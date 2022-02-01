https://ru.sputnik.md/20220201/nazvana-maksimalnaya-summa-kompensatsii-za-gaz-i-teplo-v-leyakh-48501358.html
Названа максимальная сумма компенсации за газ и тепло в леях
Названа максимальная сумма компенсации за газ и тепло в леях
Вице-премьер Андрей Спыну рассказал о максимальных суммах, которые государство компенсирует за газ и теплоэнергию.
2022-02-01T21:03+0200
2022-02-01T21:03+0200
2022-02-01T21:03+0200
тариф
компенсация
газ
экономика
в молдове
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КИШИНЕВ, 1 фев – Sputnik. Вице-премьер, министр инфраструктуры и регионального развития Молдовы Андрей Спыну назвал максимальные суммы компенсаций за газ и тепло за январь-март 2022 года с учетом последних решений Чрезвычайной комиссии.Граждане будут оплачивать газ следующим образом:По счету за теплоноситель компенсируется 80% от прибавки к тарифу за первые 1,5 Гкал:Компенсация для предприятий:Государственная поддержка будет оказываться задним числом, начиная с 1 января 2022 года, и распространится также на февраль и март текущего года, обещают в правительстве.Чтобы компенсировать разницу в цене для небытовых потребителей после последнего повышения тарифов на природный газ, из Государственного интервенционного фонда будет выделено 60 миллионов леев.Напомним, Национальное агентство по регулированию в энергетике (НАРЭ) утвердило повышение тарифа на природный газ для конечных потребителей. Повышение тарифа будет применяться начиная с 1 января 2022 года.С учетом НДС стоимость одного кубометра природного газа для потребителей составит 15,18 лея.
https://ru.sputnik.md/20220201/v-pravitelstve-obyavili-razmer-novykh-kompensatsiy-na-gaz-48495842.html
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тариф, компенсация, газ, в молдове
Названа максимальная сумма компенсации за газ и тепло в леях
Вице-премьер Андрей Спыну рассказал о максимальных суммах компенсаций от государства на газ и теплоэнергию.
КИШИНЕВ, 1 фев – Sputnik. Вице-премьер, министр инфраструктуры и регионального развития Молдовы Андрей Спыну назвал максимальные суммы компенсаций за газ и тепло за январь-март 2022 года с учетом последних решений Чрезвычайной комиссии.
Граждане будут оплачивать газ следующим образом:
за первые 50 кубометров потребленного газа тариф останется на уровне 6,8 лея;
на следующие 100 кубометров газа тариф составит 7,9 лея;
таким образом, общая компенсация за первые 150 кубометров составит 1147 леев. Ранее покрытие составляло 522 лея.
По счету за теплоноситель компенсируется 80% от прибавки к тарифу за первые 1,5 Гкал:
для жителей муниципия Кишинев государство покроет 1257 леев на первые 1,5 Гкал. Ранее покрытие составляло 380 леев/1,5 Гкал.
для жителей муниципия Бельцы государство покроет 1074 лея за первые 1,5 Гкал. Ранее покрытие составляло 411 леев/1,5 Гкал.
Компенсация для предприятий:
власти компенсируют 100% на первые 500 кубометров потребленного газа.
общая компенсация за первые 500 кубометров составит 2050 леев.
Государственная поддержка будет оказываться задним числом, начиная с 1 января 2022 года, и распространится также на февраль и март текущего года, обещают в правительстве.
Чтобы компенсировать разницу в цене для небытовых потребителей после последнего повышения тарифов на природный газ, из Государственного интервенционного фонда будет выделено 60 миллионов леев.
Напомним, Национальное агентство по регулированию в энергетике (НАРЭ) утвердило повышение тарифа на природный газ для конечных потребителей. Повышение тарифа будет применяться начиная с 1 января 2022 года.
С учетом НДС стоимость одного кубометра природного газа для потребителей составит 15,18 лея.