Политика
Читайте свежие и актуальные новости политики в Молдове и мире, аналитику, обзоры и комментарии.
Представитель премьера Британии рассказал о переговорах Джонсона с Путиным
16:00 31.01.2022 (обновлено: 16:09 31.01.2022)
© AP Photo / Kirsty WigglesworthБорис Джонсон
© AP Photo / Kirsty Wigglesworth
Сообщается, что телефонный разговор Владимира Путина и Бориса Джонсона пройдет в понедельник.
КИШИНЕВ, 31 янв – Sputnik. Представитель премьера Великобритании Бориса Джонсона заявил, что премьер-министр поговорит с российским президентом Владимиром Путиным в понедельник, сообщает РИА Новости.
"Ожидается, что премьер-министр поговорит с президентом Путиным сегодня во второй половине дня", – цитирует агентство Рейтер заявление представителя.
Российская сторона пока эту информацию не подтвердила. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, состоится ли в понедельник разговор двух лидеров, сообщил, что в свое время все будут проинформированы.
"Вечером будет международный телефонный разговор, где-то ближе к 9 вечера мы вас проинформируем об основных темах, которые будут фигурировать. Не будем забегать вперед", – сказал Песков.
"Вечером будет международный телефонный разговор, где-то ближе к 9 вечера мы вас проинформируем об основных темах, которые будут фигурировать. Не будем забегать вперед", – сказал Песков.
При этом британская газета Mirror написала, что во вторник, первого февраля, Борис Джонсон и глава МИД Великобритании Лиз Трасс отправятся на Украину.
"Джонсон проведет переговоры о кризисе с президентом Украины Зеленским, когда завтра (во вторник – ред.) отправится в регион в сопровождении министра иностранных дел Лиз Трасс", – сообщает издание.
"Джонсон проведет переговоры о кризисе с президентом Украины Зеленским, когда завтра (во вторник – ред.) отправится в регион в сопровождении министра иностранных дел Лиз Трасс", – сообщает издание.