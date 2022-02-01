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Лавров: безопасность либо одна для всех, либо ее нет ни для кого
Лавров: безопасность либо одна для всех, либо ее нет ни для кого
По итогам телефонного разговора с госсекретарем США Энтони Блинкеном глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия встревожена позицией стран НАТО по неделимости безопасности.
2022-02-01T23:00+0200
2022-02-01T23:00+0200
2022-02-01T23:00+0200
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КИШИНЕВ, 1 фев - Sputnik. Москва обеспокоена позицией стран НАТО по теме неделимости безопасности, об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров по итогам телефонного разговора с госсекретарем США Энтони Блинкеном, передает РИА Новости.По его словам, реакция США и НАТО на ключевой вопрос - о добросовестном выполнении договоренностей о неделимости безопасности, которые были достигнуты в рамках ОБСЕ в Стамбуле в 1999 году и в Астане в 2010 году, была негативной.Сайт МИД России опубликовал текст послания Сергея Лаврова коллегам из США, Канады и других стран по тематике неделимости безопасности, направленного 28 января."Вам хорошо известно, что Россия всерьез обеспокоена ростом военно-политической напряженности в непосредственной близости от ее западных границ", - сообщается в послании.Министр иностранных дел РФ назвал "показательным", что "в комментариях о готовности развивать диалог об архитектуре безопасности в Европе представители Запада старательно избегают упоминания Хартии европейской безопасности и Астанинской декларации".Сергей Лавров также заявил, что российская сторона ожидает оперативной реакции от каждой страны НАТО, в том числе США, на направленное 1 февраля послание о неделимости безопасности."Ожидаем оперативной реакции. Она не должна занять много времени – ведь речь идет о прояснении понимания, на основе которого Ваш президент (премьер) подписал соответствующие обязательства",- говорится в размещённом на сайте МИД тексте послания Лаврова главам внешнеполитических ведомств США, Канады и ряда европейских стран. "Также исходим из того, что реакция на данное послание поступит в национальном качестве, поскольку упомянутые обязательства принимались каждым из наших государств индивидуально, а не от имени или в составе какого-либо блока",- говорится в документе.В конце 2021 года Россия опубликовала проекты договора с США и соглашения с НАТО по гарантиям безопасности. Москва, в частности, требует от западных партнеров юридических гарантий отказа от дальнейшего расширения НАТО на восток, от присоединения к блоку Украины и от создания военных баз в постсоветских странах. Также предложения содержат пункт о неразмещении ударных вооружений НАТО у границ России и отвод сил альянса в Восточной Европе на позиции 1997 года.По словам госсекретаря США Энтони Блинкена, документ отражает озабоченности США действиями России в сфере безопасности и предложения по тем областям, где страны могут найти точки соприкосновения. По его оценке, в письменном ответе есть "очень позитивные вещи", США готовы продвигаться в сферах, где сотрудничество с Россией возможно, готовы обсудить общую безопасность, в ответе еще раз подчеркнуто, что США не поступятся принципом "открытых дверей" НАТО.
https://ru.sputnik.md/20220130/lavrov-bezopasnosti-evropa-otnosheniya-ssha-ukraina-48435756.html
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в мире, сергей лавров, безопасность, мид рф
Лавров: безопасность либо одна для всех, либо ее нет ни для кого
По итогам телефонного разговора с госсекретарем США Энтони Блинкеном глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия встревожена позицией стран НАТО по неделимости безопасности.
КИШИНЕВ, 1 фев - Sputnik.
Москва обеспокоена позицией стран НАТО по теме неделимости безопасности, об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров по итогам телефонного разговора с госсекретарем США Энтони Блинкеном, передает РИА Новости
.
По его словам, реакция США и НАТО на ключевой вопрос - о добросовестном выполнении договоренностей о неделимости безопасности, которые были достигнуты в рамках ОБСЕ в Стамбуле в 1999 году и в Астане в 2010 году, была негативной.
Сайт МИД России опубликовал текст
послания Сергея Лаврова коллегам из США, Канады и других стран по тематике неделимости безопасности, направленного 28 января.
"Вам хорошо известно, что Россия всерьез обеспокоена ростом военно-политической напряженности в непосредственной близости от ее западных границ", - сообщается в послании.
Министр иностранных дел РФ назвал "показательным", что "в комментариях о готовности развивать диалог об архитектуре безопасности в Европе представители Запада старательно избегают упоминания Хартии европейской безопасности и Астанинской декларации".
Так дело не пойдет. Смысл договоренностей о неделимости безопасности заключается в том, что безопасность либо одна для всех, либо ее нет ни для кого. И, как предусмотрено в Стамбульской Хартии, каждое государство-участник ОБСЕ имеет равное право на безопасность, а не только члены НАТО, которые толкуют это право как относящееся исключительно к членам североатлантического "эксклюзивного" клуба.
Сергей Лавров
министр иностранных дел России
Сергей Лавров также заявил, что российская сторона ожидает оперативной реакции от каждой страны НАТО, в том числе США, на направленное 1 февраля послание о неделимости безопасности.
"Ожидаем оперативной реакции. Она не должна занять много времени – ведь речь идет о прояснении понимания, на основе которого Ваш президент (премьер) подписал соответствующие обязательства",- говорится в размещённом на сайте МИД тексте послания Лаврова главам внешнеполитических ведомств США, Канады и ряда европейских стран.
"Также исходим из того, что реакция на данное послание поступит в национальном качестве, поскольку упомянутые обязательства принимались каждым из наших государств индивидуально, а не от имени или в составе какого-либо блока",- говорится в документе.
В конце 2021 года Россия опубликовала проекты договора с США и соглашения с НАТО по гарантиям безопасности. Москва, в частности, требует от западных партнеров юридических гарантий отказа от дальнейшего расширения НАТО на восток, от присоединения к блоку Украины и от создания военных баз в постсоветских странах. Также предложения содержат пункт о неразмещении ударных вооружений НАТО у границ России и отвод сил альянса в Восточной Европе на позиции 1997 года.
По словам госсекретаря США Энтони Блинкена, документ отражает озабоченности США действиями России в сфере безопасности и предложения по тем областям, где страны могут найти точки соприкосновения. По его оценке, в письменном ответе есть "очень позитивные вещи", США готовы продвигаться в сферах, где сотрудничество с Россией возможно, готовы обсудить общую безопасность, в ответе еще раз подчеркнуто, что США не поступятся принципом "открытых дверей" НАТО.