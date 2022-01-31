https://ru.sputnik.md/20220131/rumyniya-tsvetovoy-kod-karantin-48466553.html
Румыния отказалась от цветовых кодов и сократила срок карантина для непривитых
Румыния отказалась от цветовых кодов и сократила срок карантина для непривитых
Теперь карантин для непривитых будет обязательным вне зависимости от цветового кода страны отправления.
2022-01-31T17:55+0200
2022-01-31T17:55+0200
2022-01-31T18:06+0200
румыния
карантин
коронавирус
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КИШИНЕВ, 31 янв – Sputnik. Румыния отказывается от присвоения странам цветовых кодов коронавирусной опасности и сокращает карантин для непривитых. Такое решение 31 января принял Национальный комитет по чрезвычайным ситуациям Румынии. Теперь по приезду в Румынию люди, не прошедшие вакцинацию, обязаны будут находиться на карантине пять дней.Освобождаются от обязанности соблюдать карантин дети в возрасте до 12 лет, транзитные лица, если они покидают Румынию в течение 24 часов после въезда в страну, трансграничные работники, въезжающие в Румынию.Карантин сроком на 5 суток также устанавливается при непосредственном контакте с лицом, у которого подтверждена вирусная инфекция SARS-CoV-2.Новые правила будут применяться с 1 февраля 2022 года.
https://ru.sputnik.md/20220121/rumyniya-moldova-krasnaya-zona-48204899.html
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румыния, карантин, в мире
Румыния отказалась от цветовых кодов и сократила срок карантина для непривитых
17:55 31.01.2022 (обновлено: 18:06 31.01.2022)
В Румынии карантин для непривитых будет обязательным вне зависимости от цветового кода страны, откуда прибыл путешественник.
КИШИНЕВ, 31 янв – Sputnik. Румыния отказывается от присвоения странам цветовых кодов коронавирусной опасности и сокращает карантин для непривитых. Такое решение 31 января принял Национальный комитет по чрезвычайным ситуациям Румынии. Теперь по приезду в Румынию люди, не прошедшие вакцинацию, обязаны будут находиться на карантине пять дней.
"Пятидневный карантин устанавливается для лиц, прибывающих в Румынию без цифрового сертификата Европейского союза или других равнозначных документов, подтверждающих полный курс вакцинации, перенесенный COVID-19 за последние 180 дней или отрицательный результат ПЦР-тестирования на COVID-19, сделанный не позднее 72 часов", – говорится в решении румынских властей.
Освобождаются от обязанности соблюдать карантин дети в возрасте до 12 лет, транзитные лица, если они покидают Румынию в течение 24 часов после въезда в страну, трансграничные работники, въезжающие в Румынию.
Карантин сроком на 5 суток также устанавливается при непосредственном контакте с лицом, у которого подтверждена вирусная инфекция SARS-CoV-2.
Новые правила будут применяться с 1 февраля 2022 года.