Россельхознадзор запрещает ввоз птицеводческой продукции из Молдовы
12:28 31.01.2022 (обновлено: 13:31 31.01.2022)
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Временные ограничения вводятся с 1 февраля.
КИШИНЕВ, 31 янв – Sputnik. С 1 февраля Россельхознадзор вводит временный запрет на поставки птицы и птицеводческой продукции из Молдовы, передает РИА Новости. Решение принято из-за высокопатогенного гриппа птиц на территории Молдовы и ухудшения эпизоотической обстановки.
"В связи с ухудшением на территории Молдовы эпизоотической обстановки по инфекции вирусами высокопатогенного гриппа птиц с 1 февраля 2022 года вводятся временные ограничения на экспорт в Российскую Федерацию из Молдовы", - информирует Россельхознадзор.
Под ограничения попадает живая птица и инкубационное яйцо, мясо птицы, готовая мясная продукция из птицы и всех видов птицеводческой продукции, содержащей в своем составе продукты переработки птицы (за исключением товаров, подверженных обработке, обеспечивающей разрушение вирусов гриппа птиц, согласно положениям кодекса здоровья наземных животных международного эпизоотического бюро, МЭБ).
Также запрещены поставки кормов и кормовых добавок для птиц (за исключением кормов и кормовых добавок, подверженных обработке согласно статьям кодекса здоровья наземных животных МЭБ), а также бывшее в употреблении оборудование для содержания, убоя и разделки птиц. Также ограничен транзит по территории России живой птицы из Молдовы.
Под ограничения попадает живая птица и инкубационное яйцо, мясо птицы, готовая мясная продукция из птицы и всех видов птицеводческой продукции, содержащей в своем составе продукты переработки птицы (за исключением товаров, подверженных обработке, обеспечивающей разрушение вирусов гриппа птиц, согласно положениям кодекса здоровья наземных животных международного эпизоотического бюро, МЭБ).
Также запрещены поставки кормов и кормовых добавок для птиц (за исключением кормов и кормовых добавок, подверженных обработке согласно статьям кодекса здоровья наземных животных МЭБ), а также бывшее в употреблении оборудование для содержания, убоя и разделки птиц. Также ограничен транзит по территории России живой птицы из Молдовы.
1 января, 16:22