https://ru.sputnik.md/20220201/ministerstvo-oborony-pobeg-soldat-48492642.html

Министерство обороны – о побеге двух солдат из части: оба возвращены на службу

Министерство обороны – о побеге двух солдат из части: оба возвращены на службу

Военнослужащие возвращены на службу. Выясняются все обстоятельства их побега.

2022-02-01T17:27+0200

2022-02-01T17:27+0200

2022-02-01T18:35+0200

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министерство обороны молдовы

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КИШИНЕВ, 1 фев – Sputnik. Двое солдат, покинувшие ранее самовольно воинскую часть Национальной армии Молдовы, вернулись на место службы. Об этом сообщили в Министерстве обороны во вторник. Как отметили в ведомстве, солдаты бежали из части мотострелковой бригады "Штефан чел Маре". Как уточнили в ведомстве, предстоит выяснить, как солдаты смогли покинуть часть.Напомним, ранее в прессе сообщалось, что военнослужащие сбежали во время практических занятий на полигоне в Бульбоака. Сообщалось о начале служебного расследования.

https://ru.sputnik.md/20220131/protiv-kogo-pravitelstvo-moldovy-naraschivaet-voennye-raskhody-48469865.html

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Юлия Липовая https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg

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