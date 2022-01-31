https://ru.sputnik.md/20220131/prokurory-napravili-v-sud-ugolovnoe-delo-o-krupnoy-partii-kontrabandy-na-yuge-strany-48450984.html
Прокуроры направили в суд уголовное дело о крупной партии контрабанды на юге страны
Прокуроры направили в суд уголовное дело о крупной партии контрабанды на юге страны
Прокуратура по борьбе с организованной преступностью направила в суд дело по которому проходят 14 подозреваемых, в том числе бывшие высокопоставленные пограничники.
2022-01-31T10:52+0200
2022-01-31T10:52+0200
2022-01-31T10:58+0200
контрабанда
пограничная полиция
уголовное дело
прокурор
суд
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КИШИНЕВ, 31 янв - Sputnik. Уголовное дело о контрабанде 179 коробок сигарет Ashima в Кагуле передано в суд. Об этом сообщает пресс-служба Службы информации и безопасности.По уголовному делу, направленному в суд прокуратурой, проходят 14 обвиняемых в возрасте от 30 до 50 лет. Среди задержанных пограничников – бывший и.о. начальника сектора Пограничной полиции Кагула, а также бывший руководитель Южного регионального управления Погранполиции. Им грозит лишение свободы на срок от четырех до 10 лет.Напомним, в июле 2021 года в Кагуле правоохранительные органы раскрыли криминальную группировку, которая специализировалась на контрабанде сигарет.Спецоперация прошла в ночь на 27 июля: был остановлен автобус с контрабандными сигаретами марки Ashima (179 коробок) без акцизных марок. По данным следствия, эти сигареты могли быть закуплены в Приднестровье по 360 евро за коробку, а в Румынии планировалось сбывать товар по 800 евро.
https://ru.sputnik.md/20210511/nachalnik-odnogo-iz-uchastkov-pogranpolitsii-zaderzhan-po-podozreniyu-v-kontrabande-34706006.html
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Евгений Чебан
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контрабанда, пограничная полиция, уголовное дело, прокурор, суд
Прокуроры направили в суд уголовное дело о крупной партии контрабанды на юге страны
10:52 31.01.2022 (обновлено: 10:58 31.01.2022)
Прокуратура по борьбе с организованной преступностью направила в суд дело, по которому проходят 14 подозреваемых, в том числе бывшие высокопоставленные пограничники.
КИШИНЕВ, 31 янв - Sputnik. Уголовное дело о контрабанде 179 коробок сигарет Ashima в Кагуле передано в суд. Об этом сообщает пресс-служба Службы информации и безопасности.
По уголовному делу, направленному в суд прокуратурой, проходят 14 обвиняемых в возрасте от 30 до 50 лет. Среди задержанных пограничников – бывший и.о. начальника сектора Пограничной полиции Кагула, а также бывший руководитель Южного регионального управления Погранполиции. Им грозит лишение свободы на срок от четырех до 10 лет.
Напомним, в июле 2021 года в Кагуле правоохранительные органы раскрыли криминальную группировку, которая специализировалась на контрабанде сигарет.
Спецоперация прошла в ночь на 27 июля: был остановлен автобус с контрабандными сигаретами марки Ashima (179 коробок) без акцизных марок. По данным следствия, эти сигареты могли быть закуплены в Приднестровье по 360 евро за коробку, а в Румынии планировалось сбывать товар по 800 евро.