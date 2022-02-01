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Министерство обороны – о побеге двух солдат из части: оба возвращены на службу
Министерство обороны – о побеге двух солдат из части: оба возвращены на службу
Военнослужащие возвращены на службу. Выясняются все обстоятельства их побега.
2022-02-01T17:27+0200
2022-02-01T18:35+0200
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молдова
национальная армия
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КИШИНЕВ, 1 фев – Sputnik. Двое солдат, покинувшие ранее самовольно воинскую часть Национальной армии Молдовы, вернулись на место службы. Об этом сообщили в Министерстве обороны во вторник. Как отметили в ведомстве, солдаты бежали из части мотострелковой бригады "Штефан чел Маре". Как уточнили в ведомстве, предстоит выяснить, как солдаты смогли покинуть часть.Напомним, ранее в прессе сообщалось, что военнослужащие сбежали во время практических занятий на полигоне в Бульбоака. Сообщалось о начале служебного расследования.
https://ru.sputnik.md/20220131/protiv-kogo-pravitelstvo-moldovy-naraschivaet-voennye-raskhody-48469865.html
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Юлия Липовая
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в молдове, молдова, национальная армия, министерство обороны молдовы

Министерство обороны – о побеге двух солдат из части: оба возвращены на службу

17:27 01.02.2022 (обновлено: 18:35 01.02.2022)
© Photo : Facebook / Ministerul Apărării al Republicii MoldovaНацармия Молдовы
Нацармия Молдовы - Sputnik Молдова, 1920, 01.02.2022
© Photo : Facebook / Ministerul Apărării al Republicii Moldova
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Юлия Липовая
Все материалы
Военнослужащие возвращены на службу. Выясняются все обстоятельства их побега.
КИШИНЕВ, 1 фев – Sputnik. Двое солдат, покинувшие ранее самовольно воинскую часть Национальной армии Молдовы, вернулись на место службы. Об этом сообщили в Министерстве обороны во вторник.
Как отметили в ведомстве, солдаты бежали из части мотострелковой бригады "Штефан чел Маре".

"Один из солдат вернулся сегодня, первого февраля. Другой явился в часть сам еще в воскресенье", – уточнили в Минобороны.

Как уточнили в ведомстве, предстоит выяснить, как солдаты смогли покинуть часть.
Напомним, ранее в прессе сообщалось, что военнослужащие сбежали во время практических занятий на полигоне в Бульбоака. Сообщалось о начале служебного расследования.
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