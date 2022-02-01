https://ru.sputnik.md/20220201/kurs-valyut-na-sredu-dollar-i-evro-prodolzhayut-stremitelno-rasti--48503330.html
Курс валют на среду: доллар и евро продолжают стремительно расти
Курс валют на среду: доллар и евро продолжают стремительно расти
В Нацбанке рассказали о поведении евро, доллара, рубля, гривны и румынского лея по отношению к национальной валюте.
2022-02-01T21:55+0200
2022-02-01T21:55+0200
2022-02-01T21:55+0200
курс валют
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e6/01/12/48117995_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_9738aad48064d04910d97ee3aa42111b.jpg
КИШИНЕВ, 1 фев – Sputnik. Национальный банк Молдовы установил официальный обменный курс на среду, 2 февраля. Евро и доллар подорожают по отношению к молдавскому лею.Доллар США станет дороже на пять банов и будет стоить 18,0007 лея.Евро вырастет в цене на семь банов и закрепится на уровне 20,2914 лея.Что касается остальных валют, то 2 февраля немного подорожает российский рубль, который разместится на уровне 0,2352 лея. Стоимость украинской гривны поднимется до 0,6341 лея. Румынский лей тоже станет дороже и остановится на 4,1022 в пересчете на национальную валюту.За 2020 год "американец" практически не изменился в цене, а "европеец" подорожал почти на два лея. В 2021-м доллар вырос в цене на 53 бана, евро же потерял чуть больше одного лея.
https://ru.sputnik.md/20220112/inflyatsiya-moldova-dekabr-47936197.html
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Евгений Чебан
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/08/32811578_0:-1:863:863_100x100_80_0_0_cda4b068286e70d71fcdf8ae69795f2f.jpg
Евгений Чебан
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/08/32811578_0:-1:863:863_100x100_80_0_0_cda4b068286e70d71fcdf8ae69795f2f.jpg
Новости
ru_MD
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e6/01/12/48117995_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_0cb7a747176b0bd5b914b516bb7cdbd5.jpg
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Евгений Чебан
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/08/32811578_0:-1:863:863_100x100_80_0_0_cda4b068286e70d71fcdf8ae69795f2f.jpg
курс валют
Курс валют на среду: доллар и евро продолжают стремительно расти
В Нацбанке рассказали о поведении евро, доллара, рубля, гривны и румынского лея по отношению к национальной валюте.
КИШИНЕВ, 1 фев – Sputnik. Национальный банк Молдовы установил официальный обменный курс на среду, 2 февраля. Евро и доллар подорожают по отношению к молдавскому лею.
Доллар США станет дороже на пять банов и будет стоить 18,0007 лея.
Евро вырастет в цене на семь банов и закрепится на уровне 20,2914 лея.
Что касается остальных валют, то 2 февраля немного подорожает российский рубль, который разместится на уровне 0,2352 лея. Стоимость украинской гривны поднимется до 0,6341 лея. Румынский лей тоже станет дороже и остановится на 4,1022 в пересчете на национальную валюту.
За 2020 год "американец" практически не изменился в цене, а "европеец" подорожал почти на два лея. В 2021-м доллар вырос в цене на 53 бана, евро же потерял чуть больше одного лея.