https://ru.sputnik.md/20220131/pravitelstvo-tarif-gaz-ekonomicheskikh-agentov-48456361.html

Правительство компенсирует повышение тарифов на газ для экономических агентов

Правительство компенсирует повышение тарифов на газ для экономических агентов

Правительство предложит для экономических агентов такой же механизм компенсаций за потребленный газ, как и для бытовых потребителей.

2022-01-31T13:23+0200

2022-01-31T13:23+0200

2022-01-31T14:02+0200

тарифы

тарифы на газ

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молдова

наталья гаврилица

серджиу гайбу

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КИШИНЕВ, 31 янв – Sputnik. Правительство, начиная с 1 января, компенсирует экономическим агентам первые 500 м3 потребляемого за месяц газа. Об этом на пресс-конференции в правительстве сообщила премьер-министр Наталья Гаврилица.По словам премьера, решение будет принято Чрезвычайной комиссией 1 февраля.Премьер и глава Минэкономики Серджиу Гайбу не стали называть точную сумму компенсаций. Гайбу заявил, что правительство компенсирует только разницу между новым и старым тарифом.Напомним, Национальное агентство по регулированию в энергетике (НАРЭ) утвердило повышение тарифа на природный газ для конечных потребителей. Повышение тарифа будет применяться начиная с 1 января 2022 года.С учетом НДС стоимость одного кубометра природного газа для потребителей составит 15,18 лея.Решение о повышении тарифов компания "Молдовагаз" объясняет значительным повышением закупочных цен на природный газ. В "Молдовагазе" уточняют, что решение находится в строгом соответствии с законодательством, оно позволит целиком покрыть стоимость закупки газа и, таким образом, обеспечить выполнение контрактных платежных обязательств перед поставщиком.Ранее премьер-министр Молдовы Наталья Гаврилица сообщила, что правительство продолжит программу выделения компенсации населению по счетам за газ. Кабмин будет по-прежнему компенсировать часть суммы за потребление первых 150 кубов газа.

https://ru.sputnik.md/20220128/povyshenie-tarifa-na-gaz-teplo-nelegalno-48411332.html

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Евгений Чебан https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/08/32811578_0:-1:863:863_100x100_80_0_0_cda4b068286e70d71fcdf8ae69795f2f.jpg

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