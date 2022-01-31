https://ru.sputnik.md/20220131/saudovskaea-aravia-poezdki-dostup-revaktsinirovanie-48451601.html
В Саудовской Аравии любые поездки станут доступны только ревакцинированным
В Саудовской Аравии любые поездки станут доступны только ревакцинированным
В Саудовской Аравии наличие бустерной дозы вакцины от COVID станет обязательным условием для использования любого вида транспорта
2022-01-31T12:08+0200
2022-01-31T12:08+0200
2022-01-31T12:20+0200
коронавирус
саудовская аравия
поездки
ревакцинация
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КИШИНЕВ, 31 янв – Sputnik. С 1 февраля в Саудовской Аравии наличие бустерной дозы вакцины от COVID-19 станет обязательным условием для использования любого вида транспорта на территории королевства, сообщает РИА Новости."Со вторника, 1 февраля, предъявление мобильного приложения "Тауакальна", где отражаются данные о получении бустерной вакцины, станет главным условием для использования автомобильного, морского и железнодорожного транспорта. Это условие не касается только тех, у кого есть медицинский отвод для вакцинации", - говорится в сообщении Главного управления транспорта королевства.Изменения касаются поездок на такси, на заказанных через мобильные приложения машинах, аренды автомобилей, поездок на автобусах, в частности, междугородних, и поездах. Предъявление приложения на экранах смартфонов, где указано наличие бустерной вакцины, также обязательно при посещении в Саудовской Аравии вокзалов, автобусных станций, бюро проката автомобилей и билетных касс.В январе в Саудовской Аравии, несмотря на высокие темпы вакцинации, был зафиксирован резкий рост заражений коронавирусом. Согласно последним данным Минздрава королевства, в настоящее время в стране насчитывается более 38,9 тысячи заболевших коронавирусом, в критическом состоянии находятся 940 человек. С начала пандемии зарегистрированы более 683 тысяч случаев заболевания, 8936 человек
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саудовская аравия, поездки, ревакцинация
В Саудовской Аравии любые поездки станут доступны только ревакцинированным
12:08 31.01.2022 (обновлено: 12:20 31.01.2022)
Правило не касается только тех, у кого есть медицинский отвод для вакцинации.
КИШИНЕВ, 31 янв – Sputnik.
С 1 февраля в Саудовской Аравии наличие бустерной дозы вакцины от COVID-19 станет обязательным условием для использования любого вида транспорта на территории королевства, сообщает РИА Новости
.
"Со вторника, 1 февраля, предъявление мобильного приложения "Тауакальна", где отражаются данные о получении бустерной вакцины, станет главным условием для использования автомобильного, морского и железнодорожного транспорта. Это условие не касается только тех, у кого есть медицинский отвод для вакцинации", - говорится в сообщении Главного управления транспорта королевства.
Изменения касаются поездок на такси, на заказанных через мобильные приложения машинах, аренды автомобилей, поездок на автобусах, в частности, междугородних, и поездах. Предъявление приложения на экранах смартфонов, где указано наличие бустерной вакцины, также обязательно при посещении в Саудовской Аравии вокзалов, автобусных станций, бюро проката автомобилей и билетных касс.
В январе в Саудовской Аравии, несмотря на высокие темпы вакцинации, был зафиксирован резкий рост заражений коронавирусом. Согласно последним данным Минздрава королевства, в настоящее время в стране насчитывается более 38,9 тысячи заболевших коронавирусом, в критическом состоянии находятся 940 человек. С начала пандемии зарегистрированы более 683 тысяч случаев заболевания, 8936 человек