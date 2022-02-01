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В Молдове открывается весенняя сессия парламента
В Молдове открывается весенняя сессия парламента
До начала первого заседания парламента Молдовы постоянное бюро должно утвердить повестку дня.
2022-02-01T07:30+0200
2022-02-01T10:59+0200
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КИШИНЕВ, 1 фев – Sputnik. Первого февраля 2022 года открывается очередная весенняя сессия парламента Молдовы. Такое распоряжение спикер парламента Игорь Гросу подписал в конце января.Депутаты парламента XI созыва уже возобновили свою деятельность после зимних каникул.На вторник, 1 февраля, запланированы заседания юридической комиссии и комиссии по национальной безопасности парламента.Юридическая комиссия соберется, чтобы провести интервью с кандидатами на должность членов Высшего совета прокуроров. Комиссия по национальной безопасности и общественному порядку рассмотрит целый ряд законопроектов, среди которых поправки в закон об окружающей среде, в Кодекс о правонарушениях, а также совершат визит в Национальный антикоррупционный центр.Согласно регламенту, созыв парламента на пленарное заседание состоится по предложению постоянного бюро после подготовки проекта повестки дня. Высший законодательный орган созывается на две очередные сессии в течение года.Весенняя сессия начинается в феврале и завершается в конце июля, а осенняя проводится с сентября по конец декабря.Парламент XI созыва собрался на первое учредительное заседание 26 июля 2021 года после досрочных выборов в законодательный орган страны, которые прошли 11 июля.Осенне-зимняя сессия парламента началась 1 сентября.
https://ru.sputnik.md/20220120/parlament-moldovy-vneocherednoe-zasedanie-48152767.html
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парламент, в молдове, молдова

В Молдове открывается весенняя сессия парламента

07:30 01.02.2022 (обновлено: 10:59 01.02.2022)
© Public Domain / Parlamentul Republicii MoldovaЗаседание парламента Молдовы
Заседание парламента Молдовы - Sputnik Молдова, 1920, 01.02.2022
© Public Domain / Parlamentul Republicii Moldova
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Евгений Чебан
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Для первого заседания парламента Молдовы в 2022 году постоянное бюро должно утвердить повестку дня.
КИШИНЕВ, 1 фев – Sputnik. Первого февраля 2022 года открывается очередная весенняя сессия парламента Молдовы. Такое распоряжение спикер парламента Игорь Гросу подписал в конце января.
Депутаты парламента XI созыва уже возобновили свою деятельность после зимних каникул.
На вторник, 1 февраля, запланированы заседания юридической комиссии и комиссии по национальной безопасности парламента.
Юридическая комиссия соберется, чтобы провести интервью с кандидатами на должность членов Высшего совета прокуроров. Комиссия по национальной безопасности и общественному порядку рассмотрит целый ряд законопроектов, среди которых поправки в закон об окружающей среде, в Кодекс о правонарушениях, а также совершат визит в Национальный антикоррупционный центр.
Парламент Молдовы проводит внеочередное заседание - Sputnik Молдова, 1920, 20.01.2022
Видео
Парламент Молдовы провел внеочередное заседание
20 января, 09:03
Согласно регламенту, созыв парламента на пленарное заседание состоится по предложению постоянного бюро после подготовки проекта повестки дня. Высший законодательный орган созывается на две очередные сессии в течение года.
Весенняя сессия начинается в феврале и завершается в конце июля, а осенняя проводится с сентября по конец декабря.
Парламент XI созыва собрался на первое учредительное заседание 26 июля 2021 года после досрочных выборов в законодательный орган страны, которые прошли 11 июля.
Осенне-зимняя сессия парламента началась 1 сентября.
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