Молдова
рус
Sputnik МолдоварусSputnik MoldovamdSputnik Moldova-Româniaro
Кишинев люди город - Sputnik Молдова, 1920
Общество
Читайте главные новости о том, что происходит в общественной жизни Молдовы и мира.
https://ru.sputnik.md/20220131/stanut-li-ulichnye-aktsii-nachalom-novogo-protestnogo-dvizheniya-v-moldove-48468674.html
Станут ли уличные акции началом нового протестного движения в Молдове
Станут ли уличные акции началом нового протестного движения в Молдове
Недовольных и раздраженных граждан страны пока некому объединить и возглавить, считает политолог.
2022-01-31T19:02+0200
2022-01-31T19:02+0200
общество
в молдове
цены
тарифы
массовый протест
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e6/01/1f/48462399_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_60ee3f2cfd8181b365b582c09598d375.jpg
КИШИНЕВ, 31 янв – Sputnik. В понедельник у здания администрации президента Молдовы состоялся относительно немногочисленный, но довольно эмоциональный протестный митинг.За последнюю неделю такого рода акции прошли в Чадыр-Лунге, Комрате, Кишиневе. За ними, по всей видимости, последуют новые – в молдавском обществе все более заметно раздражение быстро растущими ценами и тарифами, а также действиями правительства, президента и в целом правящей PAS.Многие задаются вопросом: станут ли нынешние публичные проявления недовольства началом новой протестной волны в Молдове?"Недовольство в молдавском обществе, несомненно, есть, но пока нельзя говорить, что оно выражается именно в форме уличных протестов, - говорит в интервью Sputnik Молдова политический аналитик Корнелиу Чуря. – Те акции, которые прошли в последнее время, все-таки имели, я бы сказал, "геополитический уклон" – в них участвовали в основном или жители русскоязычных регионов, или русскоязычные кишиневцы. Эти протесты пока никак не затронули избирателей правого политического фланга".Без расширения политического спектра недовольных, по мнению политолога, у протестов в нынешней ситуации особых перспектив нет. Он напомнил, что в 2015 году многочисленные уличные оппоненты Влада Плахотнюка были носителями зачастую противоположных политических взглядов.Впрочем, говорит Чуря, помимо недовольства, в обществе уже довольно давно растет разочарование. Такое сочетание, полагает он, могло бы стать той искрой, которая необходима для зарождения нового протестного движения в стране."Я даже вижу политические силы, которые теоретически способны сейчас вдохновить и направить массовые протесты в Молдове. Но пока непонятна та политическая формула, с помощью которой такое движение перейдет в практическую плоскость", - считает Чуря.При этом, по его мнению, сейчас для действенного протеста недостаточно просто вывести на улицу некую людскую массу. Это должны быть "абсолютно сознательные протестующие", для которых исчерпаны другие способы изменить свою жизнь к лучшему.В понедельник около полусотни кишиневских пенсионеров вышил на митинг к резиденции президента Молдовы, протестуя против роста цен и тарифов. Их лозунгами были: "Требуем 100% компенсации тарифа на газ", "Цены убивают", "Верните прежние тарифы". Общественный деятель Майя Лагута даже попыталась прорваться через полицейский кордон внутрь, требуя личной встречи с президентом Санду.Днем ранее не меньше тысячи человек вышли на акцию протеста в Комрате. Люди называли происходящее в Молдове "геноцидом собственного народа" и требовали отставки действующей в республике власти.
https://ru.sputnik.md/20220130/gagauziya-massovyy-protest-rost-tsen-48439431.html
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Дмитрий Терехов
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0a/14/32094999_431:0:2479:2048_100x100_80_0_0_47c6a44989a3d07109c24331e96af336.jpg
Дмитрий Терехов
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0a/14/32094999_431:0:2479:2048_100x100_80_0_0_47c6a44989a3d07109c24331e96af336.jpg
Новости
ru_MD
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e6/01/1f/48462399_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_0a2c1a3723689ec1814034dc019f0bf3.jpg
1920
1920
true
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
в молдове, цены, тарифы, массовый протест

