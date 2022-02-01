https://ru.sputnik.md/20220201/irland-izmenili-pravila-vezda-dlya-inostrantsev-48496788.html

В Ирландии изменили правила въезда для иностранцев

В Ирландии изменили правила въезда для иностранцев

Еще одна европейская страна изменила правила въезда для иностранных граждан.

2022-02-01T21:50+0200

2022-02-01T21:50+0200

2022-02-01T21:50+0200

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КИШИНЕВ, 1 фев – Sputnik. Ирландия вводит новые правила въезда для иностранцев, такое решение приняли власти страны. Таким образом, сертификаты первичной вакцинации въезжающих будут считаться действительными через 14 дней после последней введенной дозы вакцины и до 270 дней после получения последней дозы.По истечении этого срока после последней дозы в программе первичной вакцинации прививочный сертификат будет считаться действительным только после получения бустерной дозы. В то же время пассажиры, путешествующие в Ирландию, должны представить один из следующих документов: Заполнение онлайн-формы PLF по-прежнему является обязательным.

https://ru.sputnik.md/20220128/pravila-vezda-grazhdan-moldovy-v-ispaniyu-izmenyatsya-s-1-fevralya-48402827.html

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молдова, ирландия, правила въезда, в мире