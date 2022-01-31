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https://ru.sputnik.md/20220131/premer-britania-peregovory-putin-48462191.html
Представитель премьера Британии рассказал о переговорах Джонсона с Путиным
Представитель премьера Британии рассказал о переговорах Джонсона с Путиным
Представитель премьера Великобритании Бориса Джонсона заявил, что премьер-министр поговорит с российским президентом Владимиром Путиным в понедельник
2022-01-31T16:00+0200
2022-01-31T16:09+0200
политика
в мире
владимир путин
борис джонсон
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КИШИНЕВ, 31 янв – Sputnik. Представитель премьера Великобритании Бориса Джонсона заявил, что премьер-министр поговорит с российским президентом Владимиром Путиным в понедельник, сообщает РИА Новости."Ожидается, что премьер-министр поговорит с президентом Путиным сегодня во второй половине дня", – цитирует агентство Рейтер заявление представителя.Российская сторона пока эту информацию не подтвердила. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, состоится ли в понедельник разговор двух лидеров, сообщил, что в свое время все будут проинформированы."Вечером будет международный телефонный разговор, где-то ближе к 9 вечера мы вас проинформируем об основных темах, которые будут фигурировать. Не будем забегать вперед", – сказал Песков.При этом британская газета Mirror написала, что во вторник, первого февраля, Борис Джонсон и глава МИД Великобритании Лиз Трасс отправятся на Украину."Джонсон проведет переговоры о кризисе с президентом Украины Зеленским, когда завтра (во вторник – ред.) отправится в регион в сопровождении министра иностранных дел Лиз Трасс", – сообщает издание.
https://ru.sputnik.md/20220131/zachem-borisu-dzhonsonu-voyna-s-rossiey-48450738.html
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в мире, владимир путин, борис джонсон

Представитель премьера Британии рассказал о переговорах Джонсона с Путиным

16:00 31.01.2022 (обновлено: 16:09 31.01.2022)
© AP Photo / Kirsty WigglesworthБорис Джонсон
Борис Джонсон - Sputnik Молдова, 1920, 31.01.2022
© AP Photo / Kirsty Wigglesworth
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Сообщается, что телефонный разговор Владимира Путина и Бориса Джонсона пройдет в понедельник.
КИШИНЕВ, 31 янв – Sputnik. Представитель премьера Великобритании Бориса Джонсона заявил, что премьер-министр поговорит с российским президентом Владимиром Путиным в понедельник, сообщает РИА Новости.
"Ожидается, что премьер-министр поговорит с президентом Путиным сегодня во второй половине дня", – цитирует агентство Рейтер заявление представителя.
Российская сторона пока эту информацию не подтвердила. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, состоится ли в понедельник разговор двух лидеров, сообщил, что в свое время все будут проинформированы.

"Вечером будет международный телефонный разговор, где-то ближе к 9 вечера мы вас проинформируем об основных темах, которые будут фигурировать. Не будем забегать вперед", – сказал Песков.
Выступление Б. Джонсона по итогам выборов в Великобритании - Sputnik Молдова, 1920, 31.01.2022
Зачем Борису Джонсону война с Россией
10:34
При этом британская газета Mirror написала, что во вторник, первого февраля, Борис Джонсон и глава МИД Великобритании Лиз Трасс отправятся на Украину.

"Джонсон проведет переговоры о кризисе с президентом Украины Зеленским, когда завтра (во вторник – ред.) отправится в регион в сопровождении министра иностранных дел Лиз Трасс", – сообщает издание.
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