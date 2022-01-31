https://ru.sputnik.md/20220131/rosselkhoznadzor-zapreschaet-vvoz-ptitsevodcheskoy-produktsii-iz-moldovy-48454781.html

Россельхознадзор запрещает ввоз птицеводческой продукции из Молдовы

Россельхознадзор запрещает ввоз птицеводческой продукции из Молдовы

С 1 февраля Россельхознадзор вводит временный запрет на поставки птицы и птицеводческой продукции из Молдовы

2022-01-31T12:28+0200

2022-01-31T12:28+0200

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роспотребнадзор

птица

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КИШИНЕВ, 31 янв – Sputnik. С 1 февраля Россельхознадзор вводит временный запрет на поставки птицы и птицеводческой продукции из Молдовы, передает РИА Новости. Решение принято из-за высокопатогенного гриппа птиц на территории Молдовы и ухудшения эпизоотической обстановки."В связи с ухудшением на территории Молдовы эпизоотической обстановки по инфекции вирусами высокопатогенного гриппа птиц с 1 февраля 2022 года вводятся временные ограничения на экспорт в Российскую Федерацию из Молдовы", - информирует Россельхознадзор.Под ограничения попадает живая птица и инкубационное яйцо, мясо птицы, готовая мясная продукция из птицы и всех видов птицеводческой продукции, содержащей в своем составе продукты переработки птицы (за исключением товаров, подверженных обработке, обеспечивающей разрушение вирусов гриппа птиц, согласно положениям кодекса здоровья наземных животных международного эпизоотического бюро, МЭБ).Также запрещены поставки кормов и кормовых добавок для птиц (за исключением кормов и кормовых добавок, подверженных обработке согласно статьям кодекса здоровья наземных животных МЭБ), а также бывшее в употреблении оборудование для содержания, убоя и разделки птиц. Также ограничен транзит по территории России живой птицы из Молдовы.

https://ru.sputnik.md/20220101/v-brichanakh-obnaruzhena-vspyshka-afrikanskoy-chumy-sviney-47695088.html

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