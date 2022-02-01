https://ru.sputnik.md/20220201/gruzia-covid-pasport-neeffektivnosti-48491787.html

В Грузии отменяют COVID-паспорта из-за их неэффективности

В Грузии отменяют COVID-паспорта из-за их неэффективности

В Грузии отменяют COVID-паспорта, бывшие обязательными для посещения общественных заведений.

2022-02-01T17:02+0200

2022-02-01T17:02+0200

2022-02-01T18:53+0200

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КИШИНЕВ, 1 фев – Sputnik. В Грузии отменяют COVID-паспорта, бывшие обязательными для посещения общественных заведений. Об этом заявил глава оперативного штаба Межведомственного координационного совета по борьбе с распространением COVID-19 Георгий Гибрадзе, сообщает Sputnik Грузия.Так называемый "зеленый паспорт", то есть QR-код, содержащий информацию о вакцинации и тестировании на COVID начал действовать в Грузии с первого декабря 2021. Без ковид-паспорта нельзя было попасть в рестораны, театры, фитнес-центры и другие заведения.Поскольку в последнее время число заражений в Грузии из-за распространения штамма "омикрон" значительно увеличилось, было признано, что система COVID-паспортов в борьбе с распространением коронавируса стала менее эффективной.Решение было принято на фоне очередного антирекорда по суточной регистрации случаев заражения коронавирусом в стане. За последние сутки в Грузии их выявили 24 201.При этом власти Грузии уточнили, что те, кому нужен COVID-паспорт для использования во время заграничных путешествий, смогут его получить.Некоторые европейские государства в последнее время заявили об ослаблении или снятии коронавирусных ограничений. Так, в Дании с первого февраля коронавирусная инфекция больше не считается "социально опасным" заболеванием. Несмотря на рост количества инфицирований из-за штамма "омикрон", в стране снова открыты музеи, театры и кинотеатры.Великобритания тоже отменила обязательное требование использовать COVID-паспорта для входа в помещения. Маски в стране больше не являются обязательными нигде, однако власти по-прежнему рекомендует их носить в многолюдных закрытых помещениях.

https://ru.sputnik.md/20220201/stels-omikron-simptomy-48484077.html

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