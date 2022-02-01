https://ru.sputnik.md/20220201/gonkongskiy-gripp-ne-dremlet-vrach-rasskazal-v-chem-opasnost-virusa-48488403.html
Гонконгский грипп не дремлет: врач рассказал, в чем опасность вируса
Гонконгский грипп не дремлет: врач рассказал, в чем опасность вируса
Чем гонконгский штамм отличается от других штаммов гриппа и в чем его опасность, рассказал врач-терапевт.
2022-02-01T21:15+0200
2022-02-01T21:15+0200
2022-02-01T21:15+0200
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КИШИНЕВ, 1 фев - Sputnik. Коронавирус в период пандемии вышел на первый план, однако прочие, не менее опасные вирусы, также никуда не пропали и продолжают распространяться. Так, все чаще в России стал встречаться гонконгский грипп AH2N2. Чем он опасен и как уберечься от заражения, Mir24.tv рассказал врач-терапевт и эксперт медицинского факультета университета "Синергия" Арон Османович.По его словам, первые симптомы заражения гонконгским гриппом можно легко спутать с обычным ОРВИ: это лихорадка, головная боль, першение в горле, ломота в мышцах, кашель.В группу риска по гриппу AH2N2 входят дети, пожилые люди старше 60-ти, люди с ВИЧ, а также все те, кто страдает от хронических заболеваний, особенно сердечно-сосудистой и дыхательной систем, отмечает врач.Учитывая, что пандемия коронавируса еще не отступила, врачи допускают вероятность, хотя и небольшую, одновременного заражения COVID и гриппом. В этом случае нагрузка на иммунитет удваивается, и болезнь переносится сложнее. "Последствия могут включать в себя постковидный синдром, поражения сердца и нервной системы", – отметил Арон Османович.Эпидемия гонконгского гриппа произошла в 1968 году, позже он стал сезонным заболеванием.
https://ru.sputnik.md/20220128/ekspert-koronavirus-gripp-odnovremenno-48413048.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
в мире, вирус, грипп
Гонконгский грипп не дремлет: врач рассказал, в чем опасность вируса
Чем гонконгский штамм отличается от других штаммов гриппа и в чем его опасность, рассказал врач-терапевт.
КИШИНЕВ, 1 фев - Sputnik.
Коронавирус в период пандемии вышел на первый план, однако прочие, не менее опасные вирусы, также никуда не пропали и продолжают распространяться. Так, все чаще в России стал встречаться гонконгский грипп AH2N2. Чем он опасен и как уберечься от заражения, Mir24.tv
рассказал врач-терапевт и эксперт медицинского факультета университета "Синергия" Арон Османович.
По его словам, первые симптомы заражения гонконгским гриппом можно легко спутать с обычным ОРВИ: это лихорадка, головная боль, першение в горле, ломота в мышцах, кашель.
В группу риска по гриппу AH2N2 входят дети, пожилые люди старше 60-ти, люди с ВИЧ, а также все те, кто страдает от хронических заболеваний, особенно сердечно-сосудистой и дыхательной систем, отмечает врач.
Учитывая, что пандемия коронавируса еще не отступила, врачи допускают вероятность, хотя и небольшую, одновременного заражения COVID и гриппом. В этом случае нагрузка на иммунитет удваивается, и болезнь переносится сложнее.
"Последствия могут включать в себя постковидный синдром, поражения сердца и нервной системы", – отметил Арон Османович.
Эпидемия гонконгского гриппа произошла в 1968 году, позже он стал сезонным заболеванием.