https://ru.sputnik.md/20220201/gazprom-uvelichil-zayavki-na-prokachku-gaza-cherez-ukrainu-48477372.html

"Газпром" увеличил заявки на прокачку газа через Украину

"Газпром" увеличил заявки на прокачку газа через Украину

"Газпром" увеличил заявки на прокачку газа через территорию Украины почти в 1,7 раза

2022-02-01T09:31+0200

2022-02-01T09:31+0200

2022-02-01T09:32+0200

украина

газпром

газ

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КИШИНЕВ, 1 фев– Sputnik. "Газпром" увеличил заявки на прокачку газа через территорию Украины почти в 1,7 раза, передает РИА Новости. Таким образом, объем прокачки газа увеличен до 107,7 миллиона кубометров в сутки, сообщает компания "Оператор ГТС Украины".Заявки на прокачку газа через газоизмерительные станции (ГИС) "Суджа" и "Сохрановка" со стороны России на 1 февраля в сумме составляют 107,7 миллиона кубометров, что близко к максимальному контрактному объему транзитных мощностей в 109 миллионов кубометров. Заявки на прокачку газа днем ранее — на 31 января — составили 64,6 миллиона кубометров. Таким образом, показатель увеличился почти в 1,7 раза."Газпром" наращивает поставки через Украину с начала прошлой недели. Если в период с 17 по 20 января заявки составляли от 43 до 47,4 миллиона кубометров, то с 24 по 27 января выросли в среднем в 1,5 раза — до 58-72,2 миллиона кубометров.Газотранспортная система Украины составляет один из основных маршрутов поставок российского трубопроводного газа в Европу.

https://ru.sputnik.md/20220131/gazprom-evropa-khranilische-20-procent-zakachannii-gaz-48453189.html

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