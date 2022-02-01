https://ru.sputnik.md/20220201/deputaty-osporili-ks-povestku-parlamenta-22-yanvarya-48483186.html
Депутаты оспорили в КС некоторые пункты повестки парламента 21 января
Депутаты оспорили в КС некоторые пункты повестки парламента 21 января
Парламентарии уверены, что в повестку нельзя было включать дополнительные вопросы на рассмотрение.
2022-02-01T12:21+0200
2022-02-01T12:21+0200
2022-02-01T12:24+0200
общество
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конституционный суд
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депутаты
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КИШИНЕВ, 1 фев – Sputnik. Депутаты Партии социалистов (ПСРМ) Василе Боля и Григорий Новак оспорили в Конституционном суде повестку дня внеочередного заседания парламента 21 января. Как сообщили в пресс-службе партии, речь идет о внесении в повестку трех законопроектов: По итогам рассмотрения на пленарном заседании поправки в Закон об адвокатуре были утверждены в окончательном варианте, а два других законопроекта приняты в первом чтении."Включение дополнительных вопросов в повестку дня внеочередной сессии парламента противоречит конституционным нормам и регламенту законодательного органа, которые предусматривают, что заявление о созыве внеочередной или специальной сессии подается в письменной форме Постоянному бюро и должно содержать мотив, предлагаемую повестку дня и срок проведения сессии", – говорится в заявлении ПСРМ. Депутаты считают, что изменением повестки дня внеочередной сессии были нарушены регламентирующие условия, от которых зависит действительность внеочередной сессии, и просят признать неконституционным Закон № 13 о внесении изменений в Закон об адвокатуре № 1260/2002.
https://ru.sputnik.md/20220201/moldova-vesennyaya-sessiya-parlamenta-48468505.html
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в молдове, конституционный суд, молдова, депутаты
Депутаты оспорили в КС некоторые пункты повестки парламента 21 января
12:21 01.02.2022 (обновлено: 12:24 01.02.2022)
Парламентарии уверены, что в повестку нельзя было включать дополнительные вопросы на рассмотрение.
КИШИНЕВ, 1 фев – Sputnik. Депутаты Партии социалистов (ПСРМ) Василе Боля и Григорий Новак оспорили в Конституционном суде повестку дня внеочередного заседания парламента 21 января.
Как сообщили в пресс-службе партии, речь идет о внесении в повестку трех законопроектов:
1.
О внесении поправок в Закон об адвокатуре № 1260/2002 (статьи 10, 20, 21);
2.
О Национальном фонде регионального и местного развития;
3.
О внесении поправок в некоторые нормативные акты (Закон № 1515/1993, Закон № 438/2006 и другие).
По итогам рассмотрения на пленарном заседании поправки в Закон об адвокатуре были утверждены в окончательном варианте, а два других законопроекта приняты в первом чтении.
"Включение дополнительных вопросов в повестку дня внеочередной сессии парламента противоречит конституционным нормам и регламенту законодательного органа, которые предусматривают, что заявление о созыве внеочередной или специальной сессии подается в письменной форме Постоянному бюро и должно содержать мотив, предлагаемую повестку дня и срок проведения сессии", – говорится в заявлении ПСРМ.
Депутаты считают, что изменением повестки дня внеочередной сессии были нарушены регламентирующие условия, от которых зависит действительность внеочередной сессии, и просят признать неконституционным Закон № 13 о внесении изменений в Закон об адвокатуре № 1260/2002.