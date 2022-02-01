https://ru.sputnik.md/20220201/deputaty-osporili-ks-povestku-parlamenta-22-yanvarya-48483186.html

Депутаты оспорили в КС некоторые пункты повестки парламента 21 января

Депутаты оспорили в КС некоторые пункты повестки парламента 21 января

Парламентарии уверены, что в повестку нельзя было включать дополнительные вопросы на рассмотрение.

2022-02-01T12:21+0200

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КИШИНЕВ, 1 фев – Sputnik. Депутаты Партии социалистов (ПСРМ) Василе Боля и Григорий Новак оспорили в Конституционном суде повестку дня внеочередного заседания парламента 21 января. Как сообщили в пресс-службе партии, речь идет о внесении в повестку трех законопроектов: По итогам рассмотрения на пленарном заседании поправки в Закон об адвокатуре были утверждены в окончательном варианте, а два других законопроекта приняты в первом чтении."Включение дополнительных вопросов в повестку дня внеочередной сессии парламента противоречит конституционным нормам и регламенту законодательного органа, которые предусматривают, что заявление о созыве внеочередной или специальной сессии подается в письменной форме Постоянному бюро и должно содержать мотив, предлагаемую повестку дня и срок проведения сессии", – говорится в заявлении ПСРМ. Депутаты считают, что изменением повестки дня внеочередной сессии были нарушены регламентирующие условия, от которых зависит действительность внеочередной сессии, и просят признать неконституционным Закон № 13 о внесении изменений в Закон об адвокатуре № 1260/2002.

https://ru.sputnik.md/20220201/moldova-vesennyaya-sessiya-parlamenta-48468505.html

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