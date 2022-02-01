https://ru.sputnik.md/20220201/minzdrav-covid-19-moldova-48477569.html

Минздрав: сколько случаев COVID-19 зарегистрировано в Молдове

Минздрав: сколько случаев COVID-19 зарегистрировано в Молдове

В Молдове лабораторным путем 31 января подтверждены 4 348 новых случаев инфицирования COVID-19

2022-02-01T09:42+0200

2022-02-01T09:42+0200

2022-02-01T10:43+0200

коронавирус

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статистика

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КИШИНЕВ, 1 фев – Sputnik. В Молдове лабораторным путем 31 января подтверждены 4 348 новых случаев инфицирования COVID-19. Такие данные представили в Минздраве во вторник.В том числе зарегистрированы 24 случая "импорта" инфекции: семь – из Италии, по четыре — из Германии, России и Украины, по два – из Румынии и Польши и один из Грузии. За минувшие сутки проведено 13 988 тестов.Общее число случаев заражения в стране достигло 445 046. У сотрудников системы здравоохранения выявлено 210 случаев инфицирования: 57 – у врачей, 81 – у медсестер, 72 – у работников вспомогательного персонала.Госпитализированы 3 290 человек, в крайне тяжелом состоянии находится 241 пациент (к аппаратам ИВЛ подключены 35 человек).В то же время за сутки выздоровели 2 052 человека, общее количество вылечившихся от коронавируса в Молдове достигло 384 750.Минздрав сообщает о 24 погибших на фоне осложнений.Общее число скончавшихся на данный момент – 10 666.

https://ru.sputnik.md/20220129/omikron-tochka-pandemiya-koronavirus-48416786.html

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в молдове, молдова, минздрав, статистика