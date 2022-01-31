https://ru.sputnik.md/20220131/saudovskaea-aravia-poezdki-dostup-revaktsinirovanie-48451601.html

В Саудовской Аравии любые поездки станут доступны только ревакцинированным

В Саудовской Аравии любые поездки станут доступны только ревакцинированным

В Саудовской Аравии наличие бустерной дозы вакцины от COVID станет обязательным условием для использования любого вида транспорта

2022-01-31T12:08+0200

2022-01-31T12:08+0200

2022-01-31T12:20+0200

коронавирус

саудовская аравия

поездки

ревакцинация

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2969/27/29692707_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_7e85dc3624e6185577d584b894e0a441.jpg

КИШИНЕВ, 31 янв – Sputnik. С 1 февраля в Саудовской Аравии наличие бустерной дозы вакцины от COVID-19 станет обязательным условием для использования любого вида транспорта на территории королевства, сообщает РИА Новости."Со вторника, 1 февраля, предъявление мобильного приложения "Тауакальна", где отражаются данные о получении бустерной вакцины, станет главным условием для использования автомобильного, морского и железнодорожного транспорта. Это условие не касается только тех, у кого есть медицинский отвод для вакцинации", - говорится в сообщении Главного управления транспорта королевства.Изменения касаются поездок на такси, на заказанных через мобильные приложения машинах, аренды автомобилей, поездок на автобусах, в частности, междугородних, и поездах. Предъявление приложения на экранах смартфонов, где указано наличие бустерной вакцины, также обязательно при посещении в Саудовской Аравии вокзалов, автобусных станций, бюро проката автомобилей и билетных касс.В январе в Саудовской Аравии, несмотря на высокие темпы вакцинации, был зафиксирован резкий рост заражений коронавирусом. Согласно последним данным Минздрава королевства, в настоящее время в стране насчитывается более 38,9 тысячи заболевших коронавирусом, в критическом состоянии находятся 940 человек. С начала пандемии зарегистрированы более 683 тысяч случаев заболевания, 8936 человек

https://ru.sputnik.md/20220120/sputnik-layt-universalnyy-buster-48175039.html

саудовская аравия

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_MD

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

саудовская аравия, поездки, ревакцинация