https://ru.sputnik.md/20220131/prokurory-napravili-v-sud-ugolovnoe-delo-o-krupnoy-partii-kontrabandy-na-yuge-strany-48450984.html

Прокуроры направили в суд уголовное дело о крупной партии контрабанды на юге страны

Прокуроры направили в суд уголовное дело о крупной партии контрабанды на юге страны

Прокуратура по борьбе с организованной преступностью направила в суд дело по которому проходят 14 подозреваемых, в том числе бывшие высокопоставленные пограничники.

2022-01-31T10:52+0200

2022-01-31T10:52+0200

2022-01-31T10:58+0200

контрабанда

пограничная полиция

уголовное дело

прокурор

суд

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КИШИНЕВ, 31 янв - Sputnik. Уголовное дело о контрабанде 179 коробок сигарет Ashima в Кагуле передано в суд. Об этом сообщает пресс-служба Службы информации и безопасности.По уголовному делу, направленному в суд прокуратурой, проходят 14 обвиняемых в возрасте от 30 до 50 лет. Среди задержанных пограничников – бывший и.о. начальника сектора Пограничной полиции Кагула, а также бывший руководитель Южного регионального управления Погранполиции. Им грозит лишение свободы на срок от четырех до 10 лет.Напомним, в июле 2021 года в Кагуле правоохранительные органы раскрыли криминальную группировку, которая специализировалась на контрабанде сигарет.Спецоперация прошла в ночь на 27 июля: был остановлен автобус с контрабандными сигаретами марки Ashima (179 коробок) без акцизных марок. По данным следствия, эти сигареты могли быть закуплены в Приднестровье по 360 евро за коробку, а в Румынии планировалось сбывать товар по 800 евро.

https://ru.sputnik.md/20210511/nachalnik-odnogo-iz-uchastkov-pogranpolitsii-zaderzhan-po-podozreniyu-v-kontrabande-34706006.html

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2022

Евгений Чебан https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/08/32811578_0:-1:863:863_100x100_80_0_0_cda4b068286e70d71fcdf8ae69795f2f.jpg

Евгений Чебан https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/08/32811578_0:-1:863:863_100x100_80_0_0_cda4b068286e70d71fcdf8ae69795f2f.jpg

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Евгений Чебан https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/08/32811578_0:-1:863:863_100x100_80_0_0_cda4b068286e70d71fcdf8ae69795f2f.jpg

контрабанда, пограничная полиция, уголовное дело, прокурор, суд