https://ru.sputnik.md/20220201/moldova-vesennyaya-sessiya-parlamenta-48468505.html

В Молдове открывается весенняя сессия парламента

В Молдове открывается весенняя сессия парламента

До начала первого заседания парламента Молдовы постоянное бюро должно утвердить повестку дня.

2022-02-01T07:30+0200

2022-02-01T07:30+0200

2022-02-01T10:59+0200

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КИШИНЕВ, 1 фев – Sputnik. Первого февраля 2022 года открывается очередная весенняя сессия парламента Молдовы. Такое распоряжение спикер парламента Игорь Гросу подписал в конце января.Депутаты парламента XI созыва уже возобновили свою деятельность после зимних каникул.На вторник, 1 февраля, запланированы заседания юридической комиссии и комиссии по национальной безопасности парламента.Юридическая комиссия соберется, чтобы провести интервью с кандидатами на должность членов Высшего совета прокуроров. Комиссия по национальной безопасности и общественному порядку рассмотрит целый ряд законопроектов, среди которых поправки в закон об окружающей среде, в Кодекс о правонарушениях, а также совершат визит в Национальный антикоррупционный центр.Согласно регламенту, созыв парламента на пленарное заседание состоится по предложению постоянного бюро после подготовки проекта повестки дня. Высший законодательный орган созывается на две очередные сессии в течение года.Весенняя сессия начинается в феврале и завершается в конце июля, а осенняя проводится с сентября по конец декабря.Парламент XI созыва собрался на первое учредительное заседание 26 июля 2021 года после досрочных выборов в законодательный орган страны, которые прошли 11 июля.Осенне-зимняя сессия парламента началась 1 сентября.

https://ru.sputnik.md/20220120/parlament-moldovy-vneocherednoe-zasedanie-48152767.html

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Евгений Чебан https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/08/32811578_0:-1:863:863_100x100_80_0_0_cda4b068286e70d71fcdf8ae69795f2f.jpg

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парламент, в молдове, молдова