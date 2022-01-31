https://ru.sputnik.md/20220131/protiv-kogo-pravitelstvo-moldovy-naraschivaet-voennye-raskhody-48469865.html

Против кого правительство Молдовы наращивает военные расходы

Против кого правительство Молдовы наращивает военные расходы

Как милитаризация Молдовы может отразиться на гражданах республике - в материале военного обозревателя РИА Новости.

2022-01-31T20:28+0200

2022-01-31T20:28+0200

2022-01-31T20:28+0200

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Военный потенциал Молдовы ни при каких обстоятельствах не сможет повлиять на баланс сил в Европе, однако безрассудная милитаризация республики крайне негативно отразится на благополучии и безопасности молдавских граждан.Премьер-министр Наталья Гаврилица 27 января объявила о наращивании военных расходов РМ, которая должна быть готова к рискам. При этом Гаврилица упомянула утвержденную правительством в начале года новую редакцию Индивидуального плана партнерства с НАТО, который якобы способствует нейтралитету республики.План взаимодействия Молдовы с Североатлантическим альянсом на 2022−2023 годы предполагает "многоуровневые политические консультации Кишинева со странами-членами блока по вопросам внешней политики и безопасности", а также "сотрудничество в области модернизации и развития возможностей Вооруженных сил РМ, в борьбе с новыми угрозами безопасности". Здесь пахнет порохом и риском.Молдова последние несколько лет находится в условиях экономического кризиса. В последние полгода прибавился кризис в энергетике. Совбез республики сегодня обсуждает финансовую стабильность. Ранее парламент ввел режим чрезвычайного положения на 60 дней из-за возможной остановки поставок газа (бесплатных углеводородов не бывает). Заметим, "недружественный" российский газ обходится Молдове в 4 раза дешевле, чем другим европейским странам.Население республики за минувшие 30 лет сократилось почти в два раза. Людям все труднее сводить концы с концами – продукты, топливо, коммунальные тарифы выросли в два раза, деградируют системы здравоохранения и социального обеспечения, свирепствует COVID-19, а правительство РМ намерено тратить деньги на армию и сотрудничество с НАТО.При нехватке бюджетных средств на покупку газа, рискуя оставить сограждан зимой без тепла, премьер-министр Молдовы заявляет о грядущем росте военных расходов. В сравнении с прошлым годом военный бюджет РМ 2022-го почти удвоился – с 30 млн долларов – до 47,6 млн долларов.Ситуация парадоксальная и опасная. Тем более с началом реализации патриотической инициативы "Год признательности ветеранам войны, участникам действий по защите территориальной целостности и независимости РМ". Очевидно, ставка делается не столько на воспитание молодого поколения (за один год воспитать патриотов невозможно), сколько на обострение военного конфликта в Приднестровье.Соседство с перманентно кризисной Украиной и военная интеграция с предельно милитаризованной Румынией также не добавляют Молдове стабильности и безопасности. Возможно, у правительства другие приоритеты.Кстати, Наталья Гаврилица ранее сделала на Западе неплохую карьеру. Кроме родного русского (родилась в 1977 году в советском Приднестровье), владеет английским, испанским, румынским и французским языками.Пушки вместо газаСвежий рейтинг Global Firepower отводит Молдавской армии 105 место в мире (между Камеруном и Нигером) из 140 возможных. Эта оценка западных аналитиков выглядит достаточно комплиментарной, ведь численность и боеспособность вооруженных сил ближайших соседей по рейтингу – гораздо выше.Фактически Молдова располагает одной бригадой – 6000 военнослужащих и незначительными призывными ресурсами. Из-за малочисленности и технологического отставания вооружения подобные силы можно считать полицейскими и условно боеготовыми даже в гипотетическом локальном конфликте.Оборонный бюджет республики в 47,64 миллиона долларов означает, что на каждого военнослужащего приходится в среднем 660 долларов в месяц (зарплата, топливо, боеприпасы) – значительно скромнее, чем у соседей по рейтингу.Для сравнения: военный бюджет Нигера (106 место) позволяет расходовать на одного военнослужащего в среднем 2390 долларов в месяц. Аналогичные расходы в сопредельной Румынии – больше молдавских в 10 раз.Армия Молдовы имеет на вооружении три вертолета, 10 танков, 9 самоходных артиллерийских орудий, 25 установок реактивной артиллерии, 380 бронемашин (данные Global Firepower – 2022).Собственно, экономика и бюджет РМ не позволяют иметь могучую армию и на равных конкурировать с соседями. Здесь нет места иллюзиям. Старших партнеров из НАТО интересует не прибавка военной мощи блока за счет молдавских подразделений (как и в случае с балтийскими), а территория, позволяющая расширить оперативное пространство на восток, подойти еще на шаг ближе к границам России.Укрепляет ли движение НАТО нейтралитет Молдовы? Вопрос риторический. Всюду, где альянс вмешивается в естественный ход истории, начинаются войны и бедствия для миллионов людей – вспоминаем Ирак, Афганистан, Югославию, Ливию, Сирию. Именно поэтому Москва начинает жестко реагировать на военное освоение Североатлантическим альянсом постсоветского пространства.Геополитическая инерция Запада еще велика, и все же, после ультимативных требований России обеспечить равную безопасность в Европе "партнеры" явно призадумались. Полагаю, это начало большого отката на запад.Раньше или позже, РФ вернет США и НАТО в реальность, и к исполнению старых договоров. В Вашингтоне начинают понимать, насколько опасно "тупое" расширение альянса на восток. Хотя американский дипломат и автор нескольких концепций времен холодной войны Джордж Кеннан еще в 1997 году предупредил соотечественников: "Расширение НАТО станет самой фатальной ошибкой американской политики за весь период после окончания холодной войны… Можно ожидать, что это решение усилит националистические, антизападные и милитаристские тенденции в российском общественном пространстве и… возродит атмосферу холодной войны в отношениях между Востоком и Западом, задаст направление российской внешней политики, которая нам совсем не понравится".Сегодняшние тактические ошибки правительства РМ завтра могут оказаться серьезным стратегическим провалом в экономике, безопасности и обороноспособности. Так, экономическая несостоятельность Молдовы – прямое продолжение антироссийской политики правительства и надежд Кишинева на бескорыстную помощь Запада.Отрицание благородной миссии российских миротворцев в Приднестровье – путь к реинкарнации гражданской войны, которая совершенно не отвечает интересам трех миллионов молдавских и более 200 тысяч российских граждан – на левом берегу Днестра.С другой стороны, ликвидация Приднестровья – приоритет США и НАТО, которые рассматривают регион как западный плацдарм России, а местное население – как разменную монету в большой геополитической игре. В регионе пахнет войной – приднестровское урегулирование доверили Румынии, на территорию которой активно перебрасываются иностранные войска и вооружения альянса.Занимаясь военным строительством под руководством коллективного Запада, сознательно дрейфуя в направлении НАТО, размещая в кишиневских гостиницах батальоны морских пехотинцев США, правительство Молдовы не просто рискует – жертвует интересами национальной безопасности.Вероятная военная провокация в Приднестровье неизбежно вынудит Россию принудить агрессоров к миру (любой ценой, даже если на поле боя окажутся подразделения альянса). Все варианты развития вооруженного конфликта на территории Молдовы гарантируют только разрушения, бедствия, хаос и смерть, которые уже сегодня население РМ авансом оплачивает своими налогами.Подписывайтесь на канал военного обозревателя Александра Хроленко в Telegramhttps://t.me/AKhrolenko

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