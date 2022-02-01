https://ru.sputnik.md/20220201/50-million-doza-epivakkorona-za-granitsu-48482229.html

Более 50 миллионов доз "ЭпиВакКороны" поступят за границу

Более 50 миллионов доз "ЭпиВакКороны" поступят за границу

Производители вакцины "ЭпиВакКорона" заключили контракт с зарубежными партнерами на поставку более 50 миллионов доз препарата

2022-02-01T11:42+0200

2022-02-01T11:42+0200

2022-02-01T12:28+0200

коронавирус

вакцина

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КИШИНЕВ, 1 фев – Sputnik. Производители российской вакцины от коронавируса "ЭпиВакКорона" заключили контракт с зарубежными партнерами на поставку более 50 миллионов доз препарата за границу, передает РИА Новости."В настоящее время между производителями вакцины "ЭпиВакКорона" и зарубежными компаниями заключены соглашения и контракты на поставки вакцины за границу общим объемом более 50 миллионов доз", – говорится в сообщении Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии "Вектор".Ранее сообщалось о том, что более 400 миллионов доз российской вакцины от COVID-19 "Спутник" поставлено на сегодняшний день по всему миру, включая Россию.Минздрав России в августе 2020 года зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V".Также в России созданы вакцины "ЭпиВакКорона" от центра "Вектор" Роспотребнадзора и "КовиВак", разработанная Центром имени Чумакова РАН.В 2021 году также были зарегистрированы отечественные вакцины "Спутник Лайт", "ЭпиВакКорона-Н" и первая российская вакцина для подростков "Гам-Ковид-Вак М".

https://ru.sputnik.md/20220131/bolee-400-mln-doz-vaktsiny-sputnik-postavleno-po-vsemu-miru-48455310.html

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