https://ru.sputnik.md/20220131/pridnestrovskie-diskoteki-otpravili-na-karantin-48467476.html

Приднестровские дискотеки отправили на карантин

Приднестровские дискотеки отправили на карантин

Из-за вспышки COVID-19 в Приднестровье усилили карантинные меры. Новые ограничения коснулись ночных клубов, ресторанов и развлекательных центров.

2022-01-31T18:32+0200

2022-01-31T18:32+0200

2022-01-31T18:32+0200

коронавирус

в молдове

приднестровье

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ТИРАСПОЛЬ, 31 янв - Sputnik, Юлия Сорокопуд. В Приднестровье из-за вспышки COVID-19 с понедельника ужесточили карантинные меры.С 31 января до 1 марта закрыли все ночные заведения: клубы, дискотеки, караоке. Кроме того, приостановили работу детские развлекательные центры, игровые комнаты и прочие зоны отдыха (в том числе в помещениях общественного питания).В регионе – запрет на корпоративы и банкеты в заведениях общественного питания и культурно-досуговых учреждениях.Рестораны и кафе завершают работу в 23.00. При несоблюдении карантинного порядка заведениям грозит закрытие на неделю и солидный штраф.Ранее решением Оперштаба были закрыты фитнес-центры, бассейны, спортклубы. При этом профессиональным спортсменам позволили продолжить подготовку к соревнованиям. Приднестровские студенты и школьники до весны перешли на удаленку.По данным приднестровского ведомства по здравоохранению, за последние сутки в регионе выявлено 352 новых случая заражения коронавирусом. Победили COVID-19 626 человек. От осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, скончались 4 человека. Всю последнюю неделю наблюдалось резкое ухудшение эпидемиологической ситуации. Заболеваемость ковидом выросла в два раза.

https://ru.sputnik.md/20220129/omikron-tochka-pandemiya-koronavirus-48416786.html

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