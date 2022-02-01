https://ru.sputnik.md/20220201/moldova-croatia-memorandum-48489871.html

Молдова и Хорватия подписали меморандум о взаимопонимании

Молдова и Хорватия подписали меморандум о взаимопонимании

Глава МИД Молдовы провел встречу со своим коллегой из Хорватии. Взаимопонимании некоторых институтов двух стран решили закрепить на бумаге.

2022-02-01T15:36+0200

2022-02-01T15:36+0200

2022-02-01T15:42+0200

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КИШИНЕВ, 1 фев – Sputnik. Вице-премьер, министр иностранных дел и европейской интеграции Молдовы Нику Попеску встретился во вторник с главой МИД Хорватии Горданом Грлич-Радманом.Официальные лица подписали Меморандум о взаимопонимании между дипломатическим институтом МИДЕИ Молдовы и дипломатической академией МИД Хорватии. В ходе обсуждений на уровне национальных делегаций министры обсудили пути укрепления молдавско-хорватских двусторонних отношений, европейскую интеграционную повестку нашей страны, а также региональные и международные новости.Грлич-Радман сообщил, что из-за ограничений, вызванных COVID-19, этот визит не сопровождается делегацией хорватских бизнесменов, но позже эта встреча будет организована либо в Кишиневе, либо в Загребе."Символизм этого визита заключается в том, чтобы продемонстрировать всю поддержку и солидарность как Хорватии, так и ЕС в отношении амбициозной повестки дня правительства Кишинева в борьбе с коррупцией и интеграции в европейскую семью", – заявил хорватский министр.Грлич-Радман находится с визитом в Кишиневе по приглашению вице-премьера Нику Попеску.

https://ru.sputnik.md/20211228/glava-midei-na-mezhpravkomissii-s-rossiey-obsudim-torgovlyueksport-47597965.html

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