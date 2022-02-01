https://ru.sputnik.md/20220201/glavu-natsorgana-po-nepodkupnosti-priznali-podozrevaemoy-po-ugolovnomu-delu-48500595.html

Главу Нацоргана по неподкупности признали подозреваемой по уголовному делу

Главу Нацоргана по неподкупности признали подозреваемой по уголовному делу

Родика Анточ своей вины не признает и обжаловала санкцию на обыск в своем доме.

2022-02-01T20:28+0200

2022-02-01T20:28+0200

2022-02-01T20:28+0200

национальное агентство по неподкупности

общество

в молдове

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КИШИНЕВ, 1 фев – Sputnik. Председатель Национального органа по неподкупности (НОН) Родика Анточ была допрошена 1 февраля прокурорами и признана подозреваемой по уголовному делу, открытому по статье “Превышение служебных полномочий”. Об этом сообщили во вторник в пресс-службе Национального органа по неподкупности.В НОН отмечают, что Счетная палата проводила ежегодные аудиторские проверки ведомства и не сообщала о каких-либо несоответствиях.Родика Анточ обжаловала в суде Кишинева заключение судьи о санкционировании обыска в ее доме.Напомним, 27 января были проведены 9 обысков по уголовному делу, возбужденному по подозрению в превышении должностных полномочий главой НОН и сотрудником этого ведомства. В рамках уголовного дела сотрудники НОН подозреваются в том, что своими действиями они причинили государственному учреждению ущерб на общую сумму 126 570 леев.В одном эпизоде расследуется оплата услуг по покраске автомобилей на сумму 29 570 леев, хотя договор, заключенный учреждением с подрядчиком, не предусматривал такие услуги.В другом случае, вскоре после того, как нанятый подрядчик отремонтировал и установил двери в здании НОН, заказчику не понравилась работа. Вопреки положениям закона, у другого поставщика были приобретены еще 7 дверей на сумму 97 000 леев, сообщает прокуратура.Обыски прошли в офисе агентства, а также в доме главы ведомства Родики Анточ и в ее служебном и личном автомобилях. Обыски также провели в доме сотрудницы НОН и в офисах компаний, с которыми были заключены договоры.Изъяты телефоны, компьютеры и документы, которые будут изучены органами прокуратуры. Задержан никто не был.

https://ru.sputnik.md/20220127/prichina-obysky-non-48376168.html

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2022

Евгений Чебан https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/08/32811578_0:-1:863:863_100x100_80_0_0_cda4b068286e70d71fcdf8ae69795f2f.jpg

Евгений Чебан https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/08/32811578_0:-1:863:863_100x100_80_0_0_cda4b068286e70d71fcdf8ae69795f2f.jpg

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Евгений Чебан https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/08/32811578_0:-1:863:863_100x100_80_0_0_cda4b068286e70d71fcdf8ae69795f2f.jpg

национальное агентство по неподкупности, в молдове