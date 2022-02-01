https://ru.sputnik.md/20220201/franzeluta-povyshaet-tseny-na-ves-khleb-krome-sotsialnogo-48501145.html
Franzeluța повышает цены на весь хлеб, кроме социального
Franzeluța повышает цены на весь хлеб, кроме социального
Социального хлеба будут выпекать больше, чтобы обеспечить уязвимые категории населения, а на остальной ассортимент цены вырастут.
2022-02-01T20:41+0200
2022-02-01T20:41+0200
2022-02-01T20:41+0200
общество
цены
хлеб
повышение
в молдове
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КИШИНЕВ, 1 фев — Sputnik. В связи с введением новых тарифов на природный газ, топливо и электроэнергию, хлебокомбинат Franzeluța сообщает о решении повысить цены на весь ассортимент хлеба, за исключением социального. Об этом предприятие сообщило во вторник в официальном пресс-релизе.При этом также решено увеличить объемы производства социального хлеба в сети специализированных магазинов.Что касается повышения цен на остальную продукцию, Franzeluța отмечает, что, рост неизбежен.Цена на хлеб пересчитана с учетом конъюнктуры рынка при закупке всего сырья, подорожания природного газа, топлива, электроэнергии и будет применена с начала февраля, сообщает "Franzeluța".Последнее повышение цен на хлеб "Franzeluța" предприняла в 2015 году.
https://ru.sputnik.md/20220201/nare-tseny-toplivo-48482741.html
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цены, хлеб, повышение, в молдове
Franzeluța повышает цены на весь хлеб, кроме социального
Социального хлеба будут выпекать больше, чтобы обеспечить уязвимые категории населения.
КИШИНЕВ, 1 фев — Sputnik. В связи с введением новых тарифов на природный газ, топливо и электроэнергию, хлебокомбинат Franzeluța сообщает о решении повысить цены на весь ассортимент хлеба, за исключением социального. Об этом предприятие сообщило во вторник в официальном пресс-релизе.
При этом также решено увеличить объемы производства социального хлеба в сети специализированных магазинов.
"Начиная с 1 февраля текущего года производство социального хлеба "Кишинев" будет увеличено на 54%, без изменения конечной цены для потребителей", - отмечается в релизе.
Что касается повышения цен на остальную продукцию, Franzeluța отмечает, что, рост неизбежен.
"Корректировка цен неизбежна, так как затраты пока не достигают уровня себестоимости продукции", -- говорится в заявлении компании.
Цена на хлеб пересчитана с учетом конъюнктуры рынка при закупке всего сырья, подорожания природного газа, топлива, электроэнергии и будет применена с начала февраля, сообщает "Franzeluța".
Последнее повышение цен на хлеб "Franzeluța" предприняла в 2015 году.