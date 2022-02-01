https://ru.sputnik.md/20220201/gazovyy-dialog-rossii-s-italiey-i-vengriey-garantii-i-blagodarnost-48495625.html

"Газовый" диалог России с Италией и Венгрией: гарантии и благодарность

"Газовый" диалог России с Италией и Венгрией: гарантии и благодарность

Премьер-министры Италии и Венгрии в беседе с президентом России затронули крайне важную для европейских стран тему поставок природного газа

2022-02-01T19:03+0200

2022-02-01T19:03+0200

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КИШИНЕВ, 1 фев – Sputnik. В телефонном разговоре Владимира Путина с председателем Совета министров Итальянской Республики Марио Драги, который состоялся 1 февраля, российский лидер подтвердил, что поставки российского природного газа в Италию и в дальнейшем будут стабильными, передает пресс-служба Кремля.В тот же день, 1 февраля, на очной встрече с Владимиром Путиным премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, находящийся в Москве с рабочим визитом, поблагодарил президента России за заключение соглашения с "Газпромом" и отметил, что Будапешт рассчитывает на увеличение поставок газа.Контракт с "Газпромом" Венгрия заключила в сентябре 2021 года. Договор рассчитан на 15 лет, за это время Венгрия рассчитывает получить 4,5 миллиарда кубометров газа по двум маршрутам – через Австрию и через Сербию.

https://ru.sputnik.md/20220131/gazprom-evropa-khranilische-20-procent-zakachannii-gaz-48453189.html

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