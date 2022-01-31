https://ru.sputnik.md/20220131/premer-britania-peregovory-putin-48462191.html

Представитель премьера Британии рассказал о переговорах Джонсона с Путиным

Представитель премьера Британии рассказал о переговорах Джонсона с Путиным

Представитель премьера Великобритании Бориса Джонсона заявил, что премьер-министр поговорит с российским президентом Владимиром Путиным в понедельник

2022-01-31T16:00+0200

2022-01-31T16:00+0200

2022-01-31T16:09+0200

политика

в мире

владимир путин

борис джонсон

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/01/1a/33386620_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_8823b462dd1e66724d645ca9cebbcc41.jpg

КИШИНЕВ, 31 янв – Sputnik. Представитель премьера Великобритании Бориса Джонсона заявил, что премьер-министр поговорит с российским президентом Владимиром Путиным в понедельник, сообщает РИА Новости."Ожидается, что премьер-министр поговорит с президентом Путиным сегодня во второй половине дня", – цитирует агентство Рейтер заявление представителя.Российская сторона пока эту информацию не подтвердила. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, состоится ли в понедельник разговор двух лидеров, сообщил, что в свое время все будут проинформированы."Вечером будет международный телефонный разговор, где-то ближе к 9 вечера мы вас проинформируем об основных темах, которые будут фигурировать. Не будем забегать вперед", – сказал Песков.При этом британская газета Mirror написала, что во вторник, первого февраля, Борис Джонсон и глава МИД Великобритании Лиз Трасс отправятся на Украину."Джонсон проведет переговоры о кризисе с президентом Украины Зеленским, когда завтра (во вторник – ред.) отправится в регион в сопровождении министра иностранных дел Лиз Трасс", – сообщает издание.

https://ru.sputnik.md/20220131/zachem-borisu-dzhonsonu-voyna-s-rossiey-48450738.html

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_MD

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

в мире, владимир путин, борис джонсон