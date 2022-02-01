https://ru.sputnik.md/20220201/nazvana-maksimalnaya-summa-kompensatsii-za-gaz-i-teplo-v-leyakh-48501358.html

Названа максимальная сумма компенсации за газ и тепло в леях

Названа максимальная сумма компенсации за газ и тепло в леях

Вице-премьер Андрей Спыну рассказал о максимальных суммах, которые государство компенсирует за газ и теплоэнергию.

2022-02-01T21:03+0200

2022-02-01T21:03+0200

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тариф

компенсация

газ

экономика

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КИШИНЕВ, 1 фев – Sputnik. Вице-премьер, министр инфраструктуры и регионального развития Молдовы Андрей Спыну назвал максимальные суммы компенсаций за газ и тепло за январь-март 2022 года с учетом последних решений Чрезвычайной комиссии.Граждане будут оплачивать газ следующим образом:По счету за теплоноситель компенсируется 80% от прибавки к тарифу за первые 1,5 Гкал:Компенсация для предприятий:Государственная поддержка будет оказываться задним числом, начиная с 1 января 2022 года, и распространится также на февраль и март текущего года, обещают в правительстве.Чтобы компенсировать разницу в цене для небытовых потребителей после последнего повышения тарифов на природный газ, из Государственного интервенционного фонда будет выделено 60 миллионов леев.Напомним, Национальное агентство по регулированию в энергетике (НАРЭ) утвердило повышение тарифа на природный газ для конечных потребителей. Повышение тарифа будет применяться начиная с 1 января 2022 года.С учетом НДС стоимость одного кубометра природного газа для потребителей составит 15,18 лея.

https://ru.sputnik.md/20220201/v-pravitelstve-obyavili-razmer-novykh-kompensatsiy-na-gaz-48495842.html

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2022

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Евгений Чебан https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/08/32811578_0:-1:863:863_100x100_80_0_0_cda4b068286e70d71fcdf8ae69795f2f.jpg

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Евгений Чебан https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/08/32811578_0:-1:863:863_100x100_80_0_0_cda4b068286e70d71fcdf8ae69795f2f.jpg

тариф, компенсация, газ, в молдове