https://ru.sputnik.md/20220131/vrach-vremya-sutok-vaktsinatsiya-48460689.html

Врач рассказала, в какое время суток лучше пройти вакцинацию

Врач рассказала, в какое время суток лучше пройти вакцинацию

Врач-терапевт рассказала, когда лучше пройти процесс вакцинации.

2022-01-31T15:25+0200

2022-01-31T15:25+0200

2022-01-31T15:40+0200

коронавирус

врач

вакцинация

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КИШИНЕВ, 31 янв – Sputnik. Процесс вакцинации лучше всего проводить утром, когда наиболее активен иммунитет. Об этом рассказала агентству "Прайм" врач-терапевт, гастроэнтеролог "СМ-Клиника" Вера Сухова.Она отметила, что основной целью вакцинации является предотвращение возникновения и распространения инфекционных заболеваний, а также формирование иммунитета к ним. Поскольку иммунная система человека реагирует на вакцину как на инфекцию, вырабатываются антитела, которые в дальнейшем защищают организм. При этом иммунная система человека наиболее активна в утренние часы, поэтому лучше вакцинацию планировать на первую половину дня.Врач подчеркнула, что саму болезнь вакцина вызвать не в состоянии, но к ее применению могут быть индивидуальные противопоказания."Осмотр врача является обязательным перед вакцинацией для выявления противопоказаний и отсутствия в момент вакцинации острых заболеваний или обострения хронических. Вакцинацию нельзя проводить тем, кто за последний год перенес острый коронарный синдром или инсульт. Противопоказаниями являются и хронические системные инфекции, туберкулез, новообразования, гепатиты В и С, сифилис, ВИЧ", — подчеркнула Сухова.При наличии противопоказаний может быть выдан медотвод – временный или постоянный, который подтверждается врачом.

https://ru.sputnik.md/20220131/bolee-400-mln-doz-vaktsiny-sputnik-postavleno-po-vsemu-miru-48455310.html

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врач, вакцинация