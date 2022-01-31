https://ru.sputnik.md/20220131/protest-kishinev-48451740.html

В Кишиневе у здания администрации президента Молдовы прошли протесты

В Кишиневе у здания администрации президента Молдовы прошли протесты

В понедельник, 31 января, у здания администрации президента Молдовы проходит акция протеста.

2022-01-31T13:36+0200

2022-01-31T13:36+0200

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У здания администрации президента Молдовы в Кишиневе представители гражданского общества организовали акцию протеста.Кризис в энергосекторе и продолжающееся повышение цен на энергоносители вызывают массовое недовольство населения Молдовы.Ранее, 24 января, с протестом против повышения цен на топливо вышли таксисты. Сотрудники кишиневских служб такси припарковали несколько десятков машин на центральной площади столицы.Среди других острых проблем в организации называют недобросовестную конкуренцию на рынке и несовершенство законодательной базы в сфере таксомоторных перевозок.В воскресенье, 30 января, в столице Гагаузской автономии прошел массовый митинг. Более тысячи жителей Гагаузии собрались на центральной площади Комрата, протестуя против роста цен на энергоносители, топливо, услуги и продукты питания.

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в молдове, молдова, протест, видео