https://ru.sputnik.md/20220201/chem-nedovolny-perevozchiki-v-moldove-48454163.html
Алекса: транспортный бунт – чем недовольны перевозчики в Молдове
Алекса: транспортный бунт – чем недовольны перевозчики в Молдове
Председатель профильной ассоциации автоперевозчиков рассказал об основных требованиях транспортников
2022-02-01T09:00+0200
2022-02-01T09:00+0200
2022-02-01T10:52+0200
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транспорт
молдова
пассажиры
перевозки
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Алекса: транспортный бунт - чем недовольны перевозчики в Молдове
Алекса: транспортный бунт - чем недовольны перевозчики в Молдове
Ассоциация работодателей автомобильных перевозчиков (APOTA) Молдовы направила открытое письмо вице-премьеру, министру инфраструктуры и регионального развития Андрею Спыну.В обращении говорится, что перевозчики прекратят предоставлять услуги, если руководство Министерства инфраструктуры и регионального развития не отреагирует. По данным перевозчиков, большинство их представителей на грани банкротства, нынешний тариф больше не покрывает их затраты.Когда может состояться протест и пойдут ли автоперевозчики на полную остановку движения пассажирских автобусов по всей стране? Ответ в эфире радиостудии Sputnik Молдова дал Олег Алекса – глава Ассоциации работодателей автомобильных перевозчиков.Алекса назвал существующие тарифы необоснованными, а приведенные в документах профильного министерства – "лживыми" и "взятыми с потолка". Представитель транспортной ассоциации предупредил, что в случае, если требования по пересчету не будут приняты министерством, пройдут широкие протесты перевозчиков."Также мы требуем внести ясность и законность в работу автовокзалов, которые были украдены у государства. Совокупность проблем, усугубленных коррупцией, и мешает нам работать", – подчеркнул Алекса. По словам главы профильной ассоциации, пока перевозчики будут нести расходы, движение некоторых междугородних пассажирских маршрутов может быть отменено в знак протеста. Если же требования не будут выполнены на уровне правительства, Алекса и вовсе не исключил упразднение некоторых направлений перевозок в Молдове.
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Андрей Петрик
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транспорт, молдова, пассажиры, перевозки, аудио
Алекса: транспортный бунт – чем недовольны перевозчики в Молдове
09:00 01.02.2022 (обновлено: 10:52 01.02.2022)
Председатель профильной ассоциации автоперевозчиков рассказал об основных требованиях транспортников, а также объяснил, почему им невыгодно работать по существующим тарифам.
Ассоциация работодателей автомобильных перевозчиков (APOTA) Молдовы направила открытое письмо вице-премьеру, министру инфраструктуры и регионального развития Андрею Спыну.
В обращении говорится, что перевозчики прекратят предоставлять услуги, если руководство Министерства инфраструктуры и регионального развития не отреагирует. По данным перевозчиков, большинство их представителей на грани банкротства, нынешний тариф больше не покрывает их затраты.
Когда может состояться протест и пойдут ли автоперевозчики на полную остановку движения пассажирских автобусов по всей стране? Ответ в эфире радиостудии Sputnik Молдова
дал Олег Алекса – глава Ассоциации работодателей автомобильных перевозчиков.
"Этот протест, скорее, направлен на то, чтобы в министерстве прислушались и провели адекватный расчет тарифа за километр пути, чтобы были выполнены требования закона, где сказано, что раз в год это ведомство обязано предоставлять обновленные данные", – сказал собеседник.
Алекса назвал существующие тарифы необоснованными, а приведенные в документах профильного министерства – "лживыми" и "взятыми с потолка". Представитель транспортной ассоциации предупредил, что в случае, если требования по пересчету не будут приняты министерством, пройдут широкие протесты перевозчиков.
"Также мы требуем внести ясность и законность в работу автовокзалов, которые были украдены у государства. Совокупность проблем, усугубленных коррупцией, и мешает нам работать", – подчеркнул Алекса.
По словам главы профильной ассоциации, пока перевозчики будут нести расходы, движение некоторых междугородних пассажирских маршрутов может быть отменено в знак протеста. Если же требования не будут выполнены на уровне правительства, Алекса и вовсе не исключил упразднение некоторых направлений перевозок в Молдове.