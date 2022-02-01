https://ru.sputnik.md/20220201/kurs-valyut-na-sredu-dollar-i-evro-prodolzhayut-stremitelno-rasti--48503330.html

Курс валют на среду: доллар и евро продолжают стремительно расти

Курс валют на среду: доллар и евро продолжают стремительно расти

В Нацбанке рассказали о поведении евро, доллара, рубля, гривны и румынского лея по отношению к национальной валюте.

2022-02-01T21:55+0200

2022-02-01T21:55+0200

2022-02-01T21:55+0200

курс валют

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КИШИНЕВ, 1 фев – Sputnik. Национальный банк Молдовы установил официальный обменный курс на среду, 2 февраля. Евро и доллар подорожают по отношению к молдавскому лею.Доллар США станет дороже на пять банов и будет стоить 18,0007 лея.Евро вырастет в цене на семь банов и закрепится на уровне 20,2914 лея.Что касается остальных валют, то 2 февраля немного подорожает российский рубль, который разместится на уровне 0,2352 лея. Стоимость украинской гривны поднимется до 0,6341 лея. Румынский лей тоже станет дороже и остановится на 4,1022 в пересчете на национальную валюту.За 2020 год "американец" практически не изменился в цене, а "европеец" подорожал почти на два лея. В 2021-м доллар вырос в цене на 53 бана, евро же потерял чуть больше одного лея.

https://ru.sputnik.md/20220112/inflyatsiya-moldova-dekabr-47936197.html

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2022

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