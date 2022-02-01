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"Газпром" увеличил заявки на прокачку газа через Украину
"Газпром" увеличил заявки на прокачку газа через Украину
"Газпром" увеличил заявки на прокачку газа через территорию Украины почти в 1,7 раза
2022-02-01T09:31+0200
2022-02-01T09:32+0200
украина
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газ
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КИШИНЕВ, 1 фев– Sputnik. "Газпром" увеличил заявки на прокачку газа через территорию Украины почти в 1,7 раза, передает РИА Новости. Таким образом, объем прокачки газа увеличен до 107,7 миллиона кубометров в сутки, сообщает компания "Оператор ГТС Украины".Заявки на прокачку газа через газоизмерительные станции (ГИС) "Суджа" и "Сохрановка" со стороны России на 1 февраля в сумме составляют 107,7 миллиона кубометров, что близко к максимальному контрактному объему транзитных мощностей в 109 миллионов кубометров. Заявки на прокачку газа днем ранее — на 31 января — составили 64,6 миллиона кубометров. Таким образом, показатель увеличился почти в 1,7 раза."Газпром" наращивает поставки через Украину с начала прошлой недели. Если в период с 17 по 20 января заявки составляли от 43 до 47,4 миллиона кубометров, то с 24 по 27 января выросли в среднем в 1,5 раза — до 58-72,2 миллиона кубометров.Газотранспортная система Украины составляет один из основных маршрутов поставок российского трубопроводного газа в Европу.
https://ru.sputnik.md/20220131/gazprom-evropa-khranilische-20-procent-zakachannii-gaz-48453189.html
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украина, газпром, газ

"Газпром" увеличил заявки на прокачку газа через Украину

09:31 01.02.2022 (обновлено: 09:32 01.02.2022)
© Sputnik / Игорь Агеенко / Перейти в фотобанкРазработка Ковыктинского газового месторождения в Иркутской области
Разработка Ковыктинского газового месторождения в Иркутской области - Sputnik Молдова, 1920, 01.02.2022
© Sputnik / Игорь Агеенко
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Объем прокачки газа увеличен до 107,7 миллиона кубометров в сутки.
КИШИНЕВ, 1 фев– Sputnik. "Газпром" увеличил заявки на прокачку газа через территорию Украины почти в 1,7 раза, передает РИА Новости. Таким образом, объем прокачки газа увеличен до 107,7 миллиона кубометров в сутки, сообщает компания "Оператор ГТС Украины".

Заявки на прокачку газа через газоизмерительные станции (ГИС) "Суджа" и "Сохрановка" со стороны России на 1 февраля в сумме составляют 107,7 миллиона кубометров, что близко к максимальному контрактному объему транзитных мощностей в 109 миллионов кубометров. Заявки на прокачку газа днем ранее — на 31 января — составили 64,6 миллиона кубометров. Таким образом, показатель увеличился почти в 1,7 раза.

"Газпром" наращивает поставки через Украину с начала прошлой недели. Если в период с 17 по 20 января заявки составляли от 43 до 47,4 миллиона кубометров, то с 24 по 27 января выросли в среднем в 1,5 раза — до 58-72,2 миллиона кубометров.

Газотранспортная система Украины составляет один из основных маршрутов поставок российского трубопроводного газа в Европу.
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