https://ru.sputnik.md/20220201/franzeluta-povyshaet-tseny-na-ves-khleb-krome-sotsialnogo-48501145.html

Franzeluța повышает цены на весь хлеб, кроме социального

Franzeluța повышает цены на весь хлеб, кроме социального

Социального хлеба будут выпекать больше, чтобы обеспечить уязвимые категории населения, а на остальной ассортимент цены вырастут.

2022-02-01T20:41+0200

2022-02-01T20:41+0200

2022-02-01T20:41+0200

общество

цены

хлеб

повышение

в молдове

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КИШИНЕВ, 1 фев — Sputnik. В связи с введением новых тарифов на природный газ, топливо и электроэнергию, хлебокомбинат Franzeluța сообщает о решении повысить цены на весь ассортимент хлеба, за исключением социального. Об этом предприятие сообщило во вторник в официальном пресс-релизе.При этом также решено увеличить объемы производства социального хлеба в сети специализированных магазинов.Что касается повышения цен на остальную продукцию, Franzeluța отмечает, что, рост неизбежен.Цена на хлеб пересчитана с учетом конъюнктуры рынка при закупке всего сырья, подорожания природного газа, топлива, электроэнергии и будет применена с начала февраля, сообщает "Franzeluța".Последнее повышение цен на хлеб "Franzeluța" предприняла в 2015 году.

https://ru.sputnik.md/20220201/nare-tseny-toplivo-48482741.html

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2022

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Александр Исаев https://cdnn1.img.sputnik.md/img/1990/56/19905658_374:0:1590:1215_100x100_80_0_0_9970ac50878b113fa1d496a65a6a050f.jpg

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цены, хлеб, повышение, в молдове