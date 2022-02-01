https://ru.sputnik.md/20220201/moldovagaz-novyy-tarif-48491020.html

Глава "Молдовагаза": новый тариф покрывает финансовые отклонения лишь на четверть

Глава "Молдовагаза": новый тариф покрывает финансовые отклонения лишь на четверть

Вадим Чебан считает, что повышение тарифа не решит полностью проблему отрицательный финансовых отклонений в компании-поставщике.

2022-02-01T16:34+0200

2022-02-01T16:34+0200

2022-02-01T18:21+0200

общество

в молдове

молдова

цена на газ

тариф на газ

вадим чебан

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КИШИНЕВ, 1 фев – Sputnik. В тариф, утвержденный НАРЭ 28 января 2022 года, была включена лишь четверть от общей суммы финансовых отклонений "Молдовагаза", а именно – 515,33 миллиона леев. Такое заявление сделал в Telegram-канале глава АО "Молдовагаза" Вадим Чебан. Ранее Чебан сообщил, что закупочная цена на газ для Молдовы в феврале составит 563 доллара. На январь цена была порядка 647 долларов. Глава "Молдовагаза" подчеркнул, что снижение стоимости позволит предприятию компенсировать часть отрицательных финансовых отклонений, которые на данный момент составляют более двух миллиардов леев.Напомним, Национальное агентство по регулированию в энергетике (НАРЭ) утвердило повышение тарифа на природный газ для конечных потребителей. Повышение тарифа будет применяться начиная с 1 января 2022 года.С учетом НДС стоимость одного кубометра природного газа для потребителей составит 15,18 лея.Решение о повышении тарифов компания "Молдовагаз" объяснила значительным повышением закупочных цен на природный газ. В "Молдовагазе" уточняют, что решение находится в строгом соответствии с законодательством, оно позволит целиком покрыть стоимость закупки газа и, таким образом, обеспечить выполнение контрактных платежных обязательств перед поставщиком.Ранее премьер-министр Молдовы Наталья Гаврилица сообщила, что правительство продолжит программу выделения компенсации населению по счетам за газ. Кабмин будет по-прежнему компенсировать часть суммы за потребление первых 150 кубов газа. А для предпринимателей предлагается компенсировать первые 500 кубометров голубого топлива.Контракт с "Газпромом"Молдова 29 октября договорилась с "Газпромом" о продлении газового контракта на пять лет.Во время переговоров, как ранее отмечал молдавский вице-премьер Андрей Спыну, была одобрена формула ценообразования, предложенная молдавской стороной, которая основана на соотношении рыночной цены на газ и нефть."Газпром" подписал контракт с Молдовой при условии 100% оплаты текущих платежей за газ. В "Молдовагазе" поясняли, что компании необходимо в срок до 20 числа каждого месяца выполнять договорные обязательства по оплате внешнему поставщику стоимости природного газа, потребленного в предыдущем месяце, а также половину стоимости природного газа, потребленного в текущем месяце года.Проблемы с оплатойВпервые проблемы с оплатой текущего потребления начались у Молдовы еще осенью 2021 года. В конце ноября "Газпром" уведомил республику, что через 48 часов прекратит поставки ей газа, если не получит платеж.Тогда обязательства по оплате не были исполнены в срок в связи с тем, что в октябре 2021 года АО "Молдовагаз" испытало дефицит платежного баланса вследствие роста закупочной цены на природный газ в 2021 году с 126,70 доллара США за тысячу кубометров в первом квартале до 800,62 доллара США за тысячу кубометров в октябре 2021 года при включенной в действующий тариф с 3 ноября 2020 года среднегодовой закупочной цены 148,61 доллара США за тысячу кубометров.В результате правительством были приняты экстренные меры по выделению финансовых средств, а "Газпром", в свою очередь, согласился не прекращать поставки.Уже в декабре "Молдовагаз" обратился к небытовым потребителям с просьбой выполнить свои договорные обязательства с поставщиком – оплатить до 15 декабря 2021 года стоимость объема природного газа, потребленного в ноябре, а также дополнительно рассмотреть возможность авансовой оплаты до 20 декабря 2021 года стоимости газа, потребленного в первой половине декабря текущего года.Похожая ситуация сложилась и в январе 2022 года, когда "Молдовагаз" с трудом заплатил за потребленный газ в декабре и аванс за первый месяц года.

https://ru.sputnik.md/20220201/glava-moldovagaz-nazval-zakupochnuyu-tsenu-na-prirodnyy-gaz-v-fevrale-48475872.html

https://ru.sputnik.md/20220113/cheban-nare-tarif-gaz-48001534.html

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