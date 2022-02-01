https://ru.sputnik.md/20220201/batryncha-partiya-sotsialistov-gotovit-votum-nedoveriya-pravitelstvu-48502594.html

Батрынча: Партия социалистов готовит вотум недоверия правительству

Батрынча: Партия социалистов готовит вотум недоверия правительству

Парламентская оппозиция готовит аргументы для вотума недоверия правительству Натальи Гаврилицы.

2022-02-01T22:00+0200

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вотум недоверия

влад батрынча

политика

в молдове

правительство

наталья гаврилица

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КИШИНЕВ, 1 фев – Sputnik. Партия социалистов Республики Молдова (ПСРМ) готовится выдвинуть вотум недоверия правительству премьера Натальи Гаврилицы. Об этом в телеинтервью во вторник заявил исполнительный секретарь Партии социалистов Влад Батрынча.По словам депутата, ранее Блок коммунистов и социалистов выдвигал вотумы недоверия отдельным министрам в качестве ответа на события, происходившие в стране. Теперь же депутаты оппозиции работают над текстом вотума недоверия всему кабинету министров.Напомним, депутаты фракции Блока коммунистов и социалистов (БКиС) два раза выдвигали простой вотум недоверия против отдельных членов правительства. Депутаты требовали отставки главы Минздрава Аллы Немеренко и главы Минюста Серджиу Литвиненко.

https://ru.sputnik.md/20220129/psrm-izbrali-chlenov-ispolkoma-48426512.html

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2022

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вотум недоверия, влад батрынча, в молдове, правительство, наталья гаврилица