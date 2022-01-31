https://ru.sputnik.md/20220131/stanut-li-ulichnye-aktsii-nachalom-novogo-protestnogo-dvizheniya-v-moldove-48468674.html

Станут ли уличные акции началом нового протестного движения в Молдове

Станут ли уличные акции началом нового протестного движения в Молдове

Недовольных и раздраженных граждан страны пока некому объединить и возглавить, считает политолог.

2022-01-31T19:02+0200

2022-01-31T19:02+0200

2022-01-31T19:02+0200

общество

в молдове

цены

тарифы

массовый протест

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КИШИНЕВ, 31 янв – Sputnik. В понедельник у здания администрации президента Молдовы состоялся относительно немногочисленный, но довольно эмоциональный протестный митинг.За последнюю неделю такого рода акции прошли в Чадыр-Лунге, Комрате, Кишиневе. За ними, по всей видимости, последуют новые – в молдавском обществе все более заметно раздражение быстро растущими ценами и тарифами, а также действиями правительства, президента и в целом правящей PAS.Многие задаются вопросом: станут ли нынешние публичные проявления недовольства началом новой протестной волны в Молдове?"Недовольство в молдавском обществе, несомненно, есть, но пока нельзя говорить, что оно выражается именно в форме уличных протестов, - говорит в интервью Sputnik Молдова политический аналитик Корнелиу Чуря. – Те акции, которые прошли в последнее время, все-таки имели, я бы сказал, "геополитический уклон" – в них участвовали в основном или жители русскоязычных регионов, или русскоязычные кишиневцы. Эти протесты пока никак не затронули избирателей правого политического фланга".Без расширения политического спектра недовольных, по мнению политолога, у протестов в нынешней ситуации особых перспектив нет. Он напомнил, что в 2015 году многочисленные уличные оппоненты Влада Плахотнюка были носителями зачастую противоположных политических взглядов.Впрочем, говорит Чуря, помимо недовольства, в обществе уже довольно давно растет разочарование. Такое сочетание, полагает он, могло бы стать той искрой, которая необходима для зарождения нового протестного движения в стране."Я даже вижу политические силы, которые теоретически способны сейчас вдохновить и направить массовые протесты в Молдове. Но пока непонятна та политическая формула, с помощью которой такое движение перейдет в практическую плоскость", - считает Чуря.При этом, по его мнению, сейчас для действенного протеста недостаточно просто вывести на улицу некую людскую массу. Это должны быть "абсолютно сознательные протестующие", для которых исчерпаны другие способы изменить свою жизнь к лучшему.В понедельник около полусотни кишиневских пенсионеров вышил на митинг к резиденции президента Молдовы, протестуя против роста цен и тарифов. Их лозунгами были: "Требуем 100% компенсации тарифа на газ", "Цены убивают", "Верните прежние тарифы". Общественный деятель Майя Лагута даже попыталась прорваться через полицейский кордон внутрь, требуя личной встречи с президентом Санду.Днем ранее не меньше тысячи человек вышли на акцию протеста в Комрате. Люди называли происходящее в Молдове "геноцидом собственного народа" и требовали отставки действующей в республике власти.

https://ru.sputnik.md/20220130/gagauziya-massovyy-protest-rost-tsen-48439431.html

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2022

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в молдове, цены, тарифы, массовый протест