https://ru.sputnik.md/20220131/samyy-tochnyy-prognoz-pogody-vnov-shtormovoy-veter-48445030.html
Самый точный прогноз погоды: вновь штормовой ветер
Самый точный прогноз погоды: вновь штормовой ветер
Ежедневно читайте на Sputnik Молдова подробный метеопрогноз, узнавайте о народных приметах и традициях.
2022-01-31T07:00+0200
2022-01-31T07:00+0200
2022-01-31T07:00+0200
прогноз погоды
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КИШИНЕВ, 31 янв – Sputnik. Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, 31 января погода будет определяться влиянием области пониженного атмосферного давления.Облачно с прояснениями, ночью местами слабые осадки в виде мокрого снега и дождя, днем без существенных осадков. Местами слабый гололед, гололедица.Ветер юго-западный с переходом на северо-западный умеренный до сильного, порывистый.Средняя температура в дневные часы в республике составит от +1 до +6 градусов по Цельсию, ночью – от -3 до +2.Точный прогноз погоды в Кишиневе 31 января: днем – от +3 до +5 , ночью – от –1 до +1 градуса.До 4 февраля сохранится такая же погода: до +5 днем и до -7 в ночные часы. В некоторые дни прогнозируют слабый снег и гололедицу.Праздники и народные приметыПравославная церковь отмечает 31 января день памяти святителей Афанасия и Кирилла, архиепископов Александрийских.Люди верили, если человек родился 31 января, то он должен носить талисман с аквамарином и гранатом.Считалось, если в этот день справлять новоселье, то в новом доме будут ссоры.
https://ru.sputnik.md/20220130/shtormovoe-preduprezhdenie-moldova-usilitsya-veter-48437809.html
https://ru.sputnik.md/20211031/pravoslavnyy-kalendar-2022-god-46044458.html
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прогноз погоды
Самый точный прогноз погоды: вновь штормовой ветер
Ежедневно читайте на Sputnik Молдова подробный метеопрогноз, узнавайте о народных приметах и традициях.
КИШИНЕВ, 31 янв – Sputnik. Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, 31 января погода будет определяться влиянием области пониженного атмосферного давления.
Облачно с прояснениями, ночью местами слабые осадки в виде мокрого снега и дождя, днем без существенных осадков. Местами слабый гололед, гололедица.
Ветер юго-западный с переходом на северо-западный умеренный до сильного, порывистый.
Средняя температура в дневные часы в республике составит от +1 до +6 градусов по Цельсию, ночью – от -3 до +2.
Точный прогноз погоды в Кишиневе 31 января: днем – от +3 до +5 , ночью – от –1 до +1 градуса.
До 4 февраля сохранится такая же погода: до +5 днем и до -7 в ночные часы. В некоторые дни прогнозируют слабый снег и гололедицу.
Праздники и народные приметы
Православная церковь отмечает 31 января день памяти святителей Афанасия и Кирилла, архиепископов Александрийских.
Люди верили, если человек родился 31 января, то он должен носить талисман с аквамарином и гранатом.
Считалось, если в этот день справлять новоселье, то в новом доме будут ссоры.