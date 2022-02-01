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Рабочий на электромобиле моет пол в Главном пресс-центре перед зимними Олимпийскими играми 2022 года в Пекине - Sputnik Молдова, 1920
Олимпиада в Пекине-2022
Читайте, смотрите и слушайте самые интересные новости, репортажи и эксклюзивные комментарии с зимних Олимпийских игр в Пекине-2022.
https://ru.sputnik.md/20220201/dva-komplekta-zolotykh-medaley-v-khokkee-mogut-razygrat-na-oi-v-pekine-48487546.html
Два комплекта золотых медалей в хоккее могут разыграть на ОИ в Пекине
Два комплекта золотых медалей в хоккее могут разыграть на ОИ в Пекине
Два комплекта золотых медалей на Пекинской Олимпиаде могут разыграть в рамках хоккейного турнира.
2022-02-01T22:45+0200
2022-02-01T22:45+0200
олимпиада в пекине-2022
в мире
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КИШИНЕВ, 1 фев – Sputnik. Хоккейные сборные сразу двух стран смогут разделить первое место на предстоящей Олимпиаде в Пекине и получить золотые медали. Международный олимпийский комитет (МОК) принял специальные правила хоккейного турнира на Играх-2022, пишут "Известия".Отмечается, что новые правила обусловлены распространением коронавируса. Во вторник, 1 февраля, они были опубликованы на официальном сайте комитета.Так, командам, которые попадут в финал, а также будут сражаться за третье место, но не смогут набрать необходимого количества хоккеистов (15 полевых игроков и двух голкиперов), просто вручат соответствующие медали. Финалистам вручат золотые, а остальным двум – бронзовые.Хоккейный турнир, таким образом, может остаться без серебряных призеров, зато с двумя золотыми.Зимние Олимпийские игры-2022 Пекин будет принимать с 4 по 20 февраля. Столица Китая была выбрана местом проведения Игр на сессии Международного олимпийского комитета в Куала-Лумпуре 31 июля 2015 года. Это первый город в мире, который примет как летнюю, так и зимнюю Олимпиаду.
https://ru.sputnik.md/20220123/pekin-podgotovka-olimpiada-2022-48221353.html
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в мире, хоккей, китай

Два комплекта золотых медалей в хоккее могут разыграть на ОИ в Пекине

22:45 01.02.2022
© Sputnik / Анна Раткогло / Перейти в фотобанкПодготовка Пекина к Олимпиаде - 2022
Подготовка Пекина к Олимпиаде - 2022 - Sputnik Молдова, 1920, 01.02.2022
© Sputnik / Анна Раткогло
/
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Два комплекта золотых медалей на Пекинской Олимпиаде могут разыграть в рамках хоккейного турнира.
КИШИНЕВ, 1 фев – Sputnik. Хоккейные сборные сразу двух стран смогут разделить первое место на предстоящей Олимпиаде в Пекине и получить золотые медали. Международный олимпийский комитет (МОК) принял специальные правила хоккейного турнира на Играх-2022, пишут "Известия".
Отмечается, что новые правила обусловлены распространением коронавируса. Во вторник, 1 февраля, они были опубликованы на официальном сайте комитета.
Так, командам, которые попадут в финал, а также будут сражаться за третье место, но не смогут набрать необходимого количества хоккеистов (15 полевых игроков и двух голкиперов), просто вручат соответствующие медали. Финалистам вручат золотые, а остальным двум – бронзовые.
Хоккейный турнир, таким образом, может остаться без серебряных призеров, зато с двумя золотыми.
Уличная инсталляция, посвященная предстоящим Зимним Олимпийским играм – 2022, в Пекине - Sputnik Молдова, 1920, 23.01.2022
Фото
Подготовка Пекина к Олимпиаде-2022
23 января, 17:51
Зимние Олимпийские игры-2022 Пекин будет принимать с 4 по 20 февраля. Столица Китая была выбрана местом проведения Игр на сессии Международного олимпийского комитета в Куала-Лумпуре 31 июля 2015 года. Это первый город в мире, который примет как летнюю, так и зимнюю Олимпиаду.
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