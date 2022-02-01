https://ru.sputnik.md/20220201/chem-nedovolny-perevozchiki-v-moldove-48454163.html

Алекса: транспортный бунт – чем недовольны перевозчики в Молдове

Алекса: транспортный бунт – чем недовольны перевозчики в Молдове

Председатель профильной ассоциации автоперевозчиков рассказал об основных требованиях транспортников

2022-02-01T09:00+0200

2022-02-01T09:00+0200

2022-02-01T10:52+0200

радио

транспорт

молдова

пассажиры

перевозки

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Алекса: транспортный бунт - чем недовольны перевозчики в Молдове Алекса: транспортный бунт - чем недовольны перевозчики в Молдове

Ассоциация работодателей автомобильных перевозчиков (APOTA) Молдовы направила открытое письмо вице-премьеру, министру инфраструктуры и регионального развития Андрею Спыну.В обращении говорится, что перевозчики прекратят предоставлять услуги, если руководство Министерства инфраструктуры и регионального развития не отреагирует. По данным перевозчиков, большинство их представителей на грани банкротства, нынешний тариф больше не покрывает их затраты.Когда может состояться протест и пойдут ли автоперевозчики на полную остановку движения пассажирских автобусов по всей стране? Ответ в эфире радиостудии Sputnik Молдова дал Олег Алекса – глава Ассоциации работодателей автомобильных перевозчиков.Алекса назвал существующие тарифы необоснованными, а приведенные в документах профильного министерства – "лживыми" и "взятыми с потолка". Представитель транспортной ассоциации предупредил, что в случае, если требования по пересчету не будут приняты министерством, пройдут широкие протесты перевозчиков."Также мы требуем внести ясность и законность в работу автовокзалов, которые были украдены у государства. Совокупность проблем, усугубленных коррупцией, и мешает нам работать", – подчеркнул Алекса. По словам главы профильной ассоциации, пока перевозчики будут нести расходы, движение некоторых междугородних пассажирских маршрутов может быть отменено в знак протеста. Если же требования не будут выполнены на уровне правительства, Алекса и вовсе не исключил упразднение некоторых направлений перевозок в Молдове.

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2022

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Андрей Петрик https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2066/15/20661575_338:0:1554:1215_100x100_80_0_0_420d0cf6d7b673086dadb8b2ed013281.jpg

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транспорт, молдова, пассажиры, перевозки, аудио