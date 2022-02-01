https://ru.sputnik.md/20220201/effektivnost-rabota-primar-moldova-48453101.html

Костюк: в чем заключается эффективность работы примара в Молдове

Костюк: в чем заключается эффективность работы примара в Молдове

Примар Будешт назвала основные пункты, при соблюдении которых можно на достойном уровне управлять населенным пунктом

2022-02-01T08:00+0200

2022-02-01T08:00+0200

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радио

примар

молдова

жизнь

село

комфорт

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Костюк: в чем заключается эффективность работы примара в Молдове Костюк: в чем заключается эффективность работы примара в Молдове

Сегодня многие молдавские села находятся на грани исчезновения либо вовсе ушли навсегда в историю. Раньше здесь кипела жизнь, а сейчас – мертвая тишина.Но есть противоположные примеры – села, живущие полной жизнью, где для людей создается необходимая инфраструктура и комфортные условия, уезжать из которых вовсе не хочется.О том, что является реанимационным фактором в жизни молдавских сел, в эфире радиостудии Sputnik Молдова рассказала примар коммуны Будешты муниципия Кишинев Нина Костюк.По словам примара Будешт, вся деятельность органов местного публичного управления в республике должна быть транспарентной, нужно информировать людей о том, как конкретно решаются все вопросы в населенном пункте, необходим постоянный диалог с сельчанами о том, что, по их мнению, может улучшить жизнь в селе."Нужно обеспечить нормальную и бесперебойную работу всех социальных учреждений, находящихся в населенном пункте. Надо предпринимать все усилия для того, чтобы выигрывать в конкурсах на получение финансирования для проектов по развитию инфраструктуры", – добавила Костюк.В заключение собеседница поблагодарила фонды, которые предоставляют средства на развитие инфраструктуры в коммуне, а также напомнила в очередной раз, насколько важно примару слышать и уважать людей, доверивших ему управление своим селом или коммуной.

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Андрей Петрик https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2066/15/20661575_338:0:1554:1215_100x100_80_0_0_420d0cf6d7b673086dadb8b2ed013281.jpg

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примар, молдова, жизнь, село, комфорт, аудио