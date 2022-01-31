https://ru.sputnik.md/20220131/zachem-borisu-dzhonsonu-voyna-s-rossiey-48450738.html

Зачем Борису Джонсону война с Россией

Зачем Борису Джонсону война с Россией

Эту неделю Борис Джонсон намерен посвятить России, оставив давно не приносящие радости домашние дела

2022-01-31T10:34+0200

2022-01-31T10:34+0200

2022-01-31T10:34+0200

война

россия

борис джонсон

колумнистика

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Дела британского премьер-министра на редкость плохи, если спасти его может только война, точнее — пока воображаемая война, пишет в своей авторской колонке для РИА Новости Александр Хабаров. Эту неделю Борис Джонсон намерен посвятить России, оставив давно не приносящие радости домашние дела. Он собрался звонить Владимиру Путину, готов удвоить британский военный контингент в Эстонии и расширить пакет санкций, которые могут быть приняты Лондоном в отношении России.Озвучить грозные меры было поручено министру иностранных дел Элизабет Трасс. Глава британской дипломатии, похоже, все никак не сойдет с танка, на котором позировала у российской границы. С артиллерийской прямотой в эфире телеканала Sky News она пообещала суровую кару "любой компании, представляющей интерес для Кремля". Ведущий поинтересовался, будут ли британские власти отнимать у богатых русских лондонские дома (в Англии это любимая тема уже много лет подряд), на что Лиз Трасс многозначительно заявила: "Не исключено. Мы не собираемся сейчас детализировать, кого и как затронут санкции".Но как только вопросы стали касаться внутренней повестки, грозный министр поплыла: произнесла нечто невнятное о судьбе Северной Ирландии, которая встала ребром в отношениях с Евросоюзом, и уж совсем скомкалась, когда речь зашла о ситуации вокруг премьер-министра, лицемерно прикрывшись тем, что ее мысли сейчас всецело заняты Россией и Украиной. Как будто ее нисколько не интересует судьба главы британского кабинета, чье место теоретически она сама могла бы не без удовольствия занять.Джонсон предпринимает сейчас отчаянные попытки по собственному спасению. Скандал с вечеринками в его резиденции зашел слишком далеко, но тут на помощь премьер-министру пришла лондонская полиция. На прошлой неделе Джонсон обещал опубликовать доклад его же собственной подчиненной Сью Грей, которая расследовала "кто с кем сидел, что пил и где стоял". Все изменилось после того, как за дело неожиданно взялся Скотленд-Ярд. Главный полицейский Крессида Дик заявила, что ее подчиненные допросят даже самого премьер-министра, на что он с радостью согласился, потому что следующим требованием комиссара было детали обещанного Джонсоном доклада не выдавать, пока идет следствие. Понятно, что полицейское расследование растянется на долгие месяцы, а премьер-министру сейчас нужно время, как никогда.Наметившуюся спасительную паузу необходимо срочно заполнять, иначе для Джонсона она станет неловкой и даже губительной: избиратели уже столкнулись с зашкаливающими ценами на газ и электроэнергию, с апреля их ждет еще и повышение налогов. А в мае в Великобритании пройдут местные выборы, по результатам которых будет определена дальнейшая судьба премьера. И Джонсон с тяжелой головой окунается в российско-украинскую тему: готов отправлять на континент войска и даже засобиралсяСо всех сторон ему дают ободряющие советы. "На этот раз Путин должен понять, что если он посмеет тронуть кого-нибудь из союзников НАТО или нейтрального члена Евросоюза, то мы будем воевать, и мы должны готовиться сейчас", — пишет в The Times Джонатан Пауэлл, бывший руководитель аппарата премьер-министра Тони Блэра. Кому бы уж, казалось, помолчать, не напоминая о том, как он сам участвовал в откровенном обмане, чтобы втянуть Британию в поход на Ирак. Методы-то ничуть не изменились — придуманные доклады разведки, масштабная кампания в прессе. За последние недели у нагнетающих страсти вокруг Украины британских журналистов истощились запасы мыслей и явно оскудел фотобанк: The Times гоняет фотографию одной и той же киевской домохозяйки с ружьем в руках, по-разному называя ее фамилию. Какая разница? Лишь бы позировала и обещала русским спуску не давать.Сегодня в антироссийской истерике бьются там, где есть серьезные электоральные проблемы. У Джонсона и Байдена с рейтингами полная беда, у Макрона выборы в апреле. Всем нужно себя срочно занять. Коллективные усилия союзников направлены на то, чтобы раскачать сомневающихся в собственных силах немцев. Стыдливо отказавшись поставлять на Украину оружие, мол, нехорошие ассоциации с серединой прошлого века, новое правительство Германии все-таки отправило туда каски. Эх, не читали они Твардовского:"Ах, ты вон как! Драться каской?Ну не подлый ли народ!Хорошо же!И тогда-то,Злость и боль забрав в кулак,Незаряженной гранатойТеркин немца — с левой — шмяк!Немец охнул и обмяк".От Германии ждут, разумеется, не касок, а того, что она откажется от "Северного потока — 2", чтобы охнуть и обмякнуть, ударив саму себя. С призывом к такому членовредительству выступают прежде всего Великобритания и США, рассчитывая решить собственные проблемы — в том числе за счет немцев.Получится ли у британского премьера увернуться от расправы среди своих, нагнетая страсти вокруг России, неизвестно. Затея уж точно не нова.Такой же прием использовала его предшественница Тереза Мэй, раскручивая тему Скрипалей и жесткого санкционного режима. Обещанная ей борьба с российским капиталом тогда бесславно и довольно глупо закончилась не выданной Роману Абрамовичу визой. Для владельца "Челси" это было что-то вроде укуса комара, сама же госпожа Мэй в итоге, всхлипывая, покинула резиденцию премьера.

https://ru.sputnik.md/20211026/putin-dzhonson-afganistan-nato-45929533.html

https://ru.sputnik.md/20220125/evropa-ne-mozhet-reshit-kak-nakazat-rossiyu-48291587.html

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Александр Хабаров https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/0b/1d/46794780_0:0:101:100_100x100_80_0_0_7572ab8936420305cbdb2360d8f04c6a.jpg

Александр Хабаров https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/0b/1d/46794780_0:0:101:100_100x100_80_0_0_7572ab8936420305cbdb2360d8f04c6a.jpg

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война, россия, борис джонсон, колумнистика