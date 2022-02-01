https://ru.sputnik.md/20220201/moldova-grazhdane-nischeta-48451432.html

Можно ли спасти Молдову и ее граждан от прозябания в нищете

Можно ли спасти Молдову и ее граждан от прозябания в нищете

Эксперты прогнозируют еще более плачевное материальное положение большинства граждан республики через полтора-два месяца

2022-02-01T08:30+0200

2022-02-01T08:30+0200

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радио

молдова

граждане

нищета

спасение

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Молдова переживает период кризиса во многих отраслях: цены растут практически на все, а в народе уже с горечью шутят о том, что каждая новая неделя приносит новые подорожания.На фоне того, что зарплаты граждан остаются практически на том же уровне, показатели обеспеченности граждан стремительно падают вместе с их покупательской способностью.Но за 30-летнюю историю республики кризисы случались не раз, и из них можно было выходить с минимальными потерями.Можно ли и сейчас стране постараться выйти из кризиса так, чтобы это не отражалось так сильно на благосостоянии народа? Ответ на вопрос в эфире радиостудии Sputnik Молдова узнаем в беседе с политологом, экс-вице-премьером Виктором Степанюком.О том, каково дальнейшее будущее государства, можно судить по отношению власти к детям и старикам.Сегодня все больше появляется пожилых людей, которые просят милостыню на улицах молдавских городов. Картина довольно печальная, учитывая, что именно эти убеленные сединами люди строили и развивали эту страну.Пенсии многим из них категорически не хватает, вот и приходится прибегать к тому, чтобы выходить на паперть. Почему пожилые люди становятся ненужными своему государству в Молдове? Ответ на вопрос узнаем в беседе с председателем Ассоциации социологов и демографов Виктором Мокану.

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2022

Андрей Петрик https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2066/15/20661575_338:0:1554:1215_100x100_80_0_0_420d0cf6d7b673086dadb8b2ed013281.jpg

Андрей Петрик https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2066/15/20661575_338:0:1554:1215_100x100_80_0_0_420d0cf6d7b673086dadb8b2ed013281.jpg

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Андрей Петрик https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2066/15/20661575_338:0:1554:1215_100x100_80_0_0_420d0cf6d7b673086dadb8b2ed013281.jpg

молдова, граждане, нищета, спасение, видео