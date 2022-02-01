https://ru.sputnik.md/20220201/ceban-pozhalovalsya-prokuratura-deystviya-kabmina-komissii-chs-48478229.html

Мэр Кишинева пожаловался в прокуратуру на действия кабмина и комиссии по ЧС

Мэр Кишинева пожаловался в прокуратуру на действия кабмина и комиссии по ЧС

Ион Чебан попросил открыть уголовное дело.

2022-02-01T10:21+0200

2022-02-01T10:21+0200

2022-02-01T10:42+0200

в молдове

общество

ион чебан

молдова

прокуратура

жалоба

тариф на газ

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КИШИНЕВ, 1 фев – Sputnik. Мэр Кишинева Ион Чебан вместе с вице-примаром Фадеем Нагачевским подали жалобу в прокуратуру на правительство и Национальную комиссию по чрезвычайным ситуациям в связи с повышением тарифа на газ обратным числом, начиная с 1 января. По словам Чебана, Национальное агентство по регулированию энергетики (НАРЭ) повышало тариф на газ с нарушениями.Он отметил, что в данном документе есть нарушения по срокам, которые были указаны изначально, а также говорится о принятии нового тарифа на газ в порядке отступления от закона, что тоже является нарушением. "Комиссия по ЧС не имеет права отступать от закона, что установлено постановлением Конституционного суда от апреля 2020 года", – добавил Нагачевский. Напомним, ранее примэрия Кишинева подала в Апелляционную палату иск о признании недействительными некоторых положений из распоряжения Национальной комиссии по чрезвычайным ситуациям, согласно которым НАРЭ обязали утвердить повышение тарифа на природный газ с 1 января."Это катастрофическое решение. Мы должны потратить 300 миллионов леев из-за повышения. Это все тротуары в историческом центре, это 110 автобусов. Этого не будет. Потому что мы должны заплатить эти деньги за их глупость", – заявил тогда Чебан. Напомним, Национальное агентство по регулированию в энергетике (НАРЭ) утвердило повышение тарифа на природный газ для конечных потребителей. Повышение тарифа будет применяться начиная с 1 января 2022 года.С учетом НДС стоимость одного кубометра природного газа для потребителей составит 15,18 лея.Решение о повышении тарифов компания "Молдовагаз" объяснила значительным повышением закупочных цен на природный газ. В "Молдовагазе" уточняют, что решение находится в строгом соответствии с законодательством, оно позволит целиком покрыть стоимость закупки газа и, таким образом, обеспечить выполнение контрактных платежных обязательств перед поставщиком.Ранее премьер-министр Молдовы Наталья Гаврилица сообщила, что правительство продолжит программу выделения компенсации населению по счетам за газ. Кабмин будет по-прежнему компенсировать часть суммы за потребление первых 150 кубов газа. А для предпринимателей предлагается компенсировать первые 500 кубометров голубого топлива.

https://ru.sputnik.md/20220128/natalya-gavrilitsa-prokommentirovala-rost-tarifa-na-gaz-48414571.html

https://ru.sputnik.md/20220201/glava-moldovagaz-nazval-zakupochnuyu-tsenu-na-prirodnyy-gaz-v-fevrale-48475872.html

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в молдове, ион чебан, молдова, прокуратура, жалоба, тариф на газ