https://ru.sputnik.md/20220131/rumyniya-tsvetovoy-kod-karantin-48466553.html

Румыния отказалась от цветовых кодов и сократила срок карантина для непривитых

Румыния отказалась от цветовых кодов и сократила срок карантина для непривитых

Теперь карантин для непривитых будет обязательным вне зависимости от цветового кода страны отправления.

2022-01-31T17:55+0200

2022-01-31T17:55+0200

2022-01-31T18:06+0200

румыния

карантин

коронавирус

в мире

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КИШИНЕВ, 31 янв – Sputnik. Румыния отказывается от присвоения странам цветовых кодов коронавирусной опасности и сокращает карантин для непривитых. Такое решение 31 января принял Национальный комитет по чрезвычайным ситуациям Румынии. Теперь по приезду в Румынию люди, не прошедшие вакцинацию, обязаны будут находиться на карантине пять дней.Освобождаются от обязанности соблюдать карантин дети в возрасте до 12 лет, транзитные лица, если они покидают Румынию в течение 24 часов после въезда в страну, трансграничные работники, въезжающие в Румынию.Карантин сроком на 5 суток также устанавливается при непосредственном контакте с лицом, у которого подтверждена вирусная инфекция SARS-CoV-2.Новые правила будут применяться с 1 февраля 2022 года.

https://ru.sputnik.md/20220121/rumyniya-moldova-krasnaya-zona-48204899.html

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2022

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румыния, карантин, в мире