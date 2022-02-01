https://ru.sputnik.md/20220201/dva-komplekta-zolotykh-medaley-v-khokkee-mogut-razygrat-na-oi-v-pekine-48487546.html

Два комплекта золотых медалей в хоккее могут разыграть на ОИ в Пекине

Два комплекта золотых медалей в хоккее могут разыграть на ОИ в Пекине

Два комплекта золотых медалей на Пекинской Олимпиаде могут разыграть в рамках хоккейного турнира.

2022-02-01T22:45+0200

2022-02-01T22:45+0200

2022-02-01T22:45+0200

олимпиада в пекине-2022

в мире

хоккей

китай

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КИШИНЕВ, 1 фев – Sputnik. Хоккейные сборные сразу двух стран смогут разделить первое место на предстоящей Олимпиаде в Пекине и получить золотые медали. Международный олимпийский комитет (МОК) принял специальные правила хоккейного турнира на Играх-2022, пишут "Известия".Отмечается, что новые правила обусловлены распространением коронавируса. Во вторник, 1 февраля, они были опубликованы на официальном сайте комитета.Так, командам, которые попадут в финал, а также будут сражаться за третье место, но не смогут набрать необходимого количества хоккеистов (15 полевых игроков и двух голкиперов), просто вручат соответствующие медали. Финалистам вручат золотые, а остальным двум – бронзовые.Хоккейный турнир, таким образом, может остаться без серебряных призеров, зато с двумя золотыми.Зимние Олимпийские игры-2022 Пекин будет принимать с 4 по 20 февраля. Столица Китая была выбрана местом проведения Игр на сессии Международного олимпийского комитета в Куала-Лумпуре 31 июля 2015 года. Это первый город в мире, который примет как летнюю, так и зимнюю Олимпиаду.

https://ru.sputnik.md/20220123/pekin-podgotovka-olimpiada-2022-48221353.html

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в мире, хоккей, китай