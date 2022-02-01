https://ru.sputnik.md/20220201/irland-izmenili-pravila-vezda-dlya-inostrantsev-48496788.html
В Ирландии изменили правила въезда для иностранцев
В Ирландии изменили правила въезда для иностранцев
Еще одна европейская страна изменила правила въезда для иностранных граждан.
2022-02-01T21:50+0200
2022-02-01T21:50+0200
2022-02-01T21:50+0200
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КИШИНЕВ, 1 фев – Sputnik. Ирландия вводит новые правила въезда для иностранцев, такое решение приняли власти страны. Таким образом, сертификаты первичной вакцинации въезжающих будут считаться действительными через 14 дней после последней введенной дозы вакцины и до 270 дней после получения последней дозы.По истечении этого срока после последней дозы в программе первичной вакцинации прививочный сертификат будет считаться действительным только после получения бустерной дозы. В то же время пассажиры, путешествующие в Ирландию, должны представить один из следующих документов: Заполнение онлайн-формы PLF по-прежнему является обязательным.
https://ru.sputnik.md/20220128/pravila-vezda-grazhdan-moldovy-v-ispaniyu-izmenyatsya-s-1-fevralya-48402827.html
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Юлия Липовая
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg
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молдова, ирландия, правила въезда, в мире
В Ирландии изменили правила въезда для иностранцев
Еще одна европейская страна изменила правила въезда для иностранных граждан.
КИШИНЕВ, 1 фев – Sputnik. Ирландия вводит новые правила въезда для иностранцев, такое решение приняли власти страны.
Таким образом, сертификаты первичной вакцинации въезжающих будут считаться действительными через 14 дней после последней введенной дозы вакцины и до 270 дней после получения последней дозы.
По истечении этого срока после последней дозы в программе первичной вакцинации прививочный сертификат будет считаться действительным только после получения бустерной дозы.
"Сертификат о вакцинации, подтверждающий дополнительную бустерную дозу, не имеет срока годности", – говорится в последнем решении ирландских властей.
В то же время пассажиры, путешествующие в Ирландию, должны представить один из следующих документов:
сертификат о вакцинации (в соответствии с правилами и условиями, описанными выше);
подтверждение выздоровления после COVID-19;
свидетельство о выздоровлении, доказывающее, что с момента заражения прошло не более 180 дней и не менее 11 дней;
отрицательный ПЦР-тест, проведенный не ранее чем за 72 часа до въезда в Ирландию.
Заполнение онлайн-формы PLF по-прежнему является обязательным.