощи", - говорится в сообщении издания Rzeczpospolita.
В интервью изданию министр обороны Украины Алексей Резников открыто не подтвердил эту информацию, но заявил, что "важна любая военно-техническая помощь, которая продемонстрирует Кремлю, что агрессия будет дорого стоить".
Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно.
При этом Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать. Как ранее заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, Россия не создает никаких поводов для конфликтной ситуации вокруг Украины.