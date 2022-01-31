https://ru.sputnik.md/20220131/v-gagauzii-za-dva-dnya-skonchalis-srazu-dva-deputata-narodnogo-sobraniya-48473882.html

В Гагаузии за два дня скончались сразу два депутата Народного собрания

В Гагаузии за два дня скончались сразу два депутата Народного собрания

В обоих случаях медицина оказалась бессильна.

2022-01-31T22:01+0200

2022-01-31T22:01+0200

2022-01-31T22:01+0200

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КОМРАТ, 31 янв - Sputnik, Максим Топал. Народное собрание Гагаузии (НСГ) понесло еще одну потерю – вечером в понедельник, 31 января, стало известно о смерти депутата от села Чок-Майдан Федора Яниогло. Последние несколько месяцев политик, уже несколько раз перенесший инсульты, был серьезно болен и проходил лечение.Скончался депутат вечером в понедельник от аневризмы грудной аорты. Федору Яниогло было 62 года. Доктор технических наук являлся депутатом Народного собрания Гагаузии более 20 лет.А за сутки до этого от инфаркта скончался депутат Народного собрания от города Вулканешты Дмитрий Топал. В воскресенье, 30 января 49-летнего политика, три месяца назад впервые ставшего депутатом, срочно госпитализировали в районную больницу Вулканешт.Реанимационные мероприятия не дали результата и депутат скончался. Запланированное на вторник заседание Народного собрания Гагаузии отложили на два дня.Оба политика были предпринимателями. Глава Гагаузии Ирина Влах уже выразила соболезнования родным и близким обоих депутатов.В результате выборов осени 2021 года в Народное собрание автономии было избрано 35 региональных депутатов. Учредительное заседание НСГ было созвано на 12 ноября, но с тех пор откладывалось 14 раз и руководящие органы законодательного форума до сих пор избраны не были.Среди самих депутатов уже обсуждается идея роспуска действующего седьмого созыва.

https://ru.sputnik.md/20220128/kovid-otdeleniya-gagauzii-perepolneny-samomu-malenkomu-10-dney-48393659.html

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