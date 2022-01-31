https://ru.sputnik.md/20220131/pravitelstvo-moratoriy-proverki-agentstvo-zaschita-prav-potrebiteley-48460435.html
Правительство вводит мораторий на проверки Агентства по защите прав потребителей
Правительство вводит мораторий на проверки Агентства по защите прав потребителей
Как заявили в правительстве, в руководстве учреждения до сих пор находятся люди из окружения Владимира Плахотнюка.
2022-01-31T14:51+0200
2022-01-31T14:51+0200
2022-01-31T15:06+0200
национальное агентство общественного здоровья
серджиу гайбу
в молдове
молдова
наталья гаврилица
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КИШИНЕВ, 31 янв – Sputnik. Агентство по защите прав потребителей будет реформировано. До окончания реформы власти вводят мораторий на проведение проверок инспекторами агентства. Об этом во время совместной пресс-конференции в правительстве рассказали премьер Наталья Гаврилица и глава Минэкономики Серджиу Гайбу.По словам премьера, учреждение к настоящему моменту продемонстрировало свою неэффективность и стало рассадником коррупции."В последние годы эта организация была неэффективной и коррумпированной. Минэкономики сделало все, чтобы очистить учреждение от сомнительных схем… В руководстве учреждения находились люди из окружения Владимира Плахотнюка, инспекторами Агентства работали представители некоторых спортивных федераций, они часто допускали злоупотребления", – заявила премьер.Гайбу отметил, что до окончания реформы все проверки со стороны Агентства будут приостановлены.По словам министра, в ведомстве уже готовится план реструктурирования агентства и оценки персонала.
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Евгений Чебан
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/08/32811578_0:-1:863:863_100x100_80_0_0_cda4b068286e70d71fcdf8ae69795f2f.jpg
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Евгений Чебан
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/08/32811578_0:-1:863:863_100x100_80_0_0_cda4b068286e70d71fcdf8ae69795f2f.jpg
национальное агентство общественного здоровья, серджиу гайбу, в молдове, молдова, наталья гаврилица
Правительство вводит мораторий на проверки Агентства по защите прав потребителей
14:51 31.01.2022 (обновлено: 15:06 31.01.2022)
В руководстве Агентства по защите прав потребителей до сих пор находятся люди из окружения Владимира Плахотнюка, считают в правительстве.
КИШИНЕВ, 31 янв – Sputnik. Агентство по защите прав потребителей будет реформировано. До окончания реформы власти вводят мораторий на проведение проверок инспекторами агентства. Об этом во время совместной пресс-конференции в правительстве рассказали премьер Наталья Гаврилица и глава Минэкономики Серджиу Гайбу.
По словам премьера, учреждение к настоящему моменту продемонстрировало свою неэффективность и стало рассадником коррупции.
"В последние годы эта организация была неэффективной и коррумпированной. Минэкономики сделало все, чтобы очистить учреждение от сомнительных схем… В руководстве учреждения находились люди из окружения Владимира Плахотнюка, инспекторами Агентства работали представители некоторых спортивных федераций, они часто допускали злоупотребления", – заявила премьер.
Гайбу отметил, что до окончания реформы все проверки со стороны Агентства будут приостановлены.
"В настоящее время четверо инспекторов находятся под арестом, директор учреждения находится в отпуске по уходу за ребенком. Чтобы пресечь злоупотребления, Минэкономики распорядилось установить мораторий на проведение проверок сотрудниками учреждения до его реорганизации", – рассказал Гайбу.
По словам министра, в ведомстве уже готовится план реструктурирования агентства и оценки персонала.