Станут ли уличные акции началом нового протестного движения в Молдове

19:02 31.01.2022
© Sputnik / Mihai CarausПротест у здания администрации президента Молдовы
Протест у здания администрации президента Молдовы - Sputnik Молдова, 1920, 31.01.2022
© Sputnik / Mihai Caraus
Подписаться на
Дмитрий Терехов - Sputnik Молдова
Дмитрий Терехов
Все материалы
Недовольных и раздраженных граждан страны пока некому объединить и возглавить, считает политолог.
КИШИНЕВ, 31 янв – Sputnik. В понедельник у здания администрации президента Молдовы состоялся относительно немногочисленный, но довольно эмоциональный протестный митинг.
За последнюю неделю такого рода акции прошли в Чадыр-Лунге, Комрате, Кишиневе. За ними, по всей видимости, последуют новые – в молдавском обществе все более заметно раздражение быстро растущими ценами и тарифами, а также действиями правительства, президента и в целом правящей PAS.
Многие задаются вопросом: станут ли нынешние публичные проявления недовольства началом новой протестной волны в Молдове?
© Sputnik / Mihai CarausПротест у здания администрации президента Молдовы
Протест у здания администрации президента Молдовы - Sputnik Молдова, 1920, 31.01.2022
Протест у здания администрации президента Молдовы
© Sputnik / Mihai Caraus
"Недовольство в молдавском обществе, несомненно, есть, но пока нельзя говорить, что оно выражается именно в форме уличных протестов, - говорит в интервью Sputnik Молдова политический аналитик Корнелиу Чуря. – Те акции, которые прошли в последнее время, все-таки имели, я бы сказал, "геополитический уклон" – в них участвовали в основном или жители русскоязычных регионов, или русскоязычные кишиневцы. Эти протесты пока никак не затронули избирателей правого политического фланга".
Без расширения политического спектра недовольных, по мнению политолога, у протестов в нынешней ситуации особых перспектив нет. Он напомнил, что в 2015 году многочисленные уличные оппоненты Влада Плахотнюка были носителями зачастую противоположных политических взглядов.
Впрочем, говорит Чуря, помимо недовольства, в обществе уже довольно давно растет разочарование. Такое сочетание, полагает он, могло бы стать той искрой, которая необходима для зарождения нового протестного движения в стране.
© Sputnik / Mihai CarausПротест у здания администрации президента Молдовы
Протест у здания администрации президента Молдовы - Sputnik Молдова, 1920, 31.01.2022
Протест у здания администрации президента Молдовы
© Sputnik / Mihai Caraus
"Я даже вижу политические силы, которые теоретически способны сейчас вдохновить и направить массовые протесты в Молдове. Но пока непонятна та политическая формула, с помощью которой такое движение перейдет в практическую плоскость", - считает Чуря.
При этом, по его мнению, сейчас для действенного протеста недостаточно просто вывести на улицу некую людскую массу. Это должны быть "абсолютно сознательные протестующие", для которых исчерпаны другие способы изменить свою жизнь к лучшему.

Пока же, как мне представляется, не хватает двух элементов: "разогретого" к протесту общества и политической конфигурации партий, нацеленных на общую задачу.

Корнелиу Чуря - Sputnik Молдова
Корнелиу Чуря
Политический аналитик
В понедельник около полусотни кишиневских пенсионеров вышил на митинг к резиденции президента Молдовы, протестуя против роста цен и тарифов. Их лозунгами были: "Требуем 100% компенсации тарифа на газ", "Цены убивают", "Верните прежние тарифы". Общественный деятель Майя Лагута даже попыталась прорваться через полицейский кордон внутрь, требуя личной встречи с президентом Санду.
© Sputnik / Mihai CarausПротест у здания администрации президента Молдовы
Протест у здания администрации президента Молдовы - Sputnik Молдова, 1920, 31.01.2022
Протест у здания администрации президента Молдовы
© Sputnik / Mihai Caraus
Днем ранее не меньше тысячи человек вышли на акцию протеста в Комрате. Люди называли происходящее в Молдове "геноцидом собственного народа" и требовали отставки действующей в республике власти.
Митинг против роста цен в Молдове собрал более тысячи жителей Гагаузии - Sputnik Молдова, 1920, 30.01.2022
Общество
В Гагаузии массово протестуют против роста цен
Вчера, 13:38
Новости
В Молдове
В мире
Аналитика
Мультимедиа
Радио
Коронавирус
Спецпроекты
Пресс-центр
© 2022 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийАҧсныАҧсышәалаАбхазскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский中国中文Китайский
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский