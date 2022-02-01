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https://ru.sputnik.md/20220201/batryncha-partiya-sotsialistov-gotovit-votum-nedoveriya-pravitelstvu-48502594.html
Батрынча: Партия социалистов готовит вотум недоверия правительству
Батрынча: Партия социалистов готовит вотум недоверия правительству
Парламентская оппозиция готовит аргументы для вотума недоверия правительству Натальи Гаврилицы.
2022-02-01T22:00+0200
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вотум недоверия
влад батрынча
политика
в молдове
правительство
наталья гаврилица
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КИШИНЕВ, 1 фев – Sputnik. Партия социалистов Республики Молдова (ПСРМ) готовится выдвинуть вотум недоверия правительству премьера Натальи Гаврилицы. Об этом в телеинтервью во вторник заявил исполнительный секретарь Партии социалистов Влад Батрынча.По словам депутата, ранее Блок коммунистов и социалистов выдвигал вотумы недоверия отдельным министрам в качестве ответа на события, происходившие в стране. Теперь же депутаты оппозиции работают над текстом вотума недоверия всему кабинету министров.Напомним, депутаты фракции Блока коммунистов и социалистов (БКиС) два раза выдвигали простой вотум недоверия против отдельных членов правительства. Депутаты требовали отставки главы Минздрава Аллы Немеренко и главы Минюста Серджиу Литвиненко.
https://ru.sputnik.md/20220129/psrm-izbrali-chlenov-ispolkoma-48426512.html
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Евгений Чебан
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вотум недоверия, влад батрынча, в молдове, правительство, наталья гаврилица

Батрынча: Партия социалистов готовит вотум недоверия правительству

22:00 01.02.2022
© Sputnik / Miroslav RotariЗаседание парламента 10 июня
Заседание парламента 10 июня - Sputnik Молдова, 1920, 01.02.2022
© Sputnik / Miroslav Rotari
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Евгений Чебан - Sputnik Молдова
Евгений Чебан
Все материалы
Парламентская оппозиция готовит аргументы для вотума недоверия правительству Натальи Гаврилицы.
КИШИНЕВ, 1 фев – Sputnik. Партия социалистов Республики Молдова (ПСРМ) готовится выдвинуть вотум недоверия правительству премьера Натальи Гаврилицы. Об этом в телеинтервью во вторник заявил исполнительный секретарь Партии социалистов Влад Батрынча.

“Мы идем к тому, чтобы выдвинуть вотум недоверия правительству. Как только будет проведена соответствующая работа, мы проинформируем. Это серьезная работа, очень комплексный документ, имеющий соответствующую юридическую и политическую мотивацию”, - заявил Батрынча.

По словам депутата, ранее Блок коммунистов и социалистов выдвигал вотумы недоверия отдельным министрам в качестве ответа на события, происходившие в стране. Теперь же депутаты оппозиции работают над текстом вотума недоверия всему кабинету министров.
“Понятно, что не так просто получить 51 голос, но мы будем сеять зерно сомнения в депутатах правящего большинства”, - добавил Батрынча.
Партия социалистов - Sputnik Молдова, 1920, 29.01.2022
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В ПСРМ избрали членов исполкома: кто будет руководить партией
29 января, 15:37
Напомним, депутаты фракции Блока коммунистов и социалистов (БКиС) два раза выдвигали простой вотум недоверия против отдельных членов правительства. Депутаты требовали отставки главы Минздрава Аллы Немеренко и главы Минюста Серджиу Литвиненко.
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