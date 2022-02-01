https://ru.sputnik.md/20220201/minzdrav-covid-19-moldova-48477569.html
Минздрав: сколько случаев COVID-19 зарегистрировано в Молдове
Минздрав: сколько случаев COVID-19 зарегистрировано в Молдове
В Молдове лабораторным путем 31 января подтверждены 4 348 новых случаев инфицирования COVID-19
2022-02-01T09:42+0200
2022-02-01T09:42+0200
2022-02-01T10:43+0200
коронавирус
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минздрав
статистика
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КИШИНЕВ, 1 фев – Sputnik. В Молдове лабораторным путем 31 января подтверждены 4 348 новых случаев инфицирования COVID-19. Такие данные представили в Минздраве во вторник.В том числе зарегистрированы 24 случая "импорта" инфекции: семь – из Италии, по четыре — из Германии, России и Украины, по два – из Румынии и Польши и один из Грузии. За минувшие сутки проведено 13 988 тестов.Общее число случаев заражения в стране достигло 445 046. У сотрудников системы здравоохранения выявлено 210 случаев инфицирования: 57 – у врачей, 81 – у медсестер, 72 – у работников вспомогательного персонала.Госпитализированы 3 290 человек, в крайне тяжелом состоянии находится 241 пациент (к аппаратам ИВЛ подключены 35 человек).В то же время за сутки выздоровели 2 052 человека, общее количество вылечившихся от коронавируса в Молдове достигло 384 750.Минздрав сообщает о 24 погибших на фоне осложнений.Общее число скончавшихся на данный момент – 10 666.
https://ru.sputnik.md/20220129/omikron-tochka-pandemiya-koronavirus-48416786.html
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в молдове, молдова, минздрав, статистика
Минздрав: сколько случаев COVID-19 зарегистрировано в Молдове
09:42 01.02.2022 (обновлено: 10:43 01.02.2022)
В Минздраве представили статистику по новым случаям инфицирования коронавирусом.
КИШИНЕВ, 1 фев – Sputnik. В Молдове лабораторным путем 31 января подтверждены 4 348 новых случаев инфицирования COVID-19. Такие данные представили в Минздраве во вторник.
В том числе зарегистрированы 24 случая "импорта" инфекции: семь – из Италии, по четыре — из Германии, России и Украины, по два – из Румынии и Польши и один из Грузии.
За минувшие сутки проведено 13 988 тестов.
Общее число случаев заражения в стране достигло 445 046. У сотрудников системы здравоохранения выявлено 210 случаев инфицирования: 57 – у врачей, 81 – у медсестер, 72 – у работников вспомогательного персонала.
Госпитализированы 3 290 человек, в крайне тяжелом состоянии находится 241 пациент (к аппаратам ИВЛ подключены 35 человек).
В то же время за сутки выздоровели 2 052 человека, общее количество вылечившихся от коронавируса в Молдове достигло 384 750.
Минздрав сообщает о 24 погибших на фоне осложнений.
Общее число скончавшихся на данный момент – 10 666.