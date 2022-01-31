https://ru.sputnik.md/20220131/umirayuschie-moldavskie-sela--mozhno-li-ikh-reanimirovat--48406947.html

Умирающие молдавские села – можно ли их реанимировать

Умирающие молдавские села – можно ли их реанимировать

Сегодня многие молдавские села находятся на грани исчезновения, либо вовсе ушли навсегда в историю

2022-01-31T08:30+0200

2022-01-31T08:30+0200

2022-01-31T10:10+0200

радио

молдова

инвестиции

возрождение

села

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Сегодня многие молдавские села находятся на грани исчезновения, либо вовсе ушли навсегда в историю. Раньше здесь кипела жизнь, а сейчас – мертвая тишина.Но есть противоположные примеры – села, где жизнь насыщенна, а для людей создаются вся необходимая инфраструктура и условия для жизни, делается многое, чтобы они не хотели уезжать.О том, что является реанимационным фактором в жизни молдавских сел, узнаем в беседе с примаром коммуны Будешты муниципия Кишинев Ниной Костюк.Ассоциация работодателей автомобильных перевозчиков (APOTA) Молдовы направила открытое письмо вице-премьеру, министру инфраструктуры и регионального развития Андрею Спыну.В обращении говорится, что если министерство не подсчитает реальные затраты транспортников и не повысит тарифы в сжатые сроки, то перевозчики прекратят предоставлять услуги.По данным перевозчиков, большинство их представителей на грани банкротства, нынешний тариф больше не покрывает их затраты.Когда может состояться протест и пойдут ли автоперевозчики на полную приостановку движения пассажирских автобусов по всей стране?Ответ узнаем в беседе с Олегом Алекса – главой Ассоциации работодателей автомобильных перевозчиков.

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2022

Андрей Петрик https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2066/15/20661575_338:0:1554:1215_100x100_80_0_0_420d0cf6d7b673086dadb8b2ed013281.jpg

Андрей Петрик https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2066/15/20661575_338:0:1554:1215_100x100_80_0_0_420d0cf6d7b673086dadb8b2ed013281.jpg

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молдова, инвестиции, возрождение, села, видео