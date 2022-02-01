https://ru.sputnik.md/20220201/kishinev-obgorel-chastnyy-dom-staroy-chasti-goroda-48485031.html

В Кишиневе загорелся частный дом

В Кишиневе загорелся частный дом

На место выехало два пожарных расчета.

2022-02-01T13:00+0200

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КИШИНЕВ, 1 фев - Sputnik. Спасатели потушили возгорание в частном доме в Кишиневе, сообщили в Генинспекторате чрезвычайных ситуаций (ГИЧС) МВД страны.Как отметили в ГИЧС, возгорание произошло во вторник утром на улице Рабби Цирильсона 21/A.Сообщение о пожаре поступило в службу 112 в 10.51. По предварительной информации люди заметили задымление на крыше дома. "Для тушения огня на место выехало два пожарных расчета. Спасатели установили, что возгорание началось внутрь дома", - говорится в сообщении ГИЧС. По данным спасателей, локализовать огонь удалось в 11.04, а полностью его потушить - в 11.18. Во время пожара никто не пострадал. В результате возгорания была уничтожена крыша частного дома. Все обстоятельства происшествия выясняются.

https://ru.sputnik.md/20220129/spasateli-kishinev-dva-pozhara-odnovremenno-48417750.html

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в молдове, молдова, пожар