https://ru.sputnik.md/20220201/glavu-natsorgana-po-nepodkupnosti-priznali-podozrevaemoy-po-ugolovnomu-delu-48500595.html
Главу Нацоргана по неподкупности признали подозреваемой по уголовному делу
Главу Нацоргана по неподкупности признали подозреваемой по уголовному делу
Родика Анточ своей вины не признает и обжаловала санкцию на обыск в своем доме.
2022-02-01T20:28+0200
2022-02-01T20:28+0200
2022-02-01T20:28+0200
национальное агентство по неподкупности
общество
в молдове
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КИШИНЕВ, 1 фев – Sputnik. Председатель Национального органа по неподкупности (НОН) Родика Анточ была допрошена 1 февраля прокурорами и признана подозреваемой по уголовному делу, открытому по статье “Превышение служебных полномочий”. Об этом сообщили во вторник в пресс-службе Национального органа по неподкупности.В НОН отмечают, что Счетная палата проводила ежегодные аудиторские проверки ведомства и не сообщала о каких-либо несоответствиях.Родика Анточ обжаловала в суде Кишинева заключение судьи о санкционировании обыска в ее доме.Напомним, 27 января были проведены 9 обысков по уголовному делу, возбужденному по подозрению в превышении должностных полномочий главой НОН и сотрудником этого ведомства. В рамках уголовного дела сотрудники НОН подозреваются в том, что своими действиями они причинили государственному учреждению ущерб на общую сумму 126 570 леев.В одном эпизоде расследуется оплата услуг по покраске автомобилей на сумму 29 570 леев, хотя договор, заключенный учреждением с подрядчиком, не предусматривал такие услуги.В другом случае, вскоре после того, как нанятый подрядчик отремонтировал и установил двери в здании НОН, заказчику не понравилась работа. Вопреки положениям закона, у другого поставщика были приобретены еще 7 дверей на сумму 97 000 леев, сообщает прокуратура.Обыски прошли в офисе агентства, а также в доме главы ведомства Родики Анточ и в ее служебном и личном автомобилях. Обыски также провели в доме сотрудницы НОН и в офисах компаний, с которыми были заключены договоры.Изъяты телефоны, компьютеры и документы, которые будут изучены органами прокуратуры. Задержан никто не был.
https://ru.sputnik.md/20220127/prichina-obysky-non-48376168.html
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Евгений Чебан
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национальное агентство по неподкупности, в молдове
Главу Нацоргана по неподкупности признали подозреваемой по уголовному делу
Родика Анточ своей вины не признает и обжаловала санкцию на обыск в своем доме.
КИШИНЕВ, 1 фев – Sputnik. Председатель Национального органа по неподкупности (НОН) Родика Анточ была допрошена 1 февраля прокурорами и признана подозреваемой по уголовному делу, открытому по статье “Превышение служебных полномочий”. Об этом сообщили во вторник в пресс-службе Национального органа по неподкупности.
"Председатель (НОН) отвергает выдвинутые обвинения и не признает себя виновной. Все действия, предпринятые в рамках ее мандата, проводились в строгом соответствии с законом", - сообщают в учреждении.
В НОН отмечают, что Счетная палата проводила ежегодные аудиторские проверки ведомства и не сообщала о каких-либо несоответствиях.
Родика Анточ обжаловала в суде Кишинева заключение судьи о санкционировании обыска в ее доме.
Напомним, 27 января были проведены 9 обысков по уголовному делу, возбужденному по подозрению в превышении должностных полномочий главой НОН и сотрудником этого ведомства. В рамках уголовного дела сотрудники НОН подозреваются в том, что своими действиями они причинили государственному учреждению ущерб на общую сумму 126 570 леев.
В одном эпизоде расследуется оплата услуг по покраске автомобилей на сумму 29 570 леев, хотя договор, заключенный учреждением с подрядчиком, не предусматривал такие услуги.
В другом случае, вскоре после того, как нанятый подрядчик отремонтировал и установил двери в здании НОН, заказчику не понравилась работа. Вопреки положениям закона, у другого поставщика были приобретены еще 7 дверей на сумму 97 000 леев, сообщает прокуратура.
Обыски прошли в офисе агентства, а также в доме главы ведомства Родики Анточ и в ее служебном и личном автомобилях. Обыски также провели в доме сотрудницы НОН и в офисах компаний, с которыми были заключены договоры.
Изъяты телефоны, компьютеры и документы, которые будут изучены органами прокуратуры. Задержан никто не был.