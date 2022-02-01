"Газпром" увеличил заявки на прокачку газа через Украину
09:31 01.02.2022 (обновлено: 09:32 01.02.2022)
© Sputnik / Игорь Агеенко / Перейти в фотобанкРазработка Ковыктинского газового месторождения в Иркутской области
© Sputnik / Игорь Агеенко/
Объем прокачки газа увеличен до 107,7 миллиона кубометров в сутки.
КИШИНЕВ, 1 фев– Sputnik. "Газпром" увеличил заявки на прокачку газа через территорию Украины почти в 1,7 раза, передает РИА Новости. Таким образом, объем прокачки газа увеличен до 107,7 миллиона кубометров в сутки, сообщает компания "Оператор ГТС Украины".
Заявки на прокачку газа через газоизмерительные станции (ГИС) "Суджа" и "Сохрановка" со стороны России на 1 февраля в сумме составляют 107,7 миллиона кубометров, что близко к максимальному контрактному объему транзитных мощностей в 109 миллионов кубометров. Заявки на прокачку газа днем ранее — на 31 января — составили 64,6 миллиона кубометров. Таким образом, показатель увеличился почти в 1,7 раза.
"Газпром" наращивает поставки через Украину с начала прошлой недели. Если в период с 17 по 20 января заявки составляли от 43 до 47,4 миллиона кубометров, то с 24 по 27 января выросли в среднем в 1,5 раза — до 58-72,2 миллиона кубометров.
Газотранспортная система Украины составляет один из основных маршрутов поставок российского трубопроводного газа в Европу.
Заявки на прокачку газа через газоизмерительные станции (ГИС) "Суджа" и "Сохрановка" со стороны России на 1 февраля в сумме составляют 107,7 миллиона кубометров, что близко к максимальному контрактному объему транзитных мощностей в 109 миллионов кубометров. Заявки на прокачку газа днем ранее — на 31 января — составили 64,6 миллиона кубометров. Таким образом, показатель увеличился почти в 1,7 раза.
"Газпром" наращивает поставки через Украину с начала прошлой недели. Если в период с 17 по 20 января заявки составляли от 43 до 47,4 миллиона кубометров, то с 24 по 27 января выросли в среднем в 1,5 раза — до 58-72,2 миллиона кубометров.
Газотранспортная система Украины составляет один из основных маршрутов поставок российского трубопроводного газа в Европу.