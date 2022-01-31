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https://ru.sputnik.md/20220131/pravitelstvo-tarif-gaz-ekonomicheskikh-agentov-48456361.html
Правительство компенсирует повышение тарифов на газ для экономических агентов
Правительство компенсирует повышение тарифов на газ для экономических агентов
Правительство предложит для экономических агентов такой же механизм компенсаций за потребленный газ, как и для бытовых потребителей.
2022-01-31T13:23+0200
2022-01-31T14:02+0200
тарифы
тарифы на газ
в молдове
молдова
наталья гаврилица
серджиу гайбу
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КИШИНЕВ, 31 янв – Sputnik. Правительство, начиная с 1 января, компенсирует экономическим агентам первые 500 м3 потребляемого за месяц газа. Об этом на пресс-конференции в правительстве сообщила премьер-министр Наталья Гаврилица.По словам премьера, решение будет принято Чрезвычайной комиссией 1 февраля.Премьер и глава Минэкономики Серджиу Гайбу не стали называть точную сумму компенсаций. Гайбу заявил, что правительство компенсирует только разницу между новым и старым тарифом.Напомним, Национальное агентство по регулированию в энергетике (НАРЭ) утвердило повышение тарифа на природный газ для конечных потребителей. Повышение тарифа будет применяться начиная с 1 января 2022 года.С учетом НДС стоимость одного кубометра природного газа для потребителей составит 15,18 лея.Решение о повышении тарифов компания "Молдовагаз" объясняет значительным повышением закупочных цен на природный газ. В "Молдовагазе" уточняют, что решение находится в строгом соответствии с законодательством, оно позволит целиком покрыть стоимость закупки газа и, таким образом, обеспечить выполнение контрактных платежных обязательств перед поставщиком.Ранее премьер-министр Молдовы Наталья Гаврилица сообщила, что правительство продолжит программу выделения компенсации населению по счетам за газ. Кабмин будет по-прежнему компенсировать часть суммы за потребление первых 150 кубов газа.
https://ru.sputnik.md/20220128/povyshenie-tarifa-na-gaz-teplo-nelegalno-48411332.html
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тарифы, тарифы на газ, в молдове, молдова, наталья гаврилица, серджиу гайбу

Правительство компенсирует повышение тарифов на газ для экономических агентов

13:23 31.01.2022 (обновлено: 14:02 31.01.2022)
© Sputnik / Mihai CarausНаталья Гаврилица
Наталья Гаврилица - Sputnik Молдова, 1920, 31.01.2022
© Sputnik / Mihai Caraus
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Евгений Чебан - Sputnik Молдова
Евгений Чебан
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Правительство предложит для экономических агентов такой же механизм компенсаций за потребленный газ, как и для бытовых потребителей.
КИШИНЕВ, 31 янв – Sputnik. Правительство, начиная с 1 января, компенсирует экономическим агентам первые 500 м3 потребляемого за месяц газа. Об этом на пресс-конференции в правительстве сообщила премьер-министр Наталья Гаврилица.

"Мы предложим компенсацию за первые 500 кубометров газа для всех экономических агентов. Эта мера покрывает весь объем, потребляемый более чем половиной клиентов "Молдовагаза", – заявила Гаврилица.

По словам премьера, решение будет принято Чрезвычайной комиссией 1 февраля.
Премьер и глава Минэкономики Серджиу Гайбу не стали называть точную сумму компенсаций. Гайбу заявил, что правительство компенсирует только разницу между новым и старым тарифом.

"Будет компенсирована разница между предыдущим тарифом и новым", – сказал министр экономики на пресс-конференции.

Напомним, Национальное агентство по регулированию в энергетике (НАРЭ) утвердило повышение тарифа на природный газ для конечных потребителей. Повышение тарифа будет применяться начиная с 1 января 2022 года.
С учетом НДС стоимость одного кубометра природного газа для потребителей составит 15,18 лея.
Газовая конфорка - Sputnik Молдова, 1920, 28.01.2022
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Оппозиция: повышение тарифа на газ и тепло "задним числом" нелегально
28 января, 18:31
Решение о повышении тарифов компания "Молдовагаз" объясняет значительным повышением закупочных цен на природный газ. В "Молдовагазе" уточняют, что решение находится в строгом соответствии с законодательством, оно позволит целиком покрыть стоимость закупки газа и, таким образом, обеспечить выполнение контрактных платежных обязательств перед поставщиком.
Ранее премьер-министр Молдовы Наталья Гаврилица сообщила, что правительство продолжит программу выделения компенсации населению по счетам за газ. Кабмин будет по-прежнему компенсировать часть суммы за потребление первых 150 кубов газа.
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