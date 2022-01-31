https://ru.sputnik.md/20220131/posuda-iz-plastika-mozhet-provotsirovat-lishniy-ves---eksperiment-uchenykh-48471572.html
Посуда из пластика может провоцировать лишний вес - эксперимент ученых
Посуда из пластика может провоцировать лишний вес - эксперимент ученых
Микрочастицы пластика оказывают пагубное воздействие на эндокринную систему человека, утверждают ученые.
2022-01-31T23:32+0200
2022-01-31T23:32+0200
2022-01-31T23:32+0200
общество
в мире
ожирение
пластиковая посуда
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КИШИНЕВ, 31 янв - Sputnik. Набору лишнего веса могут способствовать химические вещества, которые содержатся в пластике, к такому выводу пришли норвежские ученые, пишет МИР24. Как сообщает издание Environmental Science & Technology, группа исследователей Норвежского университета естественных и технических наук изучила 34 различных пластиковых изделия в лаборатории, чтобы точно определить их состав.В качестве предметов для изучения ученые отобрали повседневные предметы, с которыми люди соприкасаются каждый день: кухонные губки, бутылки для напитков, контейнеры для йогуртов. В них было обнаружено более 55 000 различных химических компонентов и 629 веществ, из которых 11 способны нарушить обмен веществ.Лабораторные эксперименты показали, что треть исследованных изделий содержит вещества, способствующие росту жировых клеток. Они перепрограммируют обычные клетки, превращая их в жировые и заставляя активно расти.В числе таких веществ - бисфенол А, другие только предстоит идентифицировать.Ожирение является одной из ведущих причин смертности людей по всей планете. Избыточный вес в мире зафиксирован примерно у двух миллиардов человек, из них 650 миллионов страдают от ожирения.
https://ru.sputnik.md/20211009/uchenye-ozhirenie-smertnost-covid-19-45355483.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
в мире, ожирение, пластиковая посуда
Посуда из пластика может провоцировать лишний вес - эксперимент ученых
Микрочастицы пластика оказывают пагубное воздействие на эндокринную систему человека, утверждают ученые.
КИШИНЕВ, 31 янв - Sputnik.
Набору лишнего веса могут способствовать химические вещества, которые содержатся в пластике, к такому выводу пришли норвежские ученые, пишет МИР24
.
Как сообщает издание Environmental Science & Technology, группа исследователей Норвежского университета естественных и технических наук изучила 34 различных пластиковых изделия в лаборатории, чтобы точно определить их состав.
В качестве предметов для изучения ученые отобрали повседневные предметы, с которыми люди соприкасаются каждый день: кухонные губки, бутылки для напитков, контейнеры для йогуртов. В них было обнаружено более 55 000 различных химических компонентов и 629 веществ, из которых 11 способны нарушить обмен веществ.
Лабораторные эксперименты показали, что треть исследованных изделий содержит вещества, способствующие росту жировых клеток. Они перепрограммируют обычные клетки, превращая их в жировые и заставляя активно расти.
В числе таких веществ - бисфенол А, другие только предстоит идентифицировать.
Ожирение является одной из ведущих причин смертности людей по всей планете. Избыточный вес в мире зафиксирован примерно у двух миллиардов человек, из них 650 миллионов страдают от ожирения